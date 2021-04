Awak Kuier on suomalaisen koripallon superlahjakkuus. Hänen vanhempiensa hurja elämäntarina alkoi eteläisestä Sudanista.

Matala rivitalo seisoo metsien, peltojen ja maanteiden kehystämänä Lokalahdella, Uudenkaupungin kupeessa. Ovikello ei toimi, mutta ovi avataan, kun on koputettu ruskeaan lasiin. Oven avaa pitkä, 187-senttinen mies, joka täyttää koko oviaukon.

– Tervetuloa, Sabit Bior Kuier sanoo.

Hän on koripalloilija Awak Kuierin isä.

Sabit, 56, johdattaa perässään olohuoneeseen, jota reunustavat ruskeat sohvat ja nojatuolit. Televisio on päällä. Sieltä tulee koripallon naisten Euroliigaa. Seinällä on kuva, jossa on perheen neljä vanhinta poikaa pieninä. Sohvapöydille on aseteltu Awakin koripallokuvia ja palkintoja. Awak on valittu historiallisesti naisten NBA:han viikkoa aiemmin toisella varausvuorolla. Tässä huoneessa jännitettiin varaustilaisuutta keskellä yötä. Kannatti valvoa.

Lokalahti on Sabit Bior Kuierin pitkän matkan uusin pysähdyspiste. Lähtöpaikasta, Sudanista, kertovat huoneessa kaksi esinettä. Toinen on Afrikan karttaa esittävä neonväreissä hohtava taideteos. Toinen on kitara; Sudanissa Sabit soitti bändissä.

Ulko-ovi käy ja asuntoon kävelee Awakin äiti Margret Deng, 44, sekä perheen nuorin lapsi Benjamin. 185-senttinen Margret vilkaisee koripalloilevan tytön kuvia, joita isän kanssa tutkailemme, ja huokaisee:

– Minulla on Awakia ikävä koko ajan. Lähetän hänelle joka päivä viestejä. Meidän kulttuurissamme äidin on vaikeaa päästää tyttöä itsekseen toiseen paikkaan, mutta Awak on näyttänyt minulle, että pärjää.

Margret Deng (vas.) ja Sabit Bior Kuier ovat ylpeitä Italiassa pelaavasta tyttärestään.­

Awak Kuier pelaa ensimmäistä kauttaan ulkomailla ammattilaisena. Hän asuu Ragusassa, Sisiliassa.

– Helmikuussa Awak kävi täällä yhden päivän ajan. Silloin ikävä helpotti hetkeksi, Margret kertoo.

Äidin puhuessa Benjamin on etsinyt internetin karttapalveluista vanhempiensa kotikylät. Sabit on lähtöisin Kongorista, joka sijaitsee reilut 300 kilometriä pohjoiseen nykyisen Etelä-Sudanin pääkaupungista Jubasta. Sabitin isä oli poliisi.

Margret on lähtöisin naapurikylästä Dukista. Margretin isä oli kylänjohtaja.

Olemme kumartuneet tablettitietokoneen ylle. Olohuoneessa on kuuma, sillä Lokalahdella on lämmin kevätpäivä. Lämpö on suhteellista.

– Etelä-Sudanissa on 40 astetta, Margret nauraa.

Margret (oik.) etsii Dukia kartalta toimittajan iPadilla. Benjamin (vas.) ja Sabit seuraavat.­

Vaikka Sabit ja Margret ovat kotoisin naapurikylistä, he tapasivat vasta Khartumissa, Sudanin pääkaupungissa. Margretin perhe muutti sinne vuonna 1978. Sabit saapui Khartumiin vuonna 1985. Ennen sitä hän oli muuttanut koulun perässä Malakaliin, sillä Kongorissa oli mahdollisuus käydä vain kuusi ensimmäistä luokkaa. Malakalin koulu oli maksullinen. Murheellinen tapahtuma päätti opinnot.

– Kun isä kuoli, elämästä tuli vaikeaa. Koulu oli meille liian kallis, Sabit muistelee.

Ei auttanut kuin ryhtyä töihin. Sabit lähti pohjoiseen, Khartumiin, ja ryhtyi isänsä jalanjäljissä poliisiksi.

Sudanin historia on verinen. Maassa alkoi sisällissota jo ennen vuoden 1956 itsenäistymistä. Sodittiin 17 vuotta. Sen jälkeen rauhallisia vuosia on ollut kymmenkunta.

Toinen Sudanin sisällissota alkoi tammikuussa 1983. Sodan juurisyynä oli uskonto. Eteläsudanilaiset ovat kristittyjä tai harjoittavat paikallisia uskontoja. Pohjoisen pääuskonto on islam. Kun Sudanin presidentti Jaafar Nimeiri asetti sharia-lain voimaan myös autonomisessa etelässä, Sudanin kansanvapautusarmeija SPLA alkoi John Garangin johdolla taistella vastaan.

Nimeiri syöstiin vallasta 1985. Vuonna 1989 Sudanin vallan kaappasi kenraali Omar al-Bashir. Hirmuhallitsija jatkoi sotaa etelän kapinallisia vastaan diktaattorina.

Toinen sisällissota kesti 22 vuotta. Kaksi miljoonaa ihmistä kuoli. Valtaosa kuolleista oli siviilejä, jotka menehtyivät kuivuuteen ja nälkään. Neljä miljoonaa joutui jättämään kotinsa. Toisen sisällissodan alkaessa nykyisen Etelä-Sudanin alueella asui noin viisi miljoonaa ihmistä Maailmanpankin tilastojen mukaan.

Sotaa varjostivat entisestään ihmisoikeusrikokset, kuten orjuus, ja massamurhat. Tapahtumat johtivat Etelä-Sudanin itsenäistymiseen vuonna 2011.

Sabit Bior Kuier (oik.) työskenteli Sudanin poliisivoimissa, kunnes sai potkut poliittisista ja uskonnollisista syistä.­

Sotaa käytiin lähinnä Sudanin eteläosissa. Khartumissa, Nimeirin ja al-Bashirin vallan ytimessä, Sabit Bior Kuierilla ja Margret Dengillä oli aluksi verrattain hyvät ja onnelliset oltavat. Tavattuaan he sopivat menevänsä naimisiin vuonna 1992. Tämän jälkeen suvut tapasivat toisensa ja sovittiin käytännön järjestelyistä.

Naimakaupat eivät tulleet Sabitille halvaksi. Sudanissa lehmä on kulttuurisesti hyvin tärkeä eläin. Kun mies haluaa naida naisen, tämän pitää maksaa naisen suvulle lehmiä: 50, 100 tai jopa 150 nautaa.

– Minun pitää maksaa 80 lehmää Margretin perheelle, Sabit sanoo.

Lokalahdella olohuoneessa suomalainen toimittaja ja valokuvaaja kuuntelevat hämmästyneinä hymyillen. Sabit ja Margret selittävät iloisina kulttuurieron rahallista puolta. Yksi lehmä maksaa Sabitin arvioiden mukaan noin 200 euroa, joten summasta muodostuu iso.

– Hyvä asia on, ettei lehmiä ei tarvitse maksaa heti kokonaan. Minä olen maksanut 25 lehmää, Sabit kertoo.

– Lehmien määrä on paperissa sovittu, Margret täydentää.

Aviopari lisää, että nykyisin Etelä-Sudanissa vaimosta maksetaan usein rahalla, koska sotaisassa maassa lehmistä on ollut mahdotonta pitää huolta. Käytännössä naimakauppaa maksetaan ajan kanssa sulhasen varallisuuden kehityksen mukaan.

Sabit Bior Kuier ja Margret Deng nuorina Sudanissa.­

Kun omistajaa vaihtavien lehmien lukumäärä oli sovittu, Sabit ja Margret vihittiin avioon. He saivat Sudanissa neljä poikaa. 1990-luvulla alkoivat ongelmat. Khartumissa ei taisteltu, mutta perhe joutui osaksi konfliktia, jota Margret kuvailee ”kylmäksi sodaksi” ja ”rasismiksi”. He olivat etelästä ja kristittyjä. Islamilaisessa pohjoisessa heitä alettiin vainota sisällissodan vastapuolena, vihollisina.

Sabit sai potkut poliisista.

– He ajattelivat, että olemme vaarallisia heidän kanssaan ja laittoivat pois, Sabit sanoo.

Oli vaikeaa löytää työtä. Sabit teki urakoita, Margret yritti myydä kahvia lentokentällä. Joskus oli hankalaa saada ruokaa. Ilmapiiri kiristyi. Uhka kasvoi.

– Elämä meni hankalammaksi ja pahemmaksi joka päivä. Jos teki yhdenkin virheen, he saattoivat tappaa. Saattoi joutua vankilaan, Sabit muistaa.

Oli tehtävä kova ratkaisu. Jättää koti ja paeta. Sabit ei tehnyt päätöstä itsensä vuoksi.

Perheenisä osoittaa olohuoneen seinällä roikkuvaa kuvaa, jossa ovat hänen neljä vanhinta poikaansa: Kuer, Flemon, Duot ja Erok.

– Ajattelen, että jos minun elämäni on vaikeaa, myös pojillani voi olla vaikeaa. Pitää mennä pois.

Millaista on jättää kotinsa?

– Se ei tuntunut hyvältä. Sudan oli oma maamme, jossa olivat sukulaiset ja kaverit. Lähteminen oli meille vaikeaa, mutta oli pakko lähteä, koska sota ei ollut loppumassa. Meillä oli lapsia, jotka tarvitsivat esimerkiksi koulua. Olimme päättäneet, että vaikka se sattuu, on pakko lähteä, Margret kertoo.

Perhe päätti paeta Sudanin pohjoiseen rajanaapuriin Egyptiin, Kairoon, noin 1 700 kilometrin päähän helmikuussa 2001. Kun lähdön aika koitti, Margret oli kolmannella kuulla raskaana. Vatsassa oli Awak. Matkasta koitui odottavalle äidille rankka.

Ensin matkustettiin kahden päivän ajan junalla Karthumista Nuubianjärven rantaan, rajakaupunki Wadi Halfaan. Juna ängettiin täyteen ihmisiä. Sabit ja Margret istuivat yhdellä penkillä, polvet osuivat vasten edessä istuvan perheen polvia. Lapset istuivat jaloissa lattialla. Oli kuumaa ja ahdasta.

Khartumista lähtenyt juna oli täyteen ahdettu.­

– Ohhoo, oli tosi vaikeaa. Kun olin Awakin kanssa raskaana, minulla oli paha olo koko ajan. Kun olin syönyt, minun piti aina oksentaa. Olin tosi väsynyt. Yksi pojista oli pieni, 1,5-vuotias. Häntä piti hoitaa. Pojat olivat väsyneitä ja heidän piti nukkua, Margret kertaa olosuhteita matkalla.

Aikuiset eivät pystyneet nukkumaan matkan aikana. Margret kertoo vain istuneensa läpi yön ja lepuuttaneen leukaansa rinnallaan.

– Oli todella hankalaa. Uskomatonta. Ihmiset eivät voi ikinä tietää, Sabit tukee vaimonsa kertomaa.

Vanhemmat eivät voineet nukkua ahtaassa junassa kahteen vuorokauteen.­

Kairoa kohti matkannut juna pysähtyneenä tauolle.­

Satamassa perhe odotti ensin vuorokauden ja matkusti sitten laivalla järven Egyptin-puoleiseen päähän Aswaniin. Aswanista matkustettiin vielä kaksi päivää junalla Kairoon. Koko matkaan meni noin viikko.

Perillä Kairossa perhe ei onnekseen joutunut pakolaisleirille, vaan muutti ystäväperheensä luo. Sabit muistaa, että saapumispäivä oli perjantai. Lauantaina hän meni ilmoittautumaan Punaisen Ristin pisteelle, jotta perhe saisi tarvittaessa lääkinnällistä apua.

Kuierin perheen matka Sudanista Egyptiin.­

Sunnuntaina hän meni töihin. Työnä oli vetää sähköjohtoja seinien sisään suojaan kosteudelta. Työtä tehtiin lyömällä kovaa tiiliseinää isolla lekalla. Päivän aikana edettiin metri tai pari. Kädet ja olkapäät turposivat pahaan kuntoon ja moni häipyi työpaikalta päivän tai kahden raatamisen jälkeen.

– Minä en voinut mitään. Kun löin seinää, minun piti muistaa, että teen sitä lasten takia. Ei ole ruokaa, ei ole mitään. Pitää tehdä. Tehdä, Sabit kertoo.

Myöhemmin hän pääsi Pepsin tehtaalle töihin, jossa työ oli kevyempää, mutta päiväpalkka vain 10 Egyptin puntaa eli noin 50 senttiä. Perhe pystyi vuokramaan oman asunnon, jossa odotti tekemänsä turvapaikkahakemuksen kohtaloa. Myöhemmin Sabit sai vielä mainostoimiston lähetin pestin, jossa viihtyi koko Egyptissä olon ajan.

18. elokuuta 2001 Margretilla alkoivat supistukset Kairossa. Awak oli syntymässä. Illalla kello 23 lähdettiin synnytyssairaalaan. Hetkeen ei tapahtunut mitään ja äiti nukahti. Kello kahdelta oli aika herätä synnyttämään ja kolmelta Awak Kuier oli saapunut maailmaan.

– Awak antoi ennen synnyttämistä minulle aikaa, että: ”Äiti, nuku.” Se päivä oli tosi kaunis. Awak oli tosi hyvä tyttö, Margret iloitsee.

Awak (vas.) pienenä veljensä kanssa.­

Tosi hyvä tyttö ehti varttua 1,5-vuotiaaksi, kun perheelle kerrottiin ilouutinen. He saisivat halutessaan turvapaikan Suomesta. Perhe otti sen mieluusti vastaan kuultuaan Suomen kulttuurista ja ihmisistä. Kairon lentokentälle heidät saattoi suuri ystävien joukko.

Sudanilaispakolaiset laskeutuivat Helsinki-Vantaalle 7. maaliskuuta 2003. Vastassa oli kotkalaisen sosiaalitoimiston Matti ja sairaanhoitaja. He saattoivat perheen uuteen kotiinsa, Kotkan Hovilaan, Karhulan kupeeseen.

Kotkassa oli lunta.

– Kaikki oli valkoista. Puut ja talot. Me sanoimme, että: ”Ohhoh, miten tässä maassa voi elää?” Margret naurahtaa.

Kohti Kotkaa. Margretin ja Sabitin saattoi Egyptissä lentokentälle joukko ystäviä.­

Egyptistä Kuierin perhe pääsi muuttameen Suomeen. Viime vuonna Awak Kuier siirtyi pelaamaan Italiaan.­

Kävi kaksi hassua sattumusta, jotka naurattavat avioparia nyt 18 vuotta myöhemmin. Kun perhe päästettiin asuntoonsa, vanhin poika Kuer juoksi avaamaan ikkunan. Kylmää talvi-ilmaan virtasi sisään. Margret kauhistui.

– Minä juoksin perään, että älä, älä, älä. Minä luulin, ettei ikkunoita saa ikinä avata, koska on kylmä, Margret sanoo.

Sabit puolestaan liukastui ensimmäisenä päivänä ulkona mustaan jäähän, jota peitti ohut lumipeite. Avaimet katosivat lumeen ja löytyivät vasta lumen sulettua. Perhe ei pitkään aikaan uskaltanut poistua asunnostaan. Eihän ulkona pysynyt pystyssä! Sosiaalitoimiston Matti (”hyvä mies”, Sabit lisää) tuli sanomaan, että menkää nyt ihmeessä ulos kävelylle.

Sabit ja Margret päättivät ottaa härkää sarvista ja lähteä lähi-Siwaan.

– Kun kävelimme Siwaan, pidimme toisistamme koko ajan kiinni, ettemme kaadu, Margret muistelee iloisena.

Hän piti aina Kotkasta.

Päiväkoti-ikäinen Awak (oik.) veljineen Kotkassa.­

Kun Sabitin ja Margretin matkaa miettii Etelä-Sudanista Suomeen, juuri sellaisina heidät näkee: toisiinsa tukeutumassa, edeten varovasti ja hitaasti mutta varmasti eteenpäin keskellä jatkuvasti muuttuvia haasteita. Pitkän matkan määränpäässä ei odottanut muuta lohdutusta kuin lähikauppa.

Sabit teki niin kuin aina: kääri hihat, meni kielikurssille, kantoi postia ja opiskeli bussikuskiksi.

Sitten tuntemattomaksi jäänyt naapurinmies ilmoitti Kotkan koripalloseuraan Peli-Karhuihin, että naapurustossa asuu todella pitkä tyttö, joka kannattaisi ottaa mukaan toimintaan. Awak Kuier meni harjoituksiin ja hänen lahjakkuutensa huomattiin.

Vuonna 2017 koko perheen oli taas lähdettävä ja jätettävä pidetty Kotka, koska Awak haluttiin Mäkelänrinteen lukiojoukkueeseen Helsinkiin. Yhdessä perhe päätti auttaa tytärtä ja lähteä asumaan Koivukylään, niin kuin kerran oli päätetty lähteä Kairoon.

Awak Kuier on Suomen maajoukkueen ykköstähti.­

Sabit katsoo tyttärensä kuvia ja palkintoja olohuoneessa Lokalahdella ja kertoo olevansa kiitollinen Suomelle.

– Suomi on tosi hyvä maa, joka antaa meille rauhan ja opettaa, mitä me voimme tehdä. Sen, mitä Suomessa haluaa tehdä, voi tehdä. Ja sen Awak nyt tekee, Sabit sanoo.

Isä itse työskentelee nykyään Uudenkaupungin autotehtaalla.

– Me kiitämme aina Suomea.

Awak puolestaan kiitti perhettään suorassa, kansainvälisessä tv-lähetyksessä, kun hänet valittiin toisella varausnumerolla naisten NBA:n joukkueeseen Dallas Wingsiin. Miltä kiitos tuntui kaikkien vaikeuksien jälkeen äidistä?

– Olen todella ylpeä Awakista. Joskus en pysty… Sanat eivät tule. Mitä pitää sanoa, kun hän tekee niin paljon hyvää. Olen todella iloinen ja toivon nyt hänen puolestaan, että ura menee eteenpäin. Se ja hänen terveytensä ovat todella tärkeitä, Margret löytää liikuttuneena sanansa.

Jos korona vain antaa jossain vaiheessa myöden, Sabit haluaisi järjestää tyttärelleen isot juhlat WNBA:n varauksen kunniaksi. Juhlista tulisi todelliset sudanilais-suomalaiset kekkerit, joihin tulisi sukua, mutta toisaalta Awakin koripallovalmentajia ja pelikavereita vuosien varrelta.

– Olemme yhdessä perhe. Olemme yhdessä tehneet Awakin puolesta asioita, Margret selittää, mitä tuntee suomalaista koripalloväkeä kohtaan.

Jos mahdollista, paikalle kutsutaan myös tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), jolle kuuluvat myös urheiluasiat.

Awak on kuullut suunnitelmista.

– Hän sanoi, että tosi hyvä ajatus iskä, Sabit myhäilee tyytyväisenä.

Sabit Bior Kuierilla ja Margret Dengillä on seitsemän lasta: Kuer, Flemon, Duot, Awak, Erok, Ruut ja Benjamin. Koettelemusten ja vaikeuksien aikana perhe on ollut tuki ja turva. Välillä perhe on ollut kaikki, mitä on ollut.

– Perhe on meille tosi tärkeä. Lapset ovat ensimmäinen asia. Sen takia aina, kun joku heistä tarvitsee apua, olemme valmiita auttamaan, Margret kertoo.

Sabit Bior Kuier (kesk.) ja lapset Kotkassa.­

Awak Kuier meni Kotkassa päiväkotiin.­

Sabit lisää, että lasten merkitys perinteisessä eteläsudanilaisessa kulttuurissa on erittäin suuri.

– Meidän kulttuurissamme, jos on lapsia, tyttöjä tai poikia, sanotaan, että sinä olet rikas. Pojat auttavat eivätkä koskaan lähde perheestä. Vain tytöt lähtevät, mutta heistä pitää maksaa naimisiin mentäessä. Etelä-Sudanissa minua kunnioitetaan, Sabit avaa.

Lasten kasvatukseen ja koulutukseen käytetään Kuierin perheessä paljon voimavaroja. Iso syy pakolaiseksi lähdön taustalla oli, että Sabit ja Margret saisivat lapsilleen koulutuksen.

Suomessa perheen kasvatustapa yhdisti sudanilaisia ja suomalaisia piirteitä. Lapsia ei kuritettu, mutta toisaalta vedettiin selvät rajat. Sabitista suomalainen kulttuuri on osin “kova”, koska lapset saavat “tosi, tosi paljon vapauksia”.

Isä määritteli perheenpäänä, mitä toivoo lapsiltaan: hakekaa kouluun tai menkää töihin. Neljästä vanhimmasta pojasta kaksi on isänsä kanssa Uudenkaupungin autotehtaalla töissä, yksi työskentelee Nokialla. Neljäs opiskelee Kotkassa tietotekniikkaa. Awakilla on koripalloura ja etälukio. Sabit on tyytyväinen.

– Lapset ovat kuunnelleet, mitä minä sanon. Jos perheenjäsenet kuuntelevat toisiaan, perhe on hyvä.

Toiset ovat kehuneet Kuierien lapsia.

– He sanovat minulle, että sinulla on todella hyvä perhe ja sinä olet rikas. Nyt kun tuli Awakin (WNBA-varaus), he sanovat, että sinua on Jumala siunannut, Sabit iloitsee.

Suomalainen asiantuntija näki Etelä-Sudanin karun nykytilan vuonna 2017

Asiantuntija Risto Härmä ei anna ruusuista kuvaa nykytilasta Etelä-Sudanissa, maailman nuorimmassa valtiossa, joka itsenäistyi 10 vuotta sitten. Härmä on Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen avun asiantuntija, joka teki kenttätyötä Etelä-Sudanin Nyalissa hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamille vuonna 2017.

Nyal sijaitsee Suddin valtavan suon äärellä, arviolta 150 kilometrin päässä Kongorista, jossa Awak Kuierin isä syntyi.

– Ensimmäinen asia, jonka Etelä-Sudanissa huomasin oli, ettei teitä käytännössä ollut lainkaan. Nekin tiet, joita oli, olivat päällystämättömiä ja käyttökelvottomia puolet vuodesta tulvien takia, Härmä aloittaa.

Kun hän oli Nyalissa, alueella pesi hallituksen vastaisia kapinallisia. Etelä-Sudan ajautui omaan sisällissotaansa vuonna 2013, kaksi vuotta itsenäistymisen jälkeen. Tällä kertaa jakolinja ei ollut kristittyjen ja muslimien, vaan heimojen, dinkojen ja nuerien välillä. Sodan aikana nähtiin pahoja joukkomurhia.

Ilmakuvaa Nyalista, Etelä-Sudanista, jossa Risto Härmä oli avustustyössä.­

Lapsi vilkutti Nyalissa vuonna 2017.­

Härmä oli Etelä-Sudanissa vuosi epäonnistuneiden rauhanneuvottelujen jälkeen, karuissa oloissa. Hän ja muut avustustyöntekijät nukkuivat paikallisten savimajoissa, koska ne olivat paahteessa viileämpiä kuin länsimaiset teltat. Ruoka-apua pudotettiin isoista lentokoneista. Vesipumppu oli korkeinta saatavilla olevaa teknologiaa, mutta kuivalla kaudella vettä ei riittänyt maanviljelyyn. Kännykkämasto oli pystytetty, mutta yhteys oli katkaistu.

– Olot olivat keskiaikaiset. Portaat olisivat innovaatio Nyalissa, Härmä kuvailee.

Lisäksi oli väkivaltaa. Maassa on verikoston kulttuuri. Toisaalta esiintyy ryhmien välistä väkivaltaa, jolla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa. Usein kyse on lehmistä.

– Jollain yhteisöllä ei ole riittävästi lehmiä, joten he yrittävät varastaa lehmiä toisilta, Härmä sanoo.

Lehmiä maassa riittää, koska niitä tarvitaan avioliiton myötäjäisissä.

– Myös Kalashnikov-rynnäkkökiväärejä on kaikkialla. Jouduimme kerran evakuoimaan tytön, jota ammuttiin vahingossa lantion läpi.

Etelä-Sudanilla saattaa kaikesta huolimatta olla toivoa. Vuonna 2018 solmittiin rauhansopimus ja helmikuussa 2020 luotu siirtymävaiheen hallitus on pysynyt kasassa toistaiseksi.

Kaikesta kauheudesta huolimatta Härmä haluaa alleviivata yhtä asiaa:

– Tapaamani eteläsudanilaiset olivat hyvin miellyttäviä ihmisiä.

Awak Kuier on kertonut haastatteluissa, että haluaisi joskus ostaa talon vanhemmilleen Etelä-Sudanista. Härmä kuulostaa yllättyneeltä.

– Etelä-Sudan on kaikki asiat huomioon ottaen hyvin vaikea paikka asua. Ei ole edes sähköjärjestelmää. Tarvittaisiin hyvin paksu lompakko, jotta olisi mukavaa.

Myös Kuierin isä Sabit Bior on tällä haavaa kaunista ajatusta vastaan.

– Etelä-Sudan on minun kotimaani. Suomi on minun toinen maani. Minä olen sitä mieltä, että jos ostaa asunnon, pitää ostaa Suomesta. On viisainta asua siellä, missä on hyvää ja rauhallista. Nyt se paikka on Suomessa, Kuier sanoo.

Kirkon ulkomaanapu tekee Etelä-Sudanissa rauhantyötä sekä tukee perheiden toimeentuloa ja nuorten ammattikoulutusta.