Seagulls hankki pallonkäsittelytaitoa takakentälle – ”Erittäin koripalloälykäs pelaaja”

Lassi Nikkarinen siirtyy Seagullsiin.

Miesten Korisliigassa pronssia saavuttanut Helsinki Seagulls kiinnitti ensi kauden joukkueeseensa uutena vahvistuksena Lassi Nikkarisen. Pelintekijänä viihtyvä 24-vuotias helsinkiläiskasvatti teki Seagullsin kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen.

– Lassi tuo kaivattua osaamista juuri sille sektorille, jossa meillä viime kaudella oli hieman vajetta eli pallonkäsittelytaitoa takakentälle. Hän osaa käyttää monipuolisesti ball screen -tilanteita, on röyhkeä viimeistelijä ja osaa myös heittää, Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso kuvaili tiedotteessa 187-senttistä pelaajaa.

– Lassi on erittäin koripalloälykäs pelaaja. Hän käyttää älykkyyttä ja röyhkeyttä niin hyökkäys- kuin puolustuspäässä, ollen yksi liigan parhaista pallollisen puolustajista. Olen todella mielissäni Lassin paluusta kotikaupunkiinsa ja siitä, mitä hän pystyy tuomaan Gulls-ryhmään.

Nikkarinen on Torpan Poikien kasvatti ja saapuu Seagullsiin BC Nokiasta. Hän on pelannut myös Montana Staten yliopistossa NCAA-sarjassa. Suomen nuorten maajoukkueissa hän tahkosi 86 ottelua ja on debytoinut myös miesten maajoukkueessa.

– Mahtava fiilis päästä pelaamaan takaisin omaan kotikaupunkiin ja näin kokeneeseen joukkueeseen. Odotan innolla, että päästään tositoimiin, Nikkarinen tuumi.