Teemu Rannikko saa sittenkin päättää uransa omilla ehdoilla – vielä joulukuussa hän makasi leikkauspöydällä: ”Nyt kaikki työ on tehty”

Teemu Rannikon koripalloura on täysin ainutlaatuinen.

Teemu Rannikko on pelannut upean uran maajoukkueessa, Korisliigassa ja ulkomaan huippusarjoissa.­

Suomen kaikkien aikojen parhaisiin ja merkittävimpiin koripalloilijoihin lukeutuva Teemu Rannikko, 40, saa mittavalle uralleen sen ansaitseman päätöksen: hän johdattaa Salon Vilppaan Korisliigan finaaleihin kaksi edellistä mestaruutta vienyttä Kauhajoen Karhu Basketia vastaan.

Sarja alkaa torstaina Kauhajoella.

Toki jos asiat olisivat täysin mallillaan, Taikuri saisi lopettaa uransa salolaisten huikean faniryhmän edessä. Vilpas Ultras -faniryhmä kävi onnittelemassa joukkuettaan lauluin ja soihduin ratkaisevan välierän jälkeen Salohallin pihassa. Halleissa katsojia ei ole koronapandemian vuoksi nähty.

– Paras faniryhmä. Sitä kaipaa aika paljon, ja finaaleissa 500-päinen faniryhmä pitäisi huolen, että meininki olisi kova. Totta kai harmittaa, mutta ei se tule enää yllätyksenä ja siihen on tottunut, Rannikko tuumaa tyhjistä katsomoista.

Se on kuitenkin hyvin pieni miinus, sillä Rannikon pelaaminen finaaleissa on ihme ylipäätään. Oli todella lähellä, että legendan uran viimeinen ottelu olisi pelattu sunnuntaina 5.1.2020.

Kouvolan Kouvot oli vierailulla Salohallissa, kun levypalloon ponnistamisen jälkeisessä alastulossa Rannikon jalka rusahti – sääriluu murtui.

– Isoin vastoinkäyminen koko uralla, sanoo 13 vuotta ulkomailla ja 20 vuotta maajoukkueessa pelannut Rannikko.

Teemu Rannikko haastaa USA:n tähteä, olympia- ja MM-voittajaa Anthony Davisia MM-kisoissa 2014.­

Rannikko ei ollut valmis päättämään uraansa loukkaantumiseen. Mutta voisiko 40 vuoden ikää lähestyvä konkari saada itseään pelikuntoon niin pahan vamman jälkeen?

– Aluksi näytti, ettei jalalla pysty enää ikinä pelaamaan. Usko oli monesti koetuksella, Rannikko myöntää.

Keväällä kuntoutuminen vaikutti kuitenkin hyvältä.

– Kesällä pohdin, onko minusta siihen, että vielä kerran laitan kaiken peliin.

Heinäkuun lopussa Rannikko teki päätöksensä: vielä yksi kausi. Syntyi jatkosopimus Vilppaan kanssa.

Syksyllä tuli kuitenkin rajuja takaiskuja. Vaikka kuntoutus oli sujunut muuten, jalka ei meinannut kestää koripallon rasitusta: suunnanmuutoksia ja muita liikkeitä. Rannikko kertoo, että pystyi harjoittelemaan koripalloa pari kertaa viikossa.

Viime tammikuussa tehdyn suuremman leikkausoperaation jatkeeksi joulukuussa 2020 Rannikon polveen tehtiin tähystysleikkaus.

– Poistettiin rustopaloja polvesta. Se oli sellainen puhdistusoperaatio, joka antoi vielä mahdollisuuden.

Viimein tammikuun lopussa Rannikko palasi pelikentille, kun Vilpas kaatoi runkosarjan ottelussa Lahti Basketballin. Rannikko, joka kuvailee paluuottelua ”aika tunteikkaaksi”, ehti olla sivussa pelikentiltä lähes 400 päivää.

– Harvemmin olen hymyillyt näin paljon kentällä näin huonon henkilökohtaisen suorituksen aikana, Rannikko murjaisi Korisliigan sivuilla otteluraportissa.

Teemu Rannikko (numero 9) espanjalaisen Granadan paidassa keväällä 2010.­

Kuntoutumisesta Rannikko osoittaa suuren kiitoksen henkilökohtaiselle valmentajalleen Viljo Niemeläiselle. Sport Science Lab -yritystä Turussa pyörittävä ja Yhdysvalloissa kouluttautunut Niemeläinen on työskennellyt suomalaisurheilijoista muun muassa Saku Koivun, Emmi Peltosen ja Aleksander Barkovin kanssa.

– Satoja tunteja on työtä tehty, ja ilman häntä en olisi enää kentälle päässyt. Nyt voi sanoa, että kaikki työ on tehty ja kaikki on annettu, kuvailee Rannikko finaaleihin huipentuvaa toipumisprosessia.

Vieläkään kroppa ei ole täydessä kunnossa, mutta sitä Rannikko ei suostu murehtimaan.

– Eipä näistä yleensäkään finaalien alla paljoa puhuta. Jokaisen playoff-pelin olen pystynyt pelaamaan, ja se on sitten päiväkohtaista, että kuinka paljon.

Rannikko ilmoitti jo kesällä jatkosopimuksen tehdessään, että kausi on uran viimeinen.

Takamies oli valittu kahdesti SM-sarjan parhaimmaksi pelaajaksi jo ennen ennen 20-vuotissyntymäpäiväänsä. Sen jälkeen alkoi kansainvälinen ura, joka hakee vertaistaan, vaikka NBA-parketit jäivätkin unelmaksi.

Ansioluettelosta löytyy neljä italialaisseuraa, slovenialainen KK Union Olimpija, venäläinen Himki BK ja espanjalainen CB Granada. Rannikko pääsi pelaamaan kovatasoista Euroliigaa ja voitti muun muassa Slovenian mestaruuden 2006.

– Muistoja tulee sitten enemmän uran lopullisen päättymisen jälkeen. Olen saanut pelata 25 vuotta, joten mahtuuhan siihen hirveä määrä muistoja, maita, faneja, valmentajia... Jokainen vuosi on ollut omanlaisensa.

– Vuodet 2005–2007 Sloveniassa olivat parasta koripalloa, jota olen pelannut. Sitten pääsin Venäjälle kovalla sopimuksella, mutta siellä tuli paha vamma. Varmasti Slovenian vuodet olivat parhaani pelaajana.

Suomeen Rannikko palasi 2013, Joensuun Katajan paitaan. Kataja juhli mestaruutta 2015 ja 2017, ja Rannikko valittiin kummallakin kerralla finaalien parhaaksi pelaajaksi.

– Huippu-urheilussa voittaminen on aina kivaa, joten kaksi SM-kultaa Joensuussa nousevat tietenkin uralta myös mieleen. Henkilökohtaisesti kovimpia suorituksia on silti se, että pelaan nyt finaaleissa.

Teemu Rannikko ja Petri Virtanen juhlivat Joensuun Katajan paidassa Korisliigan mestaruutta 2015.­

Rannikosta ei voi kirjoittaa nostamatta esiin hänen merkitystään maajoukkueelle. Arvokisat olivat todella kaukainen ajatus, kun Rannikko debytoi Suomen paidassa 1997. Hän pääsi pelaamaan maajoukkueuransa aikana kolmet EM-kisat ja yhdet MM-kisat, yhteensä 149 maaottelua.

– 17-vuotiaana pelasin ensimmäinen miesten maaottelun. Kauan odotettu maajoukkueen nousu tapahtui 2000-luvun lopulla, ja 2011 mentiin jo EM-kisoihin, se putki on edelleen päällä. Bilbaossa (MM-kisat 2014) oli 10 000 suomalaista fania, ja sitten EM-kotikisat (2017). Koko se tarina Susijengin ympärillä, ja että sai olla isossa roolissa siinä, Rannikko huokaa.

Ennen kuin mestaruus on ratkaistu, on turha udella sen suuremmin tulevaisuudensuunnitelmista. Se on varmaa, että huikeasta pelisilmästään tunnetulla pelintekijällä riittää koripallolle annettavaa.

Rannikkoa on jo kuultu Ylellä maaottelulähetyksien asiantuntijana. Toukokuussa hän aloittaa huippukoripallovalmentajatutkinnon (HKVT) suorittamisen.

Teenu Rannikko (vas.) ja Hanno Möttölä Suomen korismaajoukkueen treeneissä vuonna 2004.­

Torstaina alkavissa Korisliigan finaaleissa kohtaavat runkosarjan kolmonen ja nelonen.

Salon Vilpas päihitti välierissä runkosarjan voittajan, kauden suurimman mestarisuosikin Helsinki Seagullsin voitoin 4–2. Ratkaisevassa ottelussa sunnuntaina Vilpas nousi trillerin voittoon 84–83 takapelaaja Aatu Kivimäen, 24, viimeisen sekunnin kakkosella.

Toisessa välieräparissa runkosarjan kolmonen Karhu Basket sysäsi runkosarjan kakkosen Tampereen Pyrinnön pronssiotteluun voitoin 4–1. Kauhajoki on hallitseva Suomen mestari keväältä 2019. Viime kaudella kausi jäi koronaviruksen takia kesken.

Finaalissa Sami Toiviaisen valmentaman Vilppaan avainpelaajiin kuuluvat Rannikon lisäksi muun muassa toinen maajoukkuekonkari Mikko Koivisto, jenkkivahvistukset Myles Stephens ja Jeremiah Wood sekä kymmenen SM-mitalin Juho Nenonen.

Kauhajoen ykköspelaajia ovat muun muassa peliä rytmittävä taiturimainen bosnialaistakamies Bojan Sarcevic, jenkkivahvistukset Collin Malcolm ja Jeffery Garrett Jr. sekä Okko Järvi. Joukkuetta luotsaa Janne Koskimies.