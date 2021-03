Anni Mäkitalo todellakin pääsi flow-tilaan tiistaina playoff-ottelussa.

Aika ajoin urheilu on tarua ihmeellisempää. Eteen tulee tosielämässä sellaisia urheilutarinoita, että jos joku kirjoittaisi ne vaikkapa elokuvan loppukohtaukseksi, kukaan ei menisi katsomaan; käsikirjoitusta pidettäisiin aivan liian epärealistisena ja imelänä.

Yksi tällainen kohtaus kirjoitettiin tiistai-iltana Forssan Urheilutalolla. Forssan Alun ja Kouvolan Kouvottarien välistä naisten Korisliigan puolivälierää oli jäljellä 38 sekuntia, kun kotijoukkueen 29-vuotias Anni Mäkitalo otti kuvainnollisesti kynän käteen ja alkoi kirjoittaa tarinan kliimaksia uudelleen. Alkuperäiseksi suunniteltu loppukohtaus kun ei takamiehen paikkaa pelaavaa loimaalaista oikein miellyttänyt.

Peliajassa 39.22 taululla olivat lukemat 64–72 Kouvottarien hyväksi. Alulla oli sisäänheitto hyökkäyspäässä, ja pallo pelattiin Mäkitalolle. Tämä täräytti kolmosen sisään kaukaa kaaren takaa: 67–72 ajassa 39.28.

Kouvottarien hyökätessä Mäkitalo rikkoi, ja vieraat tekivät vapaaheittoviivalta lukemiksi 67–73. Tämän jälkeen Mäkitalo toi pallon itse hyökkäyspäähän ja täräytti taas kolmosen pohjaan: 70–73 ajassa 39.37.

Mäkitalo otettiin vaihtoon, ja Kouvottaret meni kahdella vapaaheitolla viiden pisteen johtoon, kun peliaikaa oli jäljellä 14 sekuntia. Tuolloin Mäkitalo tuli takaisin peliin. Hän kuljetti pallon ylös ja syötti 72–75-kavennuskorin Heta Äijäselle. Kelloon jäi kuusi sekuntia.

Kouvottarilla oli sisäänheitto omasta päädystä, eikä vieraiden olisi tarvinnut kuin pitää pallo hallussaan. Kouvottarien pelaaja yritti kuitenkin pitkää avausheittoa keskiviivalle. Mäkitalo aavisti aikeet, katkaisi syötön ja päätti yrittää tasoittavaa kolmen pisteen heittoa.

Kouvottaret rikkoi Mäkitaloa, ja tämä asteli kolme sekuntia ennen loppua kolmen pisteen tappioasemassa heittämään kolmea vaparia: kaikki sisään!

Forssan Alku selviytyi Mäkitalon loppuhetkien yhdeksän pisteen ja koriin johtaneen syötön ansiosta jatkoajalle – ja voitti. Yhdellä pisteellä (86–85), kuinkas muuten!

Korisliiga julkaisi sosiaalisessa mediassa videon Mäkitalon uroteosta. Jos video ei näy laitteellasi, pääset katsomaan sen tästä linkistä.

Ottelun sankaritar muisti timojutilamaiseen tapaan kiittää voitosta koko joukkuetta.

– Ehkä vähän haastavamman reitin kautta kairattiin eka playoff-voitto. Olimme kolmannella jaksolla jo 20 pistettä perässä, mutta emme luovuttaneet missään vaiheessa. Siinä lopussa kulminoitui koko joukkueen asenne, maajoukkueessakin pelaava Mäkitalo väisteli kunniaa.

– Minulla on aina ollut ajatus, että jos on minuutti jäljellä ja kymmenen pistettä eroa, sen pystyy vielä kirimään. Olen nähnyt sellaisen nousun monesti.

Itse Mäkitalo ei sentään ole vastaavaa ennen tehnyt.

– Äkkiä ei tule mieleen, että olisin ollut mukana tällaisessa nousussa. Mutta haluan painottaa, että kaikilla pelaajilla oli siinä tärkeä rooli. Totta kai matkassa oli tuuriakin, mutta haluan ajatella, että ansaitsimme sen väsymättömällä asenteellamme.

Aiemmin ottelussa Mäkitalon heitto ei ollut oikein pudonnut, mutta ratkaisuhetkillä tämä ajatus ei painanut takaraivossa.

– Ei sellaista ehdi ajatella intensiivisen pelin keskellä.

Koko ottelussa Mäkitalo pussitti 17 pistettä, kahmi huimat 15 levypalloa ja antoi kuusi koriin johtanutta syöttöä.

Olitko lopussa siinä kuuluisassa flow-tilassa?

– Varmaan se sitä oli. Siinä tilanteessa kaikki paineet olivat jo kadonneet.

Vapaaheittoviivalla kolme sekuntia ennen loppua Mäkitalo kertoo olleensa yllättävän rauhallinen.

Anni Mäkitalo naisten koripallon EM-karsinnan ottelussa Suomi–Ranska 2017.­

– Ihan ensimmäiseksi kyllä sanoin meidän jenkille, että käy hakemassa levypallo. En ajatellut, että tästä mennään saletisti jatkoajalle, vaan enemmänkin, että ei helvetti. Mutta muu joukkue kannusti, että ”olet syntynyt tekemään tätä”.

Mäkitalo on upottanut vapaaheitot tällä kaudella tasan 75 prosentin tarkkuudella. Eli ehkä neljäs heitto olisi jo mennyt ohi…

– Minulla on vapaaheittoviivalla tietyt rutiinit. Puhuin vaparit läpi, enkä miettinyt sen enempää. Joskus treeneissä sanon itselleni, että tämä vapari voi ratkaista jotain suurta. Se tilanne treeneistä välähti mielessä, ja jostain tuli yllättävä rauhallisuuden tunne, Mäkitalo kertoo.

Onnistumisen jälkeen jännitys purkautui.

– Kaikki tärinä ja paniikki tuli kolmannen vaparin onnistumisen jälkeen. Kun tulin penkille, kädet tärisivät ihan kauheasti. Tauolla ennen jatkoaikaa meillä kaikilla oli ajatus, että nyt tämä on meidän hoidettavissa.

Mäkitalo kertoo saaneensa ottelun jälkeen paljon onnitteluviestejä.

– Tosi hienoa, että Korisliiga julkaisi sen videon. Kaikki huomio on kotiinpäin naiskorikselle, on keskipisteessä sitten minä tai kuka tahansa. Hienoa, että tämä on herättänyt tunteita.

– Mutta tärkeintä on, että joukkue nappasi ensimmäisen voiton.

Kouvottaret ja Alku kohtaavat toisessa puolivälierässä Kouvolassa torstaina.