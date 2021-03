Supertähti Shaquille O’Neal vähätteli naisia – 19-vuotiaan suomalaisen video innoitti monia iskemään vastapalloon

Upea video suomalaiskyky Awak Kuierista meni viraaliksi.

Suomen koripallotähti Awak Kuierista, 19, leviää sosiaalisessa mediassa upea video. Kuierin joukkuekavereiden kuvaamalla videolla 194-senttinen pelaaja donkkaa eli lyö pallon alaspäin koriin.

Videon on jakanut esimerkiksi legendaarisen SLAM-median naisten koripallolle omistettu tili.

Instagramin käyttäjät ovat merkinneet videon kommenttikenttään useaan otteeseen miesten NBA:n legendan Shaquille O’Nealin.

– Eipä tarvinnut madaltaa koria, Shaq, yksi kommentoi.

– Niin mitä sanoitkaan Shaq? kyseli toinen.

– Näyttäkää Shaqille tämä video, vaati kolmas.

He viittaavaat O’Nealin, 49, taannoisiin kohukommentteihin. Nelinkertainen NBA-mestari kysyi TNT-kanavan ohjelmassa, pitäisikö naisten NBA:ssa madaltaa koreja, jotta naiset voisivat donkata ”kuin me” eli miehet. Tämä olisi O’Nealin mielestä tasa-arvoisempaa.

Ohjelmassa vieraana ollut WNBA:n supertähti Candace Parker tyrmäsi holhoavan ajatuksen, jonka on kuullut miesten suusta monia kertoja aiemminkin. Parkerin mukaan peli kehittyy jatkuvasti ja hänen seuraava lapsensa donkkaa jo tuosta vain.

Kuier herätti koripalloilevan maailman huomion jo 15-vuotiaana, kun hän pystyi donkkaamaan. Myös WNBA:ssa on pelaajia, joilta sama onnistuu.

Koripallon naisten huippuliiga WNBA järjestää seuraavan varaustilaisuutensa huhtikuun 15. päivä. ESPN arvioi, että Kuier varataan tilaisuudessa numerolla kaksi Dallas Wingsiin.

Tällä hetkellä suomalaistähti pelaa ammattilaisena Virtus Eirene Ragusan joukkueessa Italiassa. Ragusa on sarjassa kolmantena. Kuier on tilastoinut 9,1 pistettä, 7 levypalloa ja 1,5 torjuntaa per ottelu ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan.