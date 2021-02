Korona kurittaa Susijengiä: joka toisella ollut virus

Koripalloliitto kärsi isot tappiot järjestämällä EM-karsinnat kuplassa. Susijengille huolta ovat aiheuttaneet ulkomailla pelaavien koronatartunnat.

Suomen miesten koripallomaajoukkue pelaa viikonvaihteessa 19.-21.2. ratkaisevat karsintaottelut pääsystä syksyllä 2022 pelattaviin EM-kisoihin.

Päävastustaja Sveitsi piti kohdata kotikentällä, mutta nyt ottelu pelataan Tbilisissä, Georgian järjestämässä ”koronakuplassa”, ilman yleisöä tietysti.

Pelin henki on lyhyesti se, että lohkosta menee varmasti jatkoon Georgia, joka on yksi vuoden 2022 kisaisännistä. Toisessa paikassa on vahvasti kiinni Serbia. Lohkon kolmas kisapaikka ratkeaa käytännössä Suomen ja Sveitsin keskinäisessä ottelussa perjantaina.

Suomi voitti Fribourgissa vuosi sitten 69–64. Jos Suomi häviää perjantaina 19.2. klo 14 Suomen aikaa alkavan ottelun ja voitot ovat turnauksen jälkeen tasan, ynnätään keskinäisten otteluiden korieroa, joka on siis Suomelle +5.

Suomi lähtee luonnollisesti kynsin hampain taistelemaan paikasta EM-kisoihin. Silti päävalmentaja Henrik Dettmann ei näe mitään järkeä otteluiden pelaamisessa tällä tavalla.

– Tässä loukataan urheilun perusarvoja monella tapaa. Ensinnäkin tässä uhataan urheilijoiden terveysturvallisuutta. Toisekseen minkäänlaista tasapuolisuutta ei voida taata siitä, minkälaiset kokoonpanot kukin saa mukaan.

Suomi lennättää pelaajia Tbilisiin muun muassa Japanista (Erik Murphy) ja Yhdysvalloista (Mikael Jantunen).

– Vaikka matkustaminen ei olisikaan riski, niin logistiikassa on ollut tekemistä, kun lentoliikenne on lähes ajettu alas.

Dettmann ei ymmärrä, miksi karsinnat piti puskea läpi vauhdilla, vaikka itse kisoihin on aikaa vielä yli puolitoista vuotta.

– Tässä olisi ollut kaksi hyvää vaihtoehtoa. Kun nyt ollaan karsimassa kahdeksaa maata pois, niin tässä poikkeustilanteessa olisi voitu pelata 24 maan sijaan 32 maan kisat. Ainoa häviäjä olisi ollut Kansainvälisen koripalloliiton kassa.

– Toinen vaihto olisi ollut siirtää tämä karsintaikkuna kesään, jolloin koronatilanne olisi oletettavasti ollut paremmin hallinnassa. Joukkueet olisivat saaneet kaikki parhaat pelaajansa mukaan ja otteluihin olisi kenties voinut ottaa jopa yleisöä, Dettmann visioi.

Tällä hetkellä näyttää hyvin sumuiselta esimerkiksi se, milloin Suomen NBA-tähti Lauri Markkanen voisi pelata maajoukkueessa. Keskikesällä se voisi onnistua, mutta esimerkiksi syyskuussa yleensä järjestettäviin EM-kisoihin pääsy on jo paljon nihkeämpien neuvottelujen takana.

Eurooppalaisella koripalloväellä ei ole mitään kättä pidempää apuna neuvotteluissa NBA-tahojen kanssa.

Korona on aiheuttanut joukkueelle muitakin huolia kuin logistisia ongelmia. Peräti noin puolet Susijengin rinkiin kuuluvista pelaajista on kärsinyt koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin.

Dettmannin mukaan kyse on nimenomaan ulkomailla pelaavista. Kotimaisessa Korisliigassa korona on pysynyt hyvin kurissa.

Useimmat ovat toipuneet koronataudista onneksi hyvin.

– Kyllä se yleensä vähintään pari viikkoa vie, joillain on vienyt pidempäänkin, Dettmann sanoo.

Kun Suomi matkustaa Georgiaan EM-karsintoihin, on pelaajilla ja taustajoukoilla edessään testi poikineen. Lystin maksaa – ei suinkaan Kansainvälinen koripalloliitto, vaan turnauksen isäntä.

Kun Suomi järjesti EM-karsinnat kuplassa marraskuussa, kului pelkästään koronatesteihin noin 100 000 euroa.

Kun päälle ynnätään se, että kahteen kotiotteluun ei saanut ottaa yleisöä, olisi liiton kassa voinut lihoa toisissa oloissa jopa 300 000–400 000 euroa.

– Näin kun laskee, niin MM-kisojen villi kortti tuntuu jo edulliselta investoinnilta, Dettmann heittää.

Tbilisin-reissusta tulee lisäkuluja vielä siitä, että huonojen yhteyksien takia joukkue matkustaa paikalle charter-lennolla.

Ehdokaslistalle on nimetty 18 pelaajaa, joista esimerkiksi Jamar Wilson on helmikuun alussa saamansa nilkkavamman takia lähes varmasti sivussa.

– Monilla on pelejä vielä viikonloppuna. Sunnuntaina näkee paremmin, minkälainen ryhmä saadaan matkaan Dettmann sanoo.