Susijengin tilanne näyttää hyvältä, mutta lähipäivät vasta kertovat totuuden – ”Eletään sellaisia aikoja”

Koripallomaajoukkueen kokoonpano näyttää ratkaisevien EM-karsintapelien edellä vahvemmalta kuin marraskuussa

Petteri Koponen (vas.) on pitkästä aikaa Susijengin mukana.­

Petteri Koponen on pitkästä aikaa mukana, samoin Alex ja Erik Murphy, ja Mikael Jantunenkin matkustaa Yhdysvalloista vahvistamaan koripallomaajoukkuetta, jonka pääsy ensi vuoden EM-kisoihin ratkeaa ensi viikolla Georgian Tbilisin koronakuplassa pelattavissa otteluissa Sveitsiä ja Georgiaa vastaan.

– Nyt näyttää hyvältä, mutta sunnuntaina tiedetään keitä lopulta on paikalla. Eletään sellaisia aikoja, että ei tiedetä, päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi etämediatapaamisessa keskiviikkona.

Se oli viittaus marraskuisiin Espoon kuplapeleihin, joista Japanissa pelaava Erik Murphy jäi pois karanteenien pituuden takia ja joista Koponen joutui viime hetkellä jäämään pois korona-altistuksen vuoksi. Lisäksi Dettmannin 17 pelaajan ehdokaslistalla on Jamar Wilson, joka loukkasi nilkkansa viikko sitten ja jonka sairausloman pituudeksi hänen joukkueensa Kataja ilmoitti tuoreeltaan kolmesta neljään viikkoa.

– Henkilökohtaisesti pidän erittäin epäreiluna, että näitä pelejä pelataan tällä hetkellä. Niihin sisältyy hallitsemattomia riskejä ja niistä syntyviä epäoikeudenmukaisuuksia, joihin emme voi vaikuttaa. Toivottavasti niistä moni ei toteudu, Dettmann sanoi.

Maajoukkue kokoontuu Suomessa ennen Georgiaan matkustamista.

– Aina kun ihminen matkustaa, siihen sisältyy riskejä. Sitä ei kannata kiistää. Ei meistä kukaan tiedä, miten tässä käy, Dettmann sanoi.

"Oma puolustus avainkysymys"

Jos Suomi voittaa ensi perjantaina Sveitsin ja Serbia Georgian, Suomen paikka vuodella lykkääntyneisiin EM-kisoihin on varma. Sveitsi näytti kyntensä kukistamalla marraskuussa Serbian, jolta tosin puuttui kärkipelaajia.

– Sveitsi pelaa raikasta ja luovaa peliä. Se on ennakoimatonta, ja se tekee sen vaikeaksi vastustajaksi. Meidän pitää olla tosi tarkkana heidän kanssaan, Dettmann sanoi.

Sveitsi on suhteellisen lyhyt joukkue, jonka kolmosheittojen pysäyttäminen on yksi voiton avaimista Suomelle.

– Oma puolustuspeli on avainkysymys. Jos päästät heidät vauhtiin, siellä on taitavia pelaajia. Jos ajatellaan muutama vuosi taaksepäin, Sveitsistä ei puhuttaisi yhtä kovalla kunnioituksella kuin nyt, mutta he ovat sen pelaamisellaan ansainneet, Dettmann sanoi.

Maajoukkueen pelaajalistan tärkein yksittäinen vahvistus marraskuuhun verrattuna on Koponen, joka on saanut pitkän pelitauon jälkeen alle jo muutaman ottelun uudessa seurajoukkueessaan Pallacanestro Reggianassa.

– Ruoste on vähitellen lähtenyt ja pelaaminen oli paljon sujuvamman näköistä. Petteri sanoi itsekin, että kropassa tuntui paremmalta. Petterin kokemuksen kaikki ottavat ilomielin mukaan, Dettmann sanoi.