Lauri Markkasen hyvät otteet NBA:ssa johtuvat ihan muusta kuin rahasta, sanoo miesten maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann.

Viimeistä sopimusvuottaan Chicago Bullsissa pelaava Lauri Markkanen on päässyt hurjaan iskuun. Lauantaina 31 pistettä Portlandia vastaan, maanantaina 30 New York Knicksiä vastaan.

Kaikki tilastot kertovat, että jyväskyläläinen pelaa parasta kauttaan NBA:ssa.

Kaikki eivät sitä uskaltaneet odottaa, sillä viime kausi oli tehojen valossa hänen heikoimpansa toistaiseksi. Kritiikkiä tuli jopa kotimaasta.

– Se oli ennen kaikkea kriitikoiden omaa tuskaa, sanoo miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann.

– Kaikki tiesimme, että Lauri osaa pelata paremmin kuin viime kaudella. Joukkueurheilu on kuitenkin sellaista, että ympäröivät olosuhteet vaikuttavat paljon.

Dettmann viittaa esimerkiksi Bullsin uuteen päävalmentajaan Billy Donovaniin, jonka komennuksessa Markkanen on löytänyt itselleen entistä istuvamman roolin.

– Hänen filosofiansa sopii Laurille, joka saa nyt vapaamman ja luovemman roolin hyökkäyksissä. On ehkä yllättävää, mutta se sopii monille muillekin suomalaispelaajille paremmin kuin tiukka roolitus.

Markkanen on takonut pisteitä yli 20 pisteen keskiarvolla tällä kaudella.­

Kuluva kausi on Markkaselle tärkeä, sillä onnistuessaan hän on kuumaa tavaraa ensi kesän siirtomarkkinoilla. Bullsilla on etuoikeus pitää suomalainen riveissään, kunhan seura vähintään sivuaa mahdollisia kilpailevia tarjouksia.

Ovatko sopimuskuviot saaneet Markkaseen ryhtiä?

– Amerikassa niin varmaan kuvitellaan, koska siellä ajatellaan että kaikki tekevät kaiken vain rahan takia. Jos Lauri ajattelisi vain rahaa, niin hän voisi jo lopettaa pelaamisen, Dettmann naulaa.

– On vähän hassua ajatella, että tulokset syntyisivät urheilijalla ulkoisesta motivaatiosta. Kyllä Laurilla ja muilla parhailla pelaajilla tulokset syntyvät sisäisestä pakosta, kuin itsestään.

Entä onko kyse siitä, että Markkasesta olisi tullut entistä röyhkeämpi omaan pussiin pelaaja, jollaisina NBA-tähtiä usein pidetään?

– Enemmän kyse on siitä, että Lauri on ottanut sen tilan, joka hänelle kuuluu. Kyllä hän varmasti on myös oppinut sen kovan pelin, joka siihen liigaan kuuluu. Et voi saada yhdenkään staran kunnioitusta, jos et ensin pysty ottamaan omaa tilaasi.

Markkanen pussitti 31 pistettä Portlandia vastaan viime lauantaina.­

Dettmann hakee vertauskohtaa viihdemaailmasta viittaamalla Hippo Taatilan tuoreeseen kirjaan Elämäni wookiena, joka kertoo koripallokentilläkin meritoituneen Joonas Suotamon kokemuksista Hollywoodin kulisseissa.

– Se voi olla omalla tavallaan vielä kovempi maailma.

Vaikka tulevan sopimuksen hinta ei Markkaselle olisikaan kaikki kaikessa, niin sen laatu toki on. Hänen tasoisensa pelaaja haluaa olla avausviisikossa ja kilpailukykyisessä joukkueessa.

– Hän on pelannut tällä kaudella monta hyvää peliä, tuo ei ole enää sattumaa. Takaahan se hänelle sen edun, että hänestä ei tule mitään ”journey-mania”. Se ei ole perheelliselle hauskaa, vaikka rahaa tulisikin. Tuolla tahdilla mikään organisaatio ei halua luopua hänestä, Dettmann uskoo.

Suomi on ollut vakiokävijä viime vuosien EM-kisoissa, mutta neljä kertaa maan parhaaksi pelaajaksi valittu Lauri Markkanen on ollut arvoturnauksessa Susijengin apuna vain kerran, vuonna 2017. Sen lisäksi hän on voinut pelata yhden EM-karsintaottelun.

Henrik Dettmann ja Lauri Markkanen vuoden 2017 EM-kisoissa.­

Dettmann myöntää, että tilanne koskee ja kipeästi. Se ei johdu Markkasesta, vaan kansainvälisen koripalloilun kabinettipelistä.

– Kansainvälinen koripalloliitto on epäonnistunut täysin neuvotteluissaan NBA:n kanssa. Tämä on meille ja monille muille pienille maille erittäin vaikea asia.

Isoilla mailla on massaa, mutta pienillä mailla ei olisi varaa antaa tasoitusta. Suonenisku oli kohtalokas viime MM-karsinnoissa esimerkiksi sellaisille koripallomaille kuin Kroatia ja Slovenia.

Valtteri Mykkänen pääsi tapaamaan Markkasta Susijengin harjoituksissa vuonna 2018. Markkanen on ennättänyt pelaamaan vain 23 maaottelua.­

Suomi pelaa reilun parin viikon päästä ratkaisevat ottelut pääsystä syksyn 2022 EM-kisoihin.

Onko mahdollista, että Markkanen olisi mukana kisoissa Suomen sinne selvitessä?

– Ainahan se on mahdollista, Dettmann sanoo. Epäuskoa tuo se, että NBA-ikkuna on tällä hetkellä lähes olematon.

– Neljän vuoden aikana vain yksi maaotteluikkuna on varmasti auki kaikille NBA-pelaajille: MM-karsintojen kolmas ikkuna kesällä MM-kisoja edeltävänä vuonna. Se tarkoittaa kahta ottelua!