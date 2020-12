Awak Kuier, 19, sai koronaviruksen – laitettiin Italiassa sydäntestiin

Suomalaisen koripallon tulevaa supertähteä ollaan varaamassa maailman kovimpaan liigaan.

Suomalaisen koripallon superlupaus Awak Kuier, 19, selätti koronavirustartunnan marraskuussa. Kuier todettiin koronapositiiviseksi Portugalissa, jonne hän oli matkustanut Italian Sisiliasta, jossa pelaa ensimmäistä kauttaan ammatikseen.

Kuierin oli tarkoitus pelata Lissabonin alueella kaksi Suomen maajoukkueen ottelua. Pelaaminen muuttui äkkiarvaamatta hotellihuoneessa kykkimiseksi.

Hän päätyi viettämään karanteenissa hotellihuoneessa yhteensä 11 päivää.

– Minulla ei ollut mitään oireita. Korona meni tosi nopeasti ohi. Oli vähän outoa, että minulla oli virus viisi päivää ilman oireita, ja sitten virusta ei enää ollut. Sain negatiivisen testituloksen, Kuier kertoo Ilta-Sanomille.

Hänelle tuotiin huoneeseen ruokaa ja pullovettä, mutta viihdykkeen suhteen vaihtoehdot olivat vähissä. Kuier oli ajatellut käyvänsä Portugalissa vain pelaamassa pari matsia, joten matkalaukusta ei löytynyt edes tietokonetta.

Kuierille tuotiin huoneeseen kuntopyörä. Lisäksi käytössä oli tietenkin älypuhelin, jolla saattoi katsoa Netflixiä ja olla yhteydessä huoneen ulkopuolelle.

– Hotellihuoneessa oli aika tylsää. Päiväni menivät niin, että joko pyöräilin tai sitten puhuin perheen tai kavereiden kanssa. Siellä oli aika inhottavaa olla, Kuier kuvailee tunteitaan karanteenissa.

Karanteenin jälkeen Kuier palasi kotiinsa Sisiliaan, jossa hänen seurajoukkueensa Virtus Eirene Ragusa passitti nuoren sentterinsä lisätesteihin.

– Minulle tehtiin sydäntestit ja kaikki. Niistä ei löytynyt mitään erikoista, vaan kaikki näytti ihan normaalilta. Oloni on ollut täysin normaali myös kentällä viruksen jälkeen, koripalloilija sanoo.

Kuier ei ollut ainoa, joka sairasti koronan Ragusan joukkueesta. Virus löytyi monelta muultakin pelaajalta, mutta hekin olivat lähes yksinomaan oireettomia.

– Parilta oli lähtenyt haku- ja makuaisti. Ei suurempaa, Kuier kertoo.

Ragusan kausi keskeytyi viikoiksi joukkueen tautitilanteen vuoksi.

Sen lisäksi, että Kuierin olo on ollut normaali koronan jälkeen, ovat hänen tilastonsa näyttäneet tutuilta, eli hyviltä. Erityisesti yksi tilastorivi pistää silmään. Kuier on pelannut ottelua kohden yli 28 minuuttia.

Kuier jätti viime kauden päätteeksi lukiojoukkue HBA Märskyn ja siirtyi ammattilaiseksi. Hän on heti ammattilaisuransa alussa ottanut paikan joukkueensa aloitusviisikossa, mikä on kehittyvälle pelaajalle sekä tärkeää että kova saavutus.

– Uskon, että tämä oli paras vaihtoehto minulle, Kuier pohtii päätöstään lähteä Italiaan.

194-senttinen pelaaja on kerännyt 10,1 pistettä ja 7,3 levypalloa per ottelu. Hän on koko liigan torjuntatilaston ykkönen lukemallaan 1,7 per peli.

– Italiassa saa pelata tosi paljon kovempaa kuin Suomessa. Mitään pikkuvirheitä ei oteta huomioon, vaan pitää olla tosi kova, Kuier kertoo ensihuomioistaan ammattilaisena.

Kovuuteen liittyy myös huippulupauksen omat kehityskohteet.

– Minun pitäisi kehittyä fyysisesti. Olisi iso etu, että voisi työnnellä vahvempia pelaajia.

Kuier herätti kansainvälistä huomiota jo 15-vuotiaana, kun hän pystyi donkkaamaan eli lyömään palloa alaspäin koriin. Jatkossa mediahuomio kasvanee räjähdysmäisesti. ESPN julkaisi viime viikolla listan pelaajista, jotka sivusto uskoo varattavan ensi huhtikuussa naisten koripallon parhaaseen liigaan, Yhdysvaltojen WNBA:han.

Kuier oli arviossa sijalla kolme, varaajana Atlanta Dream.

– On tosi hieno juttu, että minusta puhutaan draftin yhteydessä. Agentit ovat jutelleet minusta WNBA-valmentajien kanssa. Odotan innolla, että pääsen sinne. WNBA on unelmani, Kuier sanoo.

ESPN:n lisäksi myös legendaarinen SLAM nosti Kuierin esiin Instagram-sivuillaan, mikä herätti iloa Suomen korispiireissä. Varhainen draft-hehkutus pääsi yllättämään Kuierin kaverit.

– Tämä on monelle ihmiselle hieno juttu, kun suomalainen naiskoripalloilija ei ole päässyt WNBA:han. Olisi todella hienoa olla ensimmäinen suomalainen.

Kuier täyttää 20 vuotta ensi kesänä ja on siten automaattisesti varauskelpoinen. WNBA:ssa pelaa 12 joukkuetta. Draftissa kierroksia on kolme eli yhteensä varataan vain 36 pelaajaa.

Ainoa suomalaispelaaja, joka on varattu WNBA:han on Taru Tuukkanen. New York Liberty hankki Tuukkasen oikeudet vuonna 2001, mutta hän ei koskaan pelannut huippuliigassa.

Kuierilla on neljän vuoden sopimus Ragusan kanssa. Mitä hän tekisi, jos tulisi varatuksi?

– En vieläkään ole ihan varma, että olisinko täällä vielä vuoden vai menisinkö jo WNBA:han, Kuier pohtii.

WNBA:n kausi käynnistyy tyypillisesti toukokuussa.