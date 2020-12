Mediajätin arvio: 19-vuotiasta suomalaistähteä ollaan varaamassa aivan kärjessä maailman parhaaseen liigaan

Awak Kuierin, 19, ympärillä riittää pöhinää.

Yhdysvaltalaismedia ESPN nostaa Suomen koripallolupauksen Awak Kuierin, 19, aivan kärkeen artikkelissaan, joka ennustaa ensi vuoden WNBA:n varaustilaisuuden kulkua.

ESPN:n arvion mukaan Atlanta Dream varaa Kuierin kolmannella varausvuorolla. ESPN:n muistuttaa, että 193-senttinen korinaluspelaaja täyttää 20 vuotta vasta elokuussa, joten hänen valmiudestaan maailman parhaaseen koripalloliigaan ei vielä ole varmuutta.

– Kuierin potentiaali on kuitenkin sellainen sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, että hän voi olla kärkipään varaus. Varsinkin varaustilaisuudessa, jossa ei ole liikaa varmoja valintoja. Dream voisi tarvita lisää syvyyttä ison pään pelaajistoonsa. Jos he eivät löydä isoja pelaajia vapaiden agenttien joukosta, he voisivat nähdä hyvänä vaihtoehtona Kuierin, joka kehittyy yhä ja jonka kykyjen yläraja on korkealla, ESPN kirjoittaa.

Myös legendaarinen Slam-lehti nosti Kuierin esiin WSLAM-sivustonsa Instagram-julkaisussa yhtenä mahdollisena ykkösvarauksena.

Monen seuraajan mielestä New York Libertyn pitäisikin varata Kuier jo ensimmäisellä vuorolla.

Suomen maajoukkueen nuori tähtipelaaja pelaa nykyään Italian pääsarjassa, Virtus Eirene Ragusan joukkueessa. Kuier on pelannut Serie A:ssa kuudessa ottelussa. Keskiarvoiksi on kertynyt 28 minuuttia, 10,3 pistettä, 7,5 levypalloa ja 1,5 torjuntaa.

Ragusa on voittanut neljä kuudesta pelistään.