Tapio Suominen kertoi iloisia uutisia

Kokenut urheiluääni Tapio Suominen iloitsi Twitterissä.

Urheiluselostaja ja -toimittaja Tapio Suominen iloitsee Twitterissä, että hänen pestinsä urheilun parissa saavat jatkoa.

Suominen, 56, selostaa tällä kaudella kaarinalaisen Ura Basketin ottelut miesten Korisliigassa. Tiistai-iltana alkavan koripallon liigakauden kaikki ottelut ovat nähtävillä Ruutu+-palvelussa.

– Hyviä uutisia! Tein sopimuksen Nelonen Median kanssa. Selostan tänään alkavalla kaudella Korisliigan Ura Basketin kotiottelut. Nelonen näyttää kaikki Korisliigan ottelut selostettuna ja monikameratuotantona Ruutu+-palvelussa. Tervetuloa kuulolle, tunnettu selostajahahmo hehkutti.

Vaikka Suominen on urallaan selostanut lajeja laidasta laitaan, hänellä on vankka koripallotausta. Suominen on kertonut seuraavansa kaikista lajeista mieluiten juuri koripalloa, jota hän itsekin nuorempana pelasi.

Myös Ura Basketin pelejä Suominen on selostanut aiemminkin.

Syyskuussa Suominen hehkutti päässeensä harjoittelemaan koripalloa kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Vuodet 1988–2018 Ylellä työskennellyt Suominen on kertonut julkisuudessa avoimesti sairaudestaan, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Tällä hetkellä hän on työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta sen ohessa Suominen on työskennellyt keikkaluonteisesti. Kesän aikana hän on selostanut muun muassa jyväskyläläisen JJK:n kotiotteluita jalkapallon Kakkosessa.

Littoisten monitoimitalossa Kaarinassa sekä Turussa Kupittaalla kotiottelunsa pelaava Ura Basket nousi Korisliigaan kaudeksi 2018–2019.

