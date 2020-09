Susijengin kapteeni Shawn Huff yllättyi NBA-tähtien kieltäydyttyä pelaamasta: ”Urheilun ystävänä olin pettynyt, mutta ihmisenä iloinen”

Kokenut maajoukkuepelaaja seuraa tarkkaan Yhdysvaltojen poliittista tilannetta ja maan ammattilaissarjoja.

Susijengin kapteeni Shawn Huff, 36, istahtaa kahvikuppi kädessään Sanomatalon ravintolan penkkiin. Hänen työpaikkansa sijaitsee vain puolentoista kilometrin päässä Töölössä.

Penkillä istumisen sijaan hän painelee useimmiten parketin puolella perinteikkäässä Kisahallissa Helsinki Seagullsin 2–4-paikkojen pelaajana.

Yhdysvaltojen palloilusarjojen protestit ja otteluiden perumiset ovat viime aikoina kuohuttaneet urheilevaa maailmaa, ja laajemminkin.

Huff kertoo ilahtuneensa, kun kuuli haastattelun aiheen.

– Afroamerikkalaisen isän poikana ja Yhdysvalloissa yliopiston käyneenä olen perehtynyt aiheeseen hyvin, hän sanoo.

Shawnin isä, vuonna 1975 Joensuuhun saapunut Leon Huff oli Katajan historian ensimmäinen jenkkivahvistus. Hänen siskopuolen poika Ezekiel Elliott, on NFL-joukkue Dallas Cowboysin tähtipelaaja.

Torpan Poikien kasvatti Shawn Huff on viettänyt maailmalla kovissa palloilumaissa koripalloa pelaten lähes puolet elämästään: Yhdysvalloissa, Saksassa, Italiassa ja Kreikassa.

Kun 198-senttinen laitapelaaja ryhtyy puhumaan rasismista ja ihmisoikeuksista, hänen silmiinsä syttyy palo. Ei kiivasluontoinen tai vihainen, vaan sellainen, joka syttyy, kun ihminen puhuu jostain itselleen todella merkityksellisestä.

Tulisiko urheilijoiden ottaa poliittisiin kysymyksiin kantaa?

– Kun urheilija ottaa yhteiskunnallisiin asioihin kantaa, hän ottaa aina riskin. Se riski tuo toisaalta urheilijan sanoille ja teoille voimaa. Riskin ottaminen kertoo kuinka paljon asia merkitsee, Huff vastaa.

Hän ottaa esimerkiksi parin viikon takaisten NBA-otteluiden perumiset.

– Milwaukee Bucksin pelaajat päättivät alun perin luovuttaa ottelun, mutta sitten Orlando Magic päätti, etteivät hekään pelaa. Lopulta muut joukkueet lähtivät mukaan.

Pelipaikoista käydään maailman kovimmissa sarjoissa äärimmäistä kilpailua ja paikka seuraavan kauden joukkueessa ei ole varma kuin muutamalle tähti- tai runkopelaajalle – jos heillekään.

– Pelaajat laittoivat oman elantonsa likoon. Tähtipelaajat tienaavat toki isoja summia, mutta siellä on myös paljon pelaajia, joiden NBA-pelit olisivat voineet olla siinä, jos kausi olisi keskeytetty.

– Neljä vuotta sitten Colin Kaepernick polvistui poliisiväkivaltaa vastaan ja maksoi protestista kovan hinnan. Tänä päivänä polvistumisessa ei ole enää kyse protestista, vaan enemmän solidaarisuuden osoituksesta. Polvistuuko vai ei, on lopulta jokaisen henkilökohtainen päätös, hän jatkaa.

Torpan Poikien kasvatti Shawn Huff on pelannut yhteensä 200 miesten maaottelua ja toiminut kapteenina vuodesta 2015 lähtien.­

NBA-pelien peruminen yllätti kokeneemmankin korismiehen.

– Se oli yllättävää. Urheilun ystävänä olin pettynyt, kun en pystynyt aamulla katsomaan pelejä, mutta ihmisenä olin iloinen. Pelaajat laittoivat kaiken likoon sen puolesta, mihin he uskovat.

– Tässä ei ole kyse siitä, että pelaajat suuttuivat vain Jacob Blaken ampumisesta. Yhdysvaltojen historia on täynnä toisarvoisuutta ja rakenteellista rasismia. Se tulee eniten esiin WNBA:ssa ja NBA:ssa, koska suurin osa pelaajista on tummaihoisia ja nämä asiat koskettavat heitä.

Huffin mukaan NBA-pelaajat tietävät olevansa kentällä etuoikeutetussa asemassa, mutta pelaajat itse tai heidän läheisensä voivat kentän ulkopuolella joutua milloin tahansa ihonvärinsä vuoksi hengenvaaralliseen tilanteeseen.

– Bucksissa pelaava Sterling Brown parkkeerasi kaksi vuotta sitten tyhjällä parkkipaikalla kahteen ruutuun. Seitsemän poliisia taklasi hänet maahan ja antoi etälamauttimesta. Brownia yritettiin sen jälkeen maksaa hiljaiseksi, mutta hän halusi poliisit vastuuseen ja jatkoi syytettä kaupunkia vastaan. Hän pelaa tässä joukkueessa, joka päätti olla menemättä kentälle.

Brownin kieltäydyttyä 400 000 dollarin sovittelurahasta oikeusjuttu on edelleen auki, ja ratkaisuun saattaa mennä asiantuntijoiden mukaan vuosia.

Huff sanoo olevansa tyytyväinen, että urheilijoiden aktiivisuus on Yhdysvalloissa johtanut tekoihin.

– Jokainen joukkue yrittää nyt vaikuttaa ennen kaikkea paikallisella tasolla. NBA-joukkueet ovat esimerkiksi avanneet areenansa äänestyspaikoiksi, koska isoille tiloille on koronan takia tarvetta.

Huff mainitsee hyvänä esimerkkinä lajin ehkä isoimman supertähden LeBron Jamesin.

– Hänen I Promise School ja More Than A Vote -hankkeensa ovat konkreettisia tekoja auttaa nuoria kouluttautumaan ja ihmisiä rekisteröitymään äänestäjäksi.

Shawn Huff Valparaison yliopiston paidassa Ohio Statea vastaan vuonna 2006. Huffin korintekoyrityksen ensimmäisessä NCAA-pelissään blokkaava Greg Oden (20) pelasi NBA:ssa kausina 2007–2014.­

Onko virkavalta kohdellut sinua kaltoin Yhdysvalloissa tai muissa maissa?

– En usko, että henkilökohtaisilla kokemuksillani on tässä asiassa merkitystä. Jos olet ruskea tai tumma ihminen yhteiskunnassa, jossa valtaväestö on valkoinen, niin todennäköisyys rasismin kohtaamiseen on hyvin suuri.

Mitä Black Lives Matter merkitsee sinulle?

– Se tarkoittaa vain, että näillä ihmisillä on väliä. Kyse on tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Monilla on tarve turhaan vastakkainasetteluun ja Black Lives Matter -liikettä on verrattu jopa White Power -liikkeeseen. Viime kädessä kyse on siitä, että poliisit eivät tappaisi enää afroamerikkalaisia. Mitään muutosta ei kuitenkaan tapahdu ilman valtaväestön tukea.

Huff kertoo ymmärtävänsä, että Yhdysvaltojen asiat voivat tuntua suomalaisille etäisiltä.

– Asioita on vaikeampi käsittää, jos ne eivät kosketa sinua. Se vaatii myös vähemmistöiltä sitä, että se vaikeat asiat tuodaan voimakkaasti valtaväestön tietoisuuteen. On kuitenkin hyvä eritellä, että meillä on Suomessa omat ongelmamme ja Yhdysvalloissa omansa.

Shawn Huff kuvan keskellä tositoimissa Kreikkaa vastaan yhdessä Lauri Markkasen kanssa (vas.) vuoden 217 EM-kisoissa Helsingissä.­

Lähtiessään vuonna 2004 Espoon Hongasta Yhdysvaltoihin Valparaison yliopistoon, Huff oli 20-vuotias nuorukainen. Aloittaessaan tänä syksynä Suomeen paluunsa jälkeen toista kauttaan Seagullsin riveissä, hän on seitsemän- ja neljävuotiaiden lasten isä ja 36-vuotiaana yksi sarjan kokeneimmista pelaajista.

Yhdysvaltojen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi huolenaiheita riittää myös kotimaan arkisessa ympäristössä. Profiilipelaajana on huolissaan Korisliigan ja koko lajin tulevaisuudesta Suomessa.

– Koronan takia tilanne on todella vaikea. Suomalainen huippu-urheilu ei kestä sarjojen sulkemista. Koripalloseuroja ei ole varaa pitää pystyssä ilman katsojia, kaikkia joukkueita uhkaa silloin konkurssi.