Awak Kuier heitti 30 pistettä – Suomi kukisti toistamiseen Latvian koripallossa

Suomen naisten koripallomaajoukkue otti kahden päivän sisään kaksi voittoa Latviasta.

Italian pääsarjaan suuntaava Awak Kuier heitti 30 pistettä, kun Suomi kukisti Latvian toistamiseen kahden päivän sisällä koripallon naisten maaottelussa. Sunnuntaina Suomi pehmitti kotijoukkueen Riiassa kahdeksalla pisteellä numeroin 74–66, kun lauantaina Suomen paremmuus kirjattiin viidellä pisteellä.

Suomella oli toisessa ottelussa samat tehonaiset kuin päivää aiemmin. Kuieria säestivät tehokkaimmin 14 pistettä heittänyt Janette Aarnio ja 11 pistettä pussittanut Lotta-Maj Lahtinen. Kolmikko edustaa Susiladiesin tulevaisuutta, sillä Aarnio on vasta 17-vuotias, Kuierilla on ikää 18 vuotta ja Lahtinen on 20-vuotias.

Latvia johti sunnuntain ottelua tauolla 35–34, vaikka Suomi oli toisella neljänneksellä välillä kymmenen pisteen etumatkalla. Kolmannen neljänneksen jälkeen Suomi johti 59–55, eikä Latvia saanut vierasjohtoa enää kiinni.