Susijengin heittotykiltä Topias Palmilta meni seura alta Italiassa – ”Eiköhän tässä joku pelipaikka löydy”

Tampereen Pyrinnön kasvatti haluaisi jatkaa uraansa ulkomailla.

Miesten koripallomaajoukkueen pelaaja Topias Palmi etsii parhaillaan uutta seuraa ensi kaudeksi. 25-vuotias ja 194-senttinen heittävä takamies edusti viime kaudella Italian liigan Vanoli Cremonaa, mutta Tampereen Pyrinnön kasvatin ensi kausi menee muualla. Kausi Italiassa oli Palmille uran ensimmäinen ulkomailla.

– Seurani ei kestänyt tätä (korona)tilannetta. Seuralta on tullut tieto, että se on ongelmissa eikä voi jatkaa. Virallisesti Vanoli ei mennyt konkurssiin, mutta edustusjoukkueen toimintaa ei jatketa taloudellisista syistä. Junioripuolella seura on ilmeisesti jatkamassa, Palmi kertoi STT:lle tiistaina Lohjalla Susijengin harjoitusten jälkeen.

Palmille itselleenkin tieto seuran menemisestä alta tuli niin äkkiä, ettei hänellä ole vielä tietoa ensi kauden työpaikasta.

– Agentti hoitaa sopimustarjousten kartoituksen. Onneksi ollaan vielä heinäkuun puolella, niin eiköhän tässä joku pelipaikka löydy, Palmi sanoi.

Palmin on tarkoitus jatkaa uraansa ulkomailla.

– Toki, jos pitkälle syksyyn mennään ilman sopimusta, on mahdollista, että pelaan ensi kaudella Suomessa. Toive ja halu ovat tässä vaiheessa kuitenkin ulkomailla.

Pelaajille tilanne on ikävä, myös Palmille, joka kirjoitti seuran kanssa peräti kolmivuotisen sopimuksen vuosi sitten kesällä.

– Ehdottomasti, vaikka en ole varmasti ainoa pelaaja viime kauden jälkeen tässä tilanteessa. Huonoa tuuria. Moni Cremonassa kuitenkin kärsii seuran sisällä paljon enemmän kuin minä. Itselläni on mahdollisuus jatkaa pelaamista muualla. Ei tämä ihan mahdoton tilanne kuitenkaan ole, Palmi järkeilee.