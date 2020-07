Superlupaus Awak Kuier on kohdannut rasismia Suomessa – yksi joukkue­kavereiden teko BLM-aikana ”merkitsee paljon”

Awak Kuier aloittaa ammattilaisuransa kesän lopussa Italian Ragusassa.

– Kyllähän sitä on tullut koettua, suomalaisen koripallon superlupaus Awak Kuier vastaa kysymykseen rasismista Suomessa.

– En sanoisi, että niin paljon kuin jollain muulla tummaihoisella. Olen ollut tosi hyvissä piireissä. Mutta kyllä sitä on tullut.

Yhdysvaltalaiset koripallon supertähdet ovat olleet kevään aikana tärkeitä äänitorvia ihonväriin perustuvaa sortoa vastustavalle Black Lives Matter -liikkeelle. Poliisin tappaman, tummaihoisen George Floydin kuolema nostatti maailmanlaajuiset mielenosoitukset, jonka viestit ovat näkyneet myös Kuierin Instagram-tilillä.

– On surullinen asia, että tuollaista tapahtuu, mutta minusta on tosi hienoa, että kaikki puhuvat aiheesta. Ettei asiaa ole jätetty huomiotta. Jos joku joukkuekaverini julkaisee asiasta jotain, se on minulle todella tärkeää ja merkitsee paljon, Kuier, 18, kertoo tunteistaan kesän aikana.

Hän kertoo haluavansa jatkossa puuttua tilanteisiin, joissa kuulee rasistista puhetta. Puuttuminen on keino muuttaa lähiympäristöä paremmaksi.

– Yritän opettaa, että vaikka joku ei koe sanomaansa rasistiseksi, jollekin muulle se voi sitä olla.

Kuier kertoo, että hänet tunnistetaan silloin tällöin Yökoriksen peleissä: ”Jotkut ovat pyytäneet kuvaa. Jotkut ovat tulleet juttelemaan ja kysymään kysymyksiä”.

Kuier pelasi 2,5 edellistä kautta naisten Korisliigassa, helsinkiläisessä lukiojoukkueessa HBA Märskyssä. Ensi kaudeksi hän siirtyy ammattilaiseksi Italiaan, Virtus Eirene Ragusan joukkueeseen.

Jalkapallouutisista on saanut kuvan, että Italian urheilussa on rasismiongelma, joka näkyy erityisesti ultrafanien solvauksina tummaihoisille pelaajille.

Pelottaako Kuieria lähteä Italiaan rasismin näkökulmasta?

– Kyllä se mietityttää ja toivoisin, ettei rasismia olisi. Joukkueessani on kuitenkin muita tummaihoisia, joten en hirveästi pelkää, Kuier pohtii.

Todennäköisesti vastaanotto on lämmin. Kuier on kuullut, että Ragusan fanit suhtatuvat intohimoisesti koripalloon, ja kotipeleissä käy paljon katsojia.

Tummaihoisen Kuierin vanhemmat ovat lähtöisin Etelä-Sudanista. Hän itse syntyi Kairossa ja saapui perheensä mukana Suomen Kotkaan, kun oli kaksivuotias. Se oli suomalaisen koripallon onni.

Peli-Karhujen kasvatti nousi internetin hitiksi jo 15-vuotiaana, kun 194-senttinen tyttö onnistui naisille harvinaisessa tempussa. Kuier donkkasi, eli löi pallon alaspäin koriin.

Kuier, 194 senttiä, pystyy donkkaamaan.

Viime kausi Korisliigassa näytti viimeistään, ettei Kuier ole yhden tempun poni, vaan monipuolinen koripalloilija, jota pidetään syystä yhtenä Suomen kaikkien aikojen lahjakkuuksista.

Tammikuun ottelussa Honkaa vastaan hän heitti 47 pistettä – lukema, jonka vain kaksi suomalaisnaista on liigassa ylittänyt. Lisäksi Kuier kahmi 19 levypalloa. Kauden loppuessa hän oli sarjan toiseksi paras korintekijä.

Hän on tyytyväinen kehittymiseensä viime kauden aikana. Pitkää Kuieria ei peluutettu vain vahvuuksiensa kautta. HBA:ssa hänestä haluttiin tehdä kokonaisvaltainen pelaaja, joka on valmis ammattilaisparketeille.

– Mirka Dettmann on yrittänyt saada minua mukavuusalueeni ulkopuolelle tekemään jotain, mitä en osaa, jotta kehittyisin monipuolisesti, Kuier kertoo valmentajansa ideoista.

Kuier suorittaa lukion loppuun Italiasta etäopintoina. Koulussa oppimisen lisäksi hän haluaa kehittää Sisiliassa pelinsä jokaista osa-aluetta. Ragusan päävalmentaja Gianni Recupido on luvannut suomalaiselle ykkössentterin paikan ja runsaasti vastuuta.

– Yritän hakea kokemusta kovemmista peleistä kokeneempia pelaajia vastaan, Kuier kertoo odotuksistaan.

Moni suomalainen koripallolupaus, kuten Lauri Markkanen aikoinaan, on lähtenyt HBA:sta Yhdysvaltoihin yliopistoon. Kuier valitsi sen sijaan ammattilaisuuden Euroopassa.

Ragusaan siirtyminen tarkoittaa, että hänet voidaan varata huippuliigaan, naisten NBA:han jo ensi vuonna. Lisäksi hän voi nyt tienata palkkaa.

– Uskon, että ihan hyvin pystyn elättämään itseni, Kuier, joka asuu kimppakämpässä Helsingissä, kertoo tulevista tuloistaan.

Awak Kuier ei ole ainoastaan pomppuihme, vaan monipuolinen koripalloilija.

Tavoite on kuitenkin olla ensimmäinen suomalainen WNBA:ssa.

– Itselläni on ajatus, että kun olen valmis, menen sinne, Kuier sanoo.

Kuieria HBA Märskyssä joulukuusta 2017 asti valmentanut Mirka Dettmann ei arkaile kertoessaan, mihin uskoo valmennettavansa rahkeiden riittävän.

– Awakin on realistista tehdä 15 vuoden ura EuroCupissa, Euroliigassa sekä WNBA:ssa, valmentaja kommentoi. Hänen mainitsemansa sarjat ovat naisten koripallon kovimmat, vuorenhuippuna Yhdysvaltojen WNBA.

Dettmann uskoo Kuierin saavuttavan Suomen koripallolegendan Lea Hakalan tason Euroopassa ennemmin tai myöhemmin, mutta tähtäävän vielä Hakalaakin korkeammalle. Niin kovat ovat 18-vuotiaan kyvyt.

– Awakin huippuominaisuuksiin kuuluvat hänen kokonsa, nopeutensa, liikkuvuutensa, kehonhallintansa ja nopea oppimiskykynsä, Dettmann sanoo.

– Kun kyvyt yhdistetään intohimoon ja rakkauteen lajia kohtaan sekä hyvin suunniteltuun harjoitteluun, yhdistelmä voi viedä hänet WNBA:n tähdistöotteluun.

Mirka Dettmann uskoo Kuierin yltävän koripallon korkeimmalle huipulle.

Kuierin seuraavaa askelmaa, Italian Serie A:ta, Dettmann pitää yhtenä Euroopan viidestä parhaasta sarjasta. Ragusalla on naisten koripallossa pitkä ja menestyksekäs historia, jonka aikana se on voittanut esimerkiksi maansa cupin kahdesti.

– Neljän vuoden sopimus tuollaiseen sarjaan ja seuraan 18-vuotiaana on ainutlaatuinen saavutus suomalaiselle pelaajalle. Toivon Awakin olevan hieno esimerkki nuoremmille, Dettmann kehuu.

Märskyssä hän on valmentanut Kuieria tiimissä, johon kuuluvat lisäksi Jari Nykänen, Pekka Salminen ja Niklas Hamnström.

Vaikka Kuier on pitkä, eniten työmaata on ollut voimaa vaativassa korinaluspelaamisessa, jossa Nykäsen rooli on ollut tärkeä.

– Se, miten me ja hänen valmentajansa Kotkassa olemme onnistuneet, näkyy Kuierin viime kauden tilastoissa, Dettmann toteaa.