Susijengin konkarin Teemu Rannikon uran jatko epävarmaa – ilmoitus tulossa elokuussa

Teemu Rannikko on toipumassa sääriluun murtumasta.

Rannikon seura Vilpas kirjoitti sopimuksen 190-senttisen yhdysvaltalaisen Jahaad Proctorin kanssa.

Miesten Korisliigassa pelaavan Salon Vilpas odottaa vielä konkaritakamies Teemu Rannikon ilmoitusta uran jatkosta. Syyskuussa 40 vuotta täyttävä Rannikko on toipumassa tammikuussa sattuneesta sääriluun murtumasta.

– Rannikon kanssa neuvotteluyhteys on ollut päällä koko kesän ajan. Hän on päässyt kokeilemaan jo jalan kestävyyttä. Lopullista vastausta peliuran jatkumisesta Rannikko on lupaillut elokuun alkuun, Vilppaan tiedotteessa kerrottiin.

Vilppaan ulkomaalaisnelikko ensi kautta varten on kasassa. Vilpas tiedotti torstaina tehneensä sopimuksen 190-senttisen yhdysvaltalaisen takamiehen Jahaad Proctorin kanssa.

Proctor aloittaa syksyllä ensimmäisen kautensa ammattilaisparketeilla. 22-vuotias Proctor kykenee pelaamaan takakentän molempia rooleja.