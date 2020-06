Perheenlisäystä saanut Sasu Salin pelaa Espanjassa, perhe palasi Suomeen – ”Arki toistaiseksi ollut jopa aika helppoa”

Liga ACB palaa koronatauolta keskiviikkona Valenciassa. Sasu Salin kohtaa ensimmäisellä kierroksella vanhan seuransa.

Sasu Salin ei ehdi juhannuksena Suomen kesästä nauttia. Maajoukkuepelaaja on tiukasti kiinni Välimeren rannikolla Espanjan Valenciassa, kun maan kivikova koripallosarja ACB jatkuu koronatauon jälkeen keskiviikkona.

Lopputurnauksen ensimmäisen kierroksen ottelussa keskiviikkona suomalaistähden edustama Iberostar Tenerife, joka tunnetaan myös nimellä CB 1939 Canarias, kohtaa Salinin kahtena edelliskautena edustaman Unicaja Malagan.

Lopputurnaus ja sen kaikki 33 ottelua pelataan kokonaisuudessaan läpi kahdessa viikossa. Espanjan liiga ilmoitti toukokuun lopussa päätyneensä Valenciaan turnauskaupunkina sen hyvän hotellikapasiteetin ja kandidaattikaupunkeja paremman terveystilanteen vuoksi.

– Alkuun olin aika skeptinen sarjan erikoisjärjestelyistä, mutta nyt tilanne tuntuu jo normaalilta ja olen valmiina pelaamaan. Jotain muutoksia sarjaan oli pakko tehdä, niin turnausmuoto on mielestäni ihan hyvä vaihtoehto, Salin kommentoi IS:lle.

Sasu Salin tunnetaan nopeasta kolmen pisteen heitostaan.

ACB Ligan 18 joukkueesta lopputurnaukseen selviytyi tällä poikkeuksellisella kaudella 12 joukkuetta. Turnauksen ulkopuolelle jäi runkosarjan kuusi heikointa joukkuetta. Normaalitilanteessa sarjan pudotuspelit käydään keväisin kahdeksan parhaan kesken.

Lopputurnaus käynnistyy keskiviikkona 17.6. kahdessa kuuden joukkueen lohkossa, joiden kaksi parasta joukkuetta etenevät sunnuntaina 28.6. pelattaviin välieriin. Loppuottelu pelataan tiistaina 30.6.

Espanjan suurseurat FC Barcelona ja Real Madrid olivat keskeytyneen runkosarjan kärjessä ja lähtevät suosikkeina lopputurnauksen, mutta Salinin mukaan nyt jos koskaan on yllätyksen mahdollisuus.

– Tavoitteenamme on totta kai voittaa. Se ei missään nimessä tule olemaan helppoa, mutta tällaisessa epätavallisessa tilanteessa uskon, että kenellä vain on mahdollisuus yllättää. Toivottavasti se on meidän joukkue, Salin sanoo.

NBA:n ja Euroliigan ollessa keskeytyneenä, ACB lienee maailman kovatasoisin käynnissä oleva koripalloliiga.

Salinin elämään on mahtunut kevään aikana suuria mullistuksia. Hänen niin ikään koripalloa pääsarjatasolla pelannut Kia-puoliso oli viimeisillään raskaana, kun koronatilanne pakotti perheen karanteeniin Kanariansaarten Teneriffalla.

Joventut Badalonan pelaaja Albert Ventura Sasu Salinin pihdeissä.

Perhe harkitsi ensin paluuta Suomeen, mutta se ei ollut enää mahdollista, koska raskaus oli niin pitkällä. Pariskunnan Stella-tytär syntyi huhtikuussa Espanjassa ja normaalisti kiireisellä koripalloammattilaisella oli hyvin aikaa vastasyntyneelle lapselleen.

– Koronan takia oli taukoa joukkueen treeneistä ja olin paljon perheen kanssa. Nyt äiti ja lapsi ovat jo Suomessa ja minä olen joukkueen kanssa Valenciassa pelaamassa. Koripallon kannalta lapsiperheen arki on toistaiseksi ollut jopa aika helppoa, Sasu Salin kertoo.

Susijengin takalinjoilta tuttu Salin on erinomainen esimerkki modernin koripallon "3-and-D" -tyylisestä roolipelaajasta, jonka erikoisosaamiset ovat kolmen pisteen heitot ja puolustaminen.

Erityisen nopeasti ja tarkasti Salin heittää suoraan syötöstä, ja Susijengi on saanut nauttia hänen uhrautuvasta puolustuksestaan jo 105 maaottelun verran. Salinin ensimmäisestä Israelia vastaan pelatusta EM-karsintaottelusta tulee elokuussa kuluneeksi 10 vuotta.