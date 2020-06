Maajoukkuekoripalloilijaa kiellettiin harjoittelemasta tyhjässä salissa Kotkassa – näin kaupunki perustelee tylyä ratkaisua

Maajoukkuekoripalloilija Linda Lehtoranta ei pääse harjoittelemaan kaupungin salissa Kotkassa.

Koripallohallin ovi on avautunut koronatauon jälkeen Kotkassakin, mutta ei enää maajoukkueen runkopelaajalle Linda Lehtorannalle.

Kaupunki perustelee linjausta sillä, että Lehtoranta ei edusta kotkalaista seuraa.

– Aina ennen on päässyt treenaamaan, jos sali on ollut vapaa, koripalloammattilainen kertoo.

Peli-Karhuissa Suomen mestaruuden vuosina 2011, 2018 ja 2019 voittaneella ja kotkalaisseuran paidassa viime kaudellakin pelanneella Linda Lehtorannalla, 28, oli pitkä kevät.

Linda Lehtoranta odottelee yhä uutta sopimusta ulkomaille.

Pelit loppuivat koronan vuoksi 13. maaliskuuta ja samalla harjoittelupaikat sulkeutuivat.

Tunnollisena treenaajana tunnettu Lehtoranta odottikin tilanteen vihdoin normalisoituvan, kun hallitus lievensi koronarajoituksia kesäkuun alussa ja sisäliikuntapaikkoja avattiin myös Kotkassa.

Lehtorantaa ja toista kotkalaista maajoukkuenimeä, belgialaisen Pepinsterin väreissä pelaavaa Anissa Poundsia odotti kuitenkin kolkko yllätys kaupungin koripallopyhätössä Steveco-areenassa.

Maajoukkueen runkopelaaja Linda Lehtoranta joutuu etsimään vaihtoehtoisia harjoittelutapoja.

Kaksikko ei ollutkaan enää tervetullut harjoittelemaan tyhjään halliin.

– Sanottiin, että ei pääse ja että se on kaupungin linjaus, Lehtoranta kertoo.

Tilanne sieppasi Lehtorantaa niin paljon, että hän kirjoitti vetoomuksen muualla pelaavien koripalloammattilaisten puolesta Kymen Sanomien yleisönosastoon. Lehtoranta muistutti, etteivät he ole päässeet kolmeen kuukauteen harjoittamaan omaa ammattiaan.

Linda Lehtoranta on naisten koripallomaajoukkueen runkopelaaja.

– Kotkan kaupungin tekemää linjausta on vaikea ymmärtää siitäkin näkökulmasta, että muissa kaupungissa tällaisia rajoituksia ei ole, koripalloilija kummasteli.

Linda Lehtorannan mukaan harjoittelupaikan sulkeutuminen koskee esimerkiksi myös hänen isoveljeään Juho Lehtorantaa, joka edusti viime kaudella Lapuan Korikobria ja Manuel Barnesia (Turun Kristika).

– Ei kysymys ole siitä, että olisin viemässä halliin montaa pelaajaa kerrallaan, meitä on muutama. Tämä on meidän ammattimme ja meidän on harjoiteltava, että pidämme itsemme kunnossa ja saamme sopimukset, Lehtoranta sanoo.

Ilman sopimusta oleva maajoukkueen pelintekijä tähyää yhä ulkomaille.

Linda Lehtoranta naisten koripallon EM-karsintaottelussa Suomi–Slovenia 17. marraskuuta 2018.

Hän on aikaisemmin pelannut ammattilaisena Saksassa, Tshekissä ja Belgiassa.

Lehtoranta joutuu tyytymään Kotkassa harjoitteluun ulkokentillä, lukuun ottamatta paria Peli-Karhujen treeniä, joihin hän on päässyt mukaan.

Lehtoranta korostaa maajoukkueessa ja ulkomaalaisissa seuroissa pelatessaankin edustaneensa ylpeänä myös kotikaupunkiaan Kotkaa. Nyt hän kysyy kaupungin arvostuksen perään.

– Kotka on aina tukenut ja tukee tavoitteellista liikunnan ja urheilun harjoittamista kaupungissa, kaupungin liikuntajohtaja Antti Mattila vakuuttaa.

– Yksittäisen urheilijan tilanne on se, että luovutettavien tilojen käyttö perusehdoilla eli maksuttomasti tai subventoidusti edellyttää paikalliseen järjestöön tai urheiluseuraan kuulumista, Mattila toteaa.

Hänen mukaansa muiden pitäisi hakea virallisesti omaa vuoroa halliin ja ilmoittaa esimerkiksi laskutusosoite.

Mattila kertoo liikuntalautakunnan päättäneen linjauksesta jo 2015.

Lehtorannan mukaan Steveco-areenaan on kuitenkin päässyt harjoittelemaan yksikseen tähän kesään saakka.