Marko Yrjövuori sai kohussa tuekseen todellisen urheilulegendan – avasi suhdettaan Kobe Bryantiin Ylellä

Kohun keskellä ollut Marko Yrjövuori oikoi Ylen Urheiluhullut-ohjelmassa väitettyihin valmennussuhteisiinsa liittyneitä epäselvyyksiä.

Tunnettu fysiikkavalmentaja ja urheiluhieroja Marko Yrjövuori on ollut kohun keskellä siitä lähtien, kun STT julkaisi vappupäivänä laajan artikkelin hänen työtaustaansa ja titteleihin liittyvistä epäselvyyksistä.

Yrjövuori rikkoi artikkelin julkaisua seuranneen mediahiljaisuutensa maanantaina, kun hän oli vieraana Ylen Radio Suomen Urheiluhullut-ohjelmassa.

Titteleihin liittyneiden epäselvyyksien ohella STT:n artikkelissa nostettiin esille epäselvyydet Yrjövuoren mainitsemiin kuuluisiin valmennettaviin.

Yrjövuori työskenteli 12 vuoden ajan koripallon NBA:n huippuseura Los Angeles Lakersin huoltotiimissä, ja häntä on julkisuudessa tituleerattu supertähti Kobe Bryantin luottomieheksi. Bryant menehtyi tammikuussa helikopterionnettomuudessa.

– Kobe on minun vastuullani. Tulemme hänen kanssaan hyvin toimeen, ja hän haluaa minun huolehtivan lihaskunnostaan, STT:n artikkelissa siteerataan muun muassa Yrjövuoren vuonna 2009 antamaa kommenttia Turun Sanomille.

STT:n juttu antaa ymmärtää, että Yrjövuori olisi liioitellut kaksikon erityissuhdetta.

– Siitä 12 vuotta teimme päivittäin töitä. Kauden aikana paljon tiiviimmin, mutta välillä kesälläkin puhelin soi. Olin yksi Koben hyvinvoinnista huolehtivista ihmisistä. 12 vuotta samassa huoneessa, iholla. Tehdään venytyksiä, aktivaatioita, palauttavia kylpyjä, kaikennäköistä… Kyllähän siinä väkisinkin ystävystyy, Yrjövuori kommentoi Urheiluhullut-ohjelmassa.

Kobe Bryant on yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista. Los Angeles Lakersin legenda menehtyi tammikuussa traagisessa helikopterionnettomuudessa.

STT:n jutussa tuodaan esille, kuinka Yrjövuorta ei mainittu Bryantin vuonna 2018 julkaistussa kirjassa The Mamba Mentality: How I Play, jossa Bryant kertoi laajasti harjoittelustaan ja lihashuollostaan.

Ylelle Yrjövuori kommentoi, ettei voi lähteä spekuloimaan, miksei hän päätynyt kirjaan mutta ettei se poista sitä, että hän työskenteli Bryantin kanssa 12 vuotta.

”Käsi pystyyn virheen merkiksi”

Bryantin lisäksi STT:n artikkelissa nostettiin esille epäselvyydet Yrjövuoren väitetyistä valmennussuhteista NBA-tähti James Hardeniin ja beach volleyn kolminkertaiseen olympiavoittajaan Misty May-Treanoriin.

Esimerkiksi Mestareiden mestari -kirjassaan Yrjövuori omistaa luvun sille, kuinka valmensi yhtiökumppaninsa Robbie Davisin kanssa Hardenia. NBA:n viestintäosastolta kuitenkin kommentoitiin STT:lle, ettei Hardenin NBA-joukkueilla ollut tietoa valmennussuhteesta.

Yrjövuoren mukaan hänen ja Hardenin polut kohtasivat, kun hän teki ”kesätyönä” fysiikkavalmennusta keskuksissa, joissa oli paljon eri lajien urheilijoita. Harden oli yksi näistä urheilijoista, joita Yrjövuori ja Davis valmensivat.

James Harden on vuodesta 2012 lähtien edustanut Houston Rocketsia. Sitä ennen hän pelasi Oklahoma City Thunderissa.

Misty May-Treanorin tapauksessa Yrjövuori kertoi olevan kyse virheestä. The Finn -kirjassa Yrjövuori oli kertonut ”opastaneensa Misty Mayta liikkeenhallinnan saloihin”.

– Nyt minun on ihan pakko nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi. Koskaan en ole väittänyt, että häntä olisin valmentanut, mutta jos kirjasta tai jostain on saanut sen käsityksen, että olen hänen valmentajansa, niin sitä pahoittelen. Se on täysin minun vastuullani. Vaikka kirjaa on lukemassa monta ihmistä ennen kuin se tulee ulos, niin se on minun vastuullani, mitä siellä lukee, Yrjövuori sanoi.

Misty May-Treanor Lontoon olympialaisissa 2012.

Tukea NBA-legendalta

Yrjövuori kertoi Urheiluhullut-ohjelmassa, että hän on saanut kohun keskellä tukea urheilupiireistä ja vanhoilta työkavereiltaan ja ettei kohu ole vaikuttanut hänen työhönsä.

Yksi tukea osoittanut henkilö on Yrjövuoren entinen esimies, legendaarinen NBA-valmentaja Phil Jackson. Yrjövuori kertoi Urheiluhullut-ohjelmassa, että oli saanut Jacksonilta tekstiviestin ja sähköpostia, jossa tämä oli puolustanut Yrjövuoren osaamista.

Jackson oli vuosina 1999–2004 Los Angeles Lakersin päävalmentaja. Hän on koko valmennusurallaan voittanut 11 NBA:n mestaruutta päävalmentajana.

– Esimerkiksi pitkäaikainen esimieheni Phil Jackson kommentoi tekemisiäni, ja ihmetteli, miten joku voi toisen ammattitaitoa tällä tavoin lähteä arvostelemaan, Yrjövuori kertoi.

Yle Urheilu on nähnyt Jacksonin Yrjövuorelle lähettämän sähköpostiviestin, jossa Jackson puolustaa Yrjövuoren osaamista.