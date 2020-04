Lassi Tuovi, 33, jatkaa valmentamista eurooppalaisessa huippujoukkueessa – ”Lähtötilanne oli vaikea”

Koripallovalmentaja Lassi Tuovi jatkaa päävalmentajana Strasbourgissa.

Ranskan koripalloliiga Pro A:ssa pelaava Strasbourg teki kaksivuotisen jatkosopimuksen suomalaisvalmentaja Lassi Tuovin kanssa. Tuovi, 33, nousi joukkueen päävalmentajaksi kesken kauden tammikuun lopussa.

– Pitää olla otettu siitä, että pystyi vakuuttamaan seurajohdon osaamisestaan näin lyhyessä ajassa. Lähtötilanne oli vaikea, koska meneillään oli pitkä tappioputki emmekä päässeet harjoitussaliin juuri lainkaan, Tuovi avasi Pro A:n lisäksi myös Mestarien liigaa tahkonneen joukkueen hektistä arkea.

– Pystyimme kuitenkin noukkimaan neljästä Pro A:ssa pelaamastamme ottelua kaksi voittoa, mikä käänsi kelkan, Tuovi jatkoi.

Nyt sarja on tauolla eikä lopullista päätöstä kauden jatkoaikeista ole tullut.

Suomessa Tuovi toimi Lappeenrannan NMKY:n liigajoukkueen päävalmentajana 2011–14, ja hän on kuulunut myös miesten maajoukkueen valmennustiimiin. Hän on valmentanut ulkomailla jo useita kausia, ja Ranskan lisäksi tutuksi on tullut myös Turkki.