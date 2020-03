Koripalloilija Sasu Salin joutui koronakaranteeniin Teneriffalla – puoliso viimeisillään raskaana, Suomeen ei mitään asiaa

Teneriffalla puolisoineen asuvalla huippukoripalloilija Sasu Salinilla on koronaviruskriisin keskellä myös onnellista odotettavaa.

Koripalloilija Sasu Salin ei ole palaamassa ainakaan lähiaikoina Suomeen kotoaan Espanjan Teneriffalta.

– Toistaiseksi en tiedä paluusta. Meillä on sellainen tilanne, että tyttöystäväni on raskaana, ja laskettu aika on kolmen viikon kuluttua. Nyt saadaan uusi lapsi maailmaan, Salin kertoi puhelimitse Teneriffalta.

Perhe harkitsi paluuta Suomeen aikaisemmin, mutta tässä vaiheessa se ei enää edes ole mahdollista, koska raskaus on niin pitkällä. Lapsi on päätetty synnytettäväksi Espanjassa. Mitään ylimääräistä pelkoa perheessä ei tunneta.

Iberostar Teneriffassa pelaava Salin, 28, on suhtautunut Espanjassa määrättyyn karanteeniin tyynesti. Karanteenia on takana noin viikko. Ulkona saa käydä käytännössä vain välttämättömillä kauppareissuilla.

Salinin mukaan ihmiset ovat pysyneet kodeissaan. Esimerkiksi riskiryhmien, käytännössä ikäihmisten, uhmaa ei saarella ole ollut nähtävissä.

– Täällä on noudatettu sääntöjä aika hyvin. En ole juuri nähnyt riskiryhmän ihmisiä ulkona, silloin harvoin kun olen kaupassa käynyt, hyväntuulinen Salin sanoi.

Sasu Salin ei ole palaamassa kotoaan Teneriffalta Suomeen ainakaan lähiaikoina.

Teneriffalla ruokakaupoissa on riittänyt vielä hyvin tavaraa, vaikka esimerkiksi vessapaperin hamstraus näkyy myös lomasaarella. Ihmiset ovat ostaneet varastoihinsa myös vettä, sillä hanavesi ei ole juomakelpoista.

– Kaikkea löytyy edelleen. Tunnelma täällä on silti aika odottava, kun oikeastaan kukaan ei tiedä, mitä tässä tapahtuu.

Vauvatarvikkeet jo hankittu

Salinin perheeseen tulossa oleva vauva on luonnollisesti patistanut tulevia vanhempia myös muualle kuin ruokakauppoihin.

– Teimme onneksi suurimman osan valmisteluista jo aikaisemmin. Nyt olisi vaikea saada kaikkia tavaroita. Muut kuin ruokakaupat ovat pitkälti kiinni, Salin sanoi.

Sasu Salin kertoo, että ihmiset Espanjassa ovat noudattaneet poikkeuksellisia sääntöjä hyvin.

Poliisi on valvonut myös Teneriffalla ulkonaliikkumiskieltoa tehokkaasti. Salinin mukaan valvontaa havaitsi jo ennen karanteenin ja kieltojen asettamista.

Koronavirus on muuttanut Eurooppaa viime aikoina nopeasti.

– Kieltämättä tilanne tuntuu oudolta. Kun menee kauppaan, kaduilla on käytännössä vain poliiseja. Jo ennen karanteenin alkamista poliisit patistelivat ihmisiä kaduilta koteihin ja uhkasivat sakoilla. Ihmiset ovat täällä kunnioittaneet sääntöjä hyvin.

Poliisi valvoo katuja näkyvästi eri puolilla Espanjaa. Kuva Barcelonasta viime tiistailta.

Tuleva perheenlisäys, synnytys ulkomailla ja koronavirustilanne ovat luonnollisesti herättäneet huolta myös perheen läheisissä.

– Jos jotain hyvää hakee, niin on täällä vähemmän sairastuneita kuin Espanjan mantereella.

Kuntopyörä parvekkeella

Huippu-urheilija on käyttänyt viime aikoina harjoittelussaan mielikuvitusta.

– Rutiinit ovat muuttuneet nopeasti. Kerran päivässä harjoittelen olosuoneessa joitakin juttuja. Lisäksi seura antoi kuntopyörän, jota voi polkea parvekkeella. Ja rappusia tulee juostua.

Salin asuu kymmenenkerroksisessa talossa.

– Siihen parkkihallit mukaan, niin kyllä porrasjuoksukin tuntuu keuhkoissa.

Sasu Salin (vas.) kuuluu myös maajoukkueen eli Susijengin kantaviin voimiin. Kuva EM-karsintaottelusta Serbiaa vastaan viime helmikuulta.

Espanjassa myös koripallosarjat ovat tauolla. Sarjojen jatkumisesta ei ole tietoa.

– Jos kausi perutaan, sitten ehkä tulemme Suomeen jossakin vaiheessa synnytyksen jälkeen, Salin kertoi.