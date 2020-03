Muistatko NBA:n katsomoon levinneen joukkotappelun? Kovanaama ei halunnut muistella tapausta Suomessa – ”Jos jotain tapahtuu, niin tapahtuu”

Metta World Peace tunnetaan joukkotappelusta ja NBA:n mestaruudesta Kobe Bryantin joukkuekaverina.

NBA:n lähihistorian rumin hetki nähtiin marraskuussa 2004 Detroit Pistonsin ja Indiana Pacersin välisessä ottelussa. Ottelun loppuhetkillä Indianan Ron Artest rikkoi kotijoukkueen Ben Wallacea, joka puolestaan tönäisi Artestia. The Palace -areenalla harmittomasta tilanteesta kehkeytyi kaikkien aikojen joukkotappelu, joka tunnetaan liikanimellä Malice at the Palace.

Käänteentekevän hetken tappelusta teki se, että myllytys siirtyi kentältä katsomoon. Yleisön ja urheilijoiden välinen neljäs seinä rikkoutui.

Artestia heitettiin katsomosta juomalla ja pelaaja hyppäsi yleisön sekaan kurittamaan viatonta katsojaa. Artest sai lisää nestettä päälleen. Joukkuekaveri Stephen Jackson löi kostoksi detroitilaiskatsojaa naamaan. Fanit hakkasivat kentälle riuhdottua Artestia, joka löi takaisin. Jermaine O’Neal niittasi parketille ärsyttämään rynnännyttä katsojaa nyrkillä.

Kun vauhkoontuneen näköistä Artestia raahattiin pukuhuoneeseen, hänen päälleen heitettiin kaikkea mahdollista ruokaa ja juomaa.

Ron Artest (oik.) tappeli Detroit-fanien kanssa vuonna 2004.

NBA suhtautui häväistykseen äärimmäisen ankarasti. Pelikieltoja jaettiin 146 ottelun edestä, joista Artest keräsi 86. Viisi fania sai elinikäisen porttikiellon Pistonsin peleihin. Sääntöjä muutettiin ja turvatoimia lisättiin. Nykyään NBA-pelaajat saavat rangaistuksen, jos lähtevät vaihtopenkiltä mukaan kahinoihin.

Ron Artest muutti vuonna 2011 nimekseen Metta World Peace. Hän saapui tiistaina juhlistamaan helsinkiläisen Hook-ravintolan 23-vuotisjuhlaa. Nimenmuutoksen taustalla oli World Peacen mukaan halu ”kontrolloida omaa kohtaloaan”. Metta tarkoittaa buddhalaisuudessa rakastavaa kiltteyttä ja ystävällisyyttä.

Joukkotappelusta World Peace, 40, ei Helsingissä yli 15 vuoden jälkeenkään halunnut puhua.

– Jos jotain tapahtuu, niin tapahtuu, enkä ajattele sitä enempää, keväällä 2017 eläköitynyt koripalloilija kertoi Ilta-Sanomille.

Hook-ravintolassa ollut ex-koripalloilija Hanno Möttölä muisti tapauksen hyvin.

– Kumpikin osapuoli, katsojat ja pelaajat, olivat syyllisiä. Se on tahra NBA:n nykyhistoriassa, josta on opittu. Herra World Peacekin on varmasti aiheesta tarpeeksi jutellut, Möttölä sanoi.

Hanno Möttölä (vas.) otti Metta World Peacen kanssa leikkimielisen vapaaheittokisan tiistaina Helsingin Hook-ravintolassa.

– Tapahtuma oli hurjan näköinen ja eskaloitui hyvin nopeasti, Möttölä jatkoi.

Uran kruununa mestaruus Kobe Bryantin kanssa

Osasi World Peace pelatakin. Omien sanojensa mukaan hän sai koriskasvatuksensa New Yorkissa ”pikkurikollisilta ja huumediilereiltä”. Chicago Bullsin varaama kovanaama valittiin vuonna 2004 NBA:n parhaaksi puolustajaksi.

Vuonna 2010 hän voitti uransa ainoan mestaruuden Los Angeles Lakersissa. Joukkueen tähtipelaajana tuikki Kobe Bryant, joka kuoli aiemmin tänä vuonna traagisesti helikopterionnettomuudessa.

Bryant syötti ratkaisevassa finaalissa Boston Celticsiä vastaan World Peacella paikan, josta hän heitti loppuhetkillä arvokkaan kolmosen sisään. Heiton oli parasta upota, sillä Bryant oli erittäin vaativa joukkuekaveri.

– Kobe halusi, että kaikki pelasivat hyvin, tekivät lujasti töitä ja pitivät itseluottamuksensa korkealla. Jos ei tuonut parasta pöytään joka päivä, sai kuulla siitä Kobelta, World Peace kertoi.

Metta World Peace sai tietää entisen pelikaverinsa Kobe Bryantin kuolemasta tekstiviestillä.

World Peace kuuli Bryantin kuolemasta ollessaan kotonaan Los Angelesissa, kun kaveri lähetti uutisen viestillä.

– Päivä oli hyvin surullinen. Kävin myös muistotilaisuudessa, jossa oli paljon vanhoja tuttuja, Koben ystäviä ja perhettä. Yritimme tukea toisiamme.

Nyky-NBA:n suomalaisen tähtipelaajan, Chicago Bullsin Lauri Markkasen World Peace on tavannut kerran, tähdistöottelun aikaan hotellissa.

– Kanssani oli lapsia, jotka sanoivat Markkasen nähdessään ”vau”. Katsoin hänen kohokohtiaan videolta ja ajattelin, että poika on aika hyvä.

Kentän ulkopuolella sydämellinen ja mukava

Detroitin tappelu ei ole ainoa kerta, kun World Peace joutui ongelmiin NBA-urallaan. Hän on myöntänyt juoneensa konjakkia ottelun tauolla, lyönyt tähtipelaajia kyynärpäällään ja rikkonut ottelua taltioineen kameran.

Marko Yrjövuori työskenteli Los Angeles Lakersin fysioterapeuttina World Peacen pelatessa joukkueessa. Yrjövuoren mukaan kuumakalle on kentän ulkopuolella aivan loistotyyppi. Yrjövuori antoi entiselle huollettavalleen, jota kutsuu yhä Ronaldiksi, lämpimän halauksen Hook-ravintolassa.

– Sanoin hänelle aina, että kentällä halusimme nähdä hurjimuksen. Mutta hän on todella sydämellinen ja mukava ihminen, josta minulla on vain hyviä muistoja, Yrjövuori kertoi.

Fysiikkavalmentaja oli Lakers-vuosinaan myös World Peacen vastapuolella, kun pelaaja edusti Houstonia.

– Ron uskalsi mennä puolustamaan Kobe Bryantia. Kobella oli kova kunnioitus häntä kohtaan. Jos Kobe arvosti puolustajaansa, se merkitsi todella paljon.

Marko Yrjövuori (vas.) on Metta World Peacen entinen fysioterapeutti.

Vuonna 2011 oli lähellä, että World Peace olisi tullut pelaamaan Suomeen. NBA:ssa oli puolen vuoden työsulku, ja Yrjövuori toivoi, että pelaaja tuotaisiin Pohjolaan. Ajatuksena oli hyväntekeväisyyskiertue, jonka yhteydessä tutustuttaisiin Suomen mielenterveystyöhön.

– Ron oli sopimuksen alainen pelaaja, joten vakuutussummat olivat valtavia. Hän oli niin isopalkkainen pelaaja, ettei kellään ollut varaa, Yrjövuori muisteli.

– En tiedä, missä joukkueessa hän olisi Suomessa pelannut, mutta hyvä matsi oltaisiin saatu aikaan.

Ottelukiertueen sijaan World Peace osallistui Yhdysvaltojen Tanssii tähtien kanssa -kisaan.