Susijengille iso takaisku Petteri Koposen poissaolo Sveitsi-ottelusta varmistui

Petteri Koposella on jalkavamma.

Miesten koripallomaajoukkueen takamies Petteri Koponen ei pysty pelaamaan sunnuntaisessa EM-karsintojen vierasottelussa Sveitsiä vastaan. Koripalloliitto vahvisti, tosin verhotusti, sanomalehti Karjalaisen uutisen Koposen jalkavammasta.

Koripalloliitto julkisti Sveitsi-otteluun vain 13 pelaajan kokoonpanon. Listasta puuttuu Koposen nimi. Koponen oli alun perin nimetty EM-karsintoihin.

Karjalaisen mukaan Koposella on reidessä pieni repeämä, jonka vuoksi hän on sivussa myös seurajoukkueensa Bayern Münchenin perjantaisesta euro-ottelusta.

– Olen alustavasti sivussa ainakin kymmenen päivää. Toivottavasti vamma tulee kerralla kuntoon, Koponen kertoi Karjalaiselle.

Sunnuntain Sveitsi-ottelu on Suomelle merkittävä, koska Suomen on pidettävä Sveitsi takanaan E-lohkossa päästäkseen EM-kisoihin. Neljän joukkueen lohkosta Georgialla on kisaisäntänä jo varma paikka, ja torstaina Suomen jyrännyt Serbia on ylivoimainen suosikki. Kolmannesta EM-kisapaikasta kisaavat Suomi ja Sveitsi.

Maajoukkue EM-karsintaotteluun Sveitsiä vastaan 23. helmikuuta Fribourgissa:

Tuukka Kotti Helsinki Seagulls

Shawn Huff Helsinki Seagulls

Mikko Koivisto Salon Vilpas

Sasu Salin Iberostar Tenerife (Espanja)

Matti Nuutinen CB Oviedo (Espanja)

Jamar Wilson Kataja Basket

Carl Lindbom Radom (Puola)

Antti Kanervo Helsinki Seagulls

Alex Murphy San Sebastian Gipuzkoa (Espanja)

Ilari Seppälä Aix-Maurienne (Ranska)

Topias Palmi Vanoli Cremona (Italia)

Alexander Madsen VEF Riika (Latvia)

Henri Kantonen Salon Vilpas

Edon Maxhuni CB Gran Canaria (Espanja)

Päävalmentaja: Henrik Dettmann.

Apuvalmentajat: Lassi Tuovi, Mikko Larkas, Hanno Möttölä, Jussi Hirvonen.