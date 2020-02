Henrik Dettmann kertoi pahaenteisen tiedon Petteri Koposen pelaamisesta Sveitsiä vastaan: ”Ratkeaa lauantaina”

Suomi ei välttämättä saakaan ykköstakamies Petteri Koposta mukaan elintärkeään EM-karsintaotteluun Sveitsiä vastaan sunnuntaina.

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann nimesi Petteri Koposen 15 pelaajan ryhmään EM-karsintojen kahteen ensimmäiseen otteluun.

Jo etukäteen oli selvää, että Koponen on sivussa avauspelistä Serbiaa vastaan, koska hänen seurajoukkueellaan Bayern Münchenillä on perjantai-iltana Euroliigan ottelu turkkilaista Anadolu Efes Istanbulia vastaan.

Koripalloliitto ilmoitti jo joukkuetta nimetessä, että Koponen pelaa sunnuntaina Sveitsiä vastaan Fribourgissa.

Serbiaa vastaan kärsityn murskatappion (58–80) jälkeen Dettmann kuitenkin pudotti pahaenteisen tiedon: Koposen pelaaminen sunnuntaina ei olekaan vielä varmaa.

Asiat ovat mutkistuneet matkan varrella.

– Saa nähdä, vahvistaako Petteri meitä Sveitsiä vastaan. Tilanne on tällä hetkellä auki. Jos Petteri ei pelaa perjantaina, hän on varmaankin meidän mukanamme Sveitsissä. Asia ratkeaa lauantaina, Dettmann sanoi Serbia-ottelun jälkeen.

Suomi tarvitsisi ilman muuta maajoukkueen ykköstakamiestä avukseen elintärkeään otteluun. Tappio Serbialle oli EM-kisapaikan suhteen merkityksetön, mutta kaikki ratkeaa kahteen Sveitsi-otteluun.

Ilman Koposta Suomen pelinrakentelu oli Serbiaa vastaan hyvin ontuvaa. Jamar Wilson tai Ilari Seppälä eivät löytäneet oivaltavia syöttöjä Serbian puolustuksen keskeltä.

Koponen syöttötaito tiedetään, ja lisäksi hänellä on vahva heitto- ja korilleajopelote olemassa jokaisessa tilanteessa.

Sveitsi ja Suomi kohtaavat sunnuntaina Fribourgissa EM-karsinnan toisen kierroksen ottelussa.

Dettmannin mukaan Suomella on vara parantaa ja paljon.

– Levypallot Serbiaa vastaan menivät 28–50. Se oli se tarina... Meidän heittopelimme tarjosi paljon levypalloja, ja Serbia napsi ne. Yleensä heitot alkavat mennä sisään, kun pelaajat pääsevät peliin mukaan. Nyt ei käynyt niin, Dettmann kuvasi.

Suomi yritti ottelun kuluessa useilla tavoilla horjuttaa Serbiaa, mutta mikään ei auttanut.

– Kokeilimme pitkää viisikkoa, lyhyttä viisikkoa, vaihtoja, paikkapuolustusta... Temput eivät vain toimi, jos vastustajalla on paremmat pelaajat. Täytyy antaa krediitit Serbialle, se teki juuri sen, mitä piti. Serbia on iso koripallomaa ja me nouseva koripallomaa. Iso koripallomaa pelasi ehjän pelin, me emme päässeet siihen, Dettmann myönsi.