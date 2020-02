Suomi aloittaa koripallon EM-karsinnan, karsintasysteemissä ei ole järjen hiventäkään – ”Prosentin mielestä hyvä”

Suomen EM-karsintalohkossa pelataan 12 ottelua – vain kaksi niistä on merkityksellisiä.

Suomen koripallomaajoukkue aloittaa torstaina karsinnan vuoden 2021 EM-kisoihin.

Tai karsinta on aika vahva ilmaus. Tuplamaaottelu ajaisi saman asian täysin samalla vaivalla.

Suomen kanssa samassa karsintalohkossa pelaavat Serbia, Georgia ja Sveitsi.

Hullunkuriseksi lohkon tekee se, että Georgia isännöi yhtä alkulohkoa vuoden 2021 EM-kisoissa, eli sen kisapaikka on varma jo ennen kuin ensimmäistäkään ottelua on pelattu.

Korisjätti Serbia menee EM-kisoihin vaikka takaperin kävellen. Näin lohkon viimeinen EM-kisapaikka jää Suomen ja Sveitsin kaksintaisteluksi.

Suomen EM-karsintalohkossa pelataan yhteensä 12 ottelua. Niistä siis peräti 10 on täyttä oheistäytettä, ja vain tuplamaaottelussa Sveitsiä vastaan on todellinen panos.

Siinäkin mittelössä Suomi on kokoluokkaa isompi kuin viimeksi vuonna 1955 EM-kisoissa pelannut Sveitsi.

– Meille tuo ennakkoasetelma käy. Jos noin voitaisiin sopia, niin meille sopii. Kaikkiin kilpailuihin kuitenkin kuuluu, että tulee sekä hyviä että huonoja yllätyksiä, maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann luonnehti.

Maajukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann uskoo ja luottaa, ettei Georgia lähde karsintalohkoon löysin rantein.

– Ei tämä kovin onnistunut järjestelmä kuitenkaan ole. Varmaan 99 prosentin mielestä se on huono ja yhden prosentin – asiasta päättäneiden – mielestä hyvä, Dettmann lisäsi.

Suurin ihmetyksen aihe on Georgian pyöriminen karsintalohkossa mukana, vaikka maan EM-kisapaikka on jo varma.

Vaikka kukaan ei mitään sopupelejä epäile, jo pelkästään se asetelma, että yhdellä maalla ei ole otteluissaan mitään panosta, voi vaikuttaa massiivisesti ottelujen lopputuloksiin ja sitä kautta vääristää koko lohkon sarjatilanteen.

Esimerkiksi Georgian asenteeton pelaaminen Sveitsiä vastaan voisi pahimmassa tapauksessa olla jopa kohtalokasta Suomelle.

– Itselläkin on se sama ajatus ollut. Olen miettinyt, miksi Georgia on lohkossa mukana ja mikä motivaatio heillä on pelata, maajoukkueen konkari Tuukka Kotti mietti Susijengin tiistaisten harjoitusten yhteydessä.

Dettmann jaksaa uskoa ja toivoa, että Georgia ei lähde lohkossa leikkimään ketään vastaan.

– Pitää muistaa, että aina kun pelaaja pukee oman maansa edustusasun päälle, se nostaa pelaajan arvostusta. Ja pelaajat pelaavat aina tulevista sopimuksistaan. Tietenkin Georgian peleissä voi olla hetkiä, että pelaajat miettivät, mennäkö heittäytyen pallon perään vai ei, mutta se ei ole meidän käsissämme, Dettmann mietti.

Takamies Sasu Salin pitää hassuna, että EM-paikkansa jo varmistanut Georgia on karsintalohkossa mukana.

Kokenut takamies Sasu Salin liittyi ihmettelijöiden joukkoon.

– Onhan se vähän hassua, ettei Georgiaa ole jätetty karsinnoista pois. Teoriassa Georgia voisi pelata jonkun pussiin ja jotakuta vastaan. Tilanteen kanssa pitää kuitenkin elää ja olla kolmen joukkueen porukassa kahden joukossa, Salin sanoi.

– Toivotaan että Georgia pelaa muita vastaan hyvin ja vaikka antaa meille voitot, Salin käänsi koko asetelman vahvasti huumoriksi.

Tilanteesta huolimatta maajoukkueen jäseniä kuumottaa kovasti viime kesän MM-kisojen viitosen Serbian kohtaaminen karsinta-avauksessa Espoossa.

– On ihailtavaa seurata, kuinka iso asia koripallo siinä maassa on. Se on vähän kuin Suomi jääkiekossa, Dettmann sanoi.

– On siistiä päästä pelaamaan todellista huippumaata vastaan kotiyleisön eteen. Serbialla on jalkeilla aika uusi ryhmä, eli kaikki on mahdollista. Meillä voi olla jopa pieni etu, Kotti tunnelmoi.