Kolumni: Suomen koripallohistoriasta löytyy Kobe Bryantin kohtalotovereita – ilman turvavöitä ajanut ”Kanni” kuoli heti

Juha Kanerva kirjoittaa tällä viikolla onnettomuuksissa kuolleista urheilijoista.

Those who love will live eternally

in the blue where all is harmony

“Pariisin varpunen” Edith Piaf kirjoitti Hymn to love -kappaleen säkeet lokakuussa 1949 lento-onnettomuudessa kuolleelle rakastajalleen, nyrkkeilijä Marcel Cerdanille. Tämä oli matkalla New Yorkiin kohtaamaan Jake LaMottan keskisarjan MM-ottelussa.

Urheiluväki on joutunut kuuntelemaan Piafin sinisensävyisiä lohdutuksen sanoja turhan usein viime aikoina, kun moni nuori urheilusankari on menehtynyt onnettomuuksissa. Viimeksi Kobe Bryantin ja hänen tyttärensä.

Cincinnati Redsin syöttäjä Marvin Goodwin on tiettävästi ensimmäinen lento-onnettomuudessa kuollut ammattilaisurheilija. Goodwin oli lentäjänä ensimmäisessä maailmansodassa ja jatkoi reservijoukoissa sodan jälkeen.

Baseballin kausi oli juuri päättynyt lokakuussa 1925, kun Goodwin osallistui armeijan lentoharjoitukseen. Hän menetti koneen hallinnan ja syöksyi maahan kohtalokkain seurauksin.

***

Koripalloilijoiden traagisia onnettomuuksia on nähty ennenkin. Useimmin uran ja elämän päätepiste on osunut maantielle. Kahden lajin maajoukkuemies Pertti Mutru kohtasi tiensä pään lokakuussa 1964 auton törmätessä lyhtypylvääseen Tuusulantiellä.

Suomalaisseuroissa on jouduttu suremaan muutaman erittäin lahjakkaan koripalloilijan liian aikaista lähtöä. Forssan kasvatti Kari Kulonen oli vain 26-vuotias, kun hän jäi rekan alle joulun alla 1990.

Ilman turvavyötä ajanut ”Kanni” kuoli heti, mutta vöitä käyttänyt tyttöystävä selvisi vähillä vahingoilla.

Lahden Urheilukoulun ja pääkaupunkiseudun väli oli aikanaan raskas varusmiehille. Syksyn pimeys ja rättiväsynyt urheilija ratin takana ei ole hyvä yhtälö.

Lokakuussa 1997 Pussihukkien takamies Miska Alanko oli matkalla Vantaalle harjoituksiin, mutta Martinlaakson hallin sijasta hän päätyi ruumishuoneelle. Syvä suru kesti vuosia PuHu-yhteisössä.

***

Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen on pohtinut kirjassaan Urheilun uhrit (1997) urheiluun sisäänrakennettua uhraamis- ja uhrautumismentaliteettia. Aikaisemmin urheilun uhripuhe kiinnittyi sotaan tai siihen valmistautumiseen.

Viime vuosikymmenillä nämä isänmaan hyväksi tarjotut ”vapauden lunnaat” ovat vaihtuneet joksikin muuksi. ”Nykyaikana olennaista ei ole enää se, että uhraudutaan vaan se, miltä tuo uhrautuminen tai sen seuraukset näyttävät tiedotusvälineissä ja erityisesti televisiossa.”

Näin siis Itkonen yli 20 vuotta sitten. Kuluvalla vuosituhannella tämä ”urheilun medianäytelmä” on saanut uusia muotoja, kun sosiaalisesta mediasta on tullut yhteisen suremisen keskeinen foorumi.

Onko draama lisääntynyt vai vähentynyt? Siihen voi jokainen itse vastata.

Ja vielä...

Pirkanmaalla ei ole unohdettu BC Nokiassa kaudella 1998–99 pelannutta takamiestä Matt Heldmania. Hän kuoli lokakuussa 1999 kotiseudullaan Libertyvillessä autokolarissa valmentajaisänsä kanssa.

