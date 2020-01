HS: Urheiluvaikuttaja Kalevi Tuominen on kuollut

Juuri nyt

Kalevi Tuominen muistetaan koripalloilijana ja suomalaisen urheilun vaikuttajana.

Helsingin Sanomien mukaan urheilulegenda Kalevi Tuominen on kuollut.

Lehden mukaan Tuominen menehtyi 92-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen. HS sai tiedon Tuomisen kuolemasta hänen perhepiiristään.

Tuominen muistetaan vaikutusvaltaisena urheiluvaikuttajana. Hän toimi Suomen olympiakomitean valmennuspäällikkönä vuosina 1969–1992. Hän oli vahvasti kehittämässä suomalaisen urheilun valmennusjärjestelmää.

Omalta urheilu-uraltaan Tuominen muistetaan koripalloilijana. Tampereen Pyrinnön kasvatti on muun muassa nimetty Suomen koripallon Hall of Fameen. Hänelle on myönnetty Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi ja hänet on palkittu Suomen Urheilugaalassa elämäntyöpalkinnolla.