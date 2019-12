Suomen koripallon superlupaus on syntynyt Kairossa – ”Itsenäisyyspäivä tuo ihmiset yhteen”

Suomen koripallon suuri toivo Awak Kuier viettää tämän itsenäisyyspäivän Kotkassa ystävänsä syntymäpäiväjuhlissa. Se on iso poikkeus, sillä aina ennen hän on juhlinut kotona perheensä parissa ja katsonut Linnan juhlia.

– Etenkin äitini tykkää niistä. Juttelemme muun muassa siitä, kenellä on hienoin mekko, 18-vuotias Kuier kertoo.

Kuierin vanhemmat ovat kotoisin Sudanista, josta julma sisällissota ajoi heidät pakolaisiksi vuonna 2001. Ensin he pakenivat pohjoiseen naapurimaahan Egyptiin, jonka pääkaupungissa Kairossa Awak syntyi elokuussa 2001.

Linnan juhlien tv-haastattelujen klassikkokysymys on, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. Kuier pohtii hetken ennen kuin vastaa.

– Mielestäni se on tosi hieno asia. Itsenäisyyspäivä tuo ihmiset yhteen. Perheenjäsenet ovat lähellä ja katsellaan Linnan juhlia. Ainakin sellaista itsenäisyyttä, Kuier sanoo.

194-senttinen Kuier on lahjakkuus, jollaista suomalainen naiskoripallo on vuosikaudet kaivannut. Hän pelaa naisten maajoukkueen lisäksi nuorten yhdistelmissä ja on ikäistensä joukossa suorastaan dominoiva pelaaja.