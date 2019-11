Korisliigan ottelussa kuultiin rasistista huutelua – toiminnanjohtaja tiukkana: ”Ei enää mitään asiaa Vilppaan matseihin”

Koripallo

Korisliigan ottelussa kuultiin rasistista huutelua – toiminnanjohtaja tiukkana: ”Ei enää mitään asiaa Vilppaan

https://twitter.com/VilpasVikings/status/1193547150199808001

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Joukkueiden välillä asia on fine”