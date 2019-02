Nyt on kimurantti MM-karsinta: yksi voitto voi riittää, kaksi voittoa ei välttämättä riitä – näin Susijengi selviää MM-kisoihin

Koripallo

Nyt on kimurantti MM-karsinta: yksi voitto voi riittää, kaksi voittoa ei välttämättä riitä – näin Susijengi se

Pisteen voitto Venäjästä

Kolmen pisteen voitto Venäjästä





Mustapekka käteen kahdella voitolla

Suomen koripalloilu elää tärkeintä viikkoaan yli 50 vuoteen. MM-karsinta huipentuu loppuviikon kahteen ottelukierrokseen, ja sunnuntaina tiedetään, mitkä Euroopan maat selviävät ensi kesän MM-lopputurnaukseen Kiinaan.Suomen karsintalohkossa Ranska ja Tshekki ovat jo varmistaneet pääsynsä MM-kisoihin, ja viimeinen kisapaikka on Suomen ja Venäjän välinen kaksintaistelu.Venäjä on tällä hetkellä kuudessa voitossa, Suomella voittoja on viisi. Lisäksi Venäjä voitti ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen Espoossa kahdella pisteellä lukemin 77–75.Suomen on joka tapauksessa voitettava Venäjä sunnuntaina Uralin juurella Permissä. Mitenkään muuten Suomi ei voi selvitä MM-lopputurnaukseen. Jos Suomi häviää Venäjälle, MM-kisapaikka karahtaa kiville saman tien.Suomen lohkon karsintamatematiikka on mielenkiintoisen kimurantti, sillä Suomi voi päästä MM-kisoihin voittamalla karsintaotteluistaan toisen (=Venäjän) mutta jäädä ulos kisoista, vaikka voittaisi molemmat ottelunsa.IS käy läpi, mitkä ovat vaihtoehdot jäljellä olevissa MM-karsintaotteluissa.Vaikka Suomi hävisi kotiottelunsa kahdella pisteellä, yhden pinnan voittokin Permissä voi riittää kisapaikkaan.Näin käy, jos Suomi ja Venäjä lähtevät viimeiseen peliin tasapisteistä – eli jos torstaina pelattavalla toiseksi viimeisellä kierroksella Venäjä häviää vieraissa Bulgarialle ja Suomi voittaa kotonaan Ranskan.Silloin ei tarvitse laskea korieroja, vaan ottelun voittaja saa MM-kisapaikan.Kolmen pisteen vierasvoitto Venäjästä tarvitaan silloin, jos päätöskierrokselle lähdetään tilanteesta, jossa Venäjällä on yksi voitto Suomea enemmän.Näin käy, jos sekä Suomi että Venäjä voittavat molemmat torstaina. Tai jos molemmat häviävät.Voitolla Venäjästä Suomi nousee tasapisteisiin, ja ero haetaan keskinäisten otteluiden korierosta. Vähintään kolmen pisteen voitto kääntäisi korieron Suomelle suotuisaksi.Kahden pisteen voitto ei Suomelle riitä, sillä keskinäisten otteluiden korieron ollessa tasan katsotaan koko sarjan koriero, ja se on tällä hetkellä Venäjän hyväksi peräti 60 pistettä.Tai se vaatisi sitä, että Venäjä voittaisi Bulgarian pisteellä ja Suomi hakkaisi Ranskan 60 pinnalla. Tai päinvastoin: Suomi häviäisi Ranskalle pinnalla ja Venäjä ottaisi Bulgarialta pataan peräti 60 pistettä.Mahdollisuus sellaisiin korilukuihin ei ole edes teoreettinen.Sitten on mahdollisuus vielä sellaiseen karmaisevaan vaihtoehtoon, että Suomi hoitaa oman leiviskänsä täydellisesti ja voittaa molemmat jäljellä olevat ottelunsa mutta jää siitä huolimatta ulos MM-kisoista.Tässä vaihtoehdossa MM-kisapaikkansa jo varmistanut Tshekki tulee pilaamaan Suomen MM-kisahaaveet.Jos täysin ilman panosta loppukarsinnat pelaava Tshekki häviää kotiottelunsa Bosnialle ja päätöskierroksella vieraissa Ranskalle, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa kolmikolla Tshekki, Venäjä ja Suomi on kaikilla seitsemän voittoa.Näin lohkon sijoitukset 2–4 ratkaistaisiin keskinäisten otteluiden perusteella, ja niissä Tshekillä olisi kolme voittoa, Venäjällä kaksi ja Suomella vain yksi.Suomi jäisi tasavoitoin keskinäisten otteluiden heikoimpana ulos MM-kisoista.Samoin Suomi menettää mahdollisuutensa MM-kisoihin jo torstaina, jos ero Venäjään repeää kahden voiton suuruiseksi – eli jos Venäjä voittaa vieraissa Bulgarian ja Suomi häviää kotona Ranskalle.