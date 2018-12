Koripallo

Kommentti: Zenican ihme! Susijengin nousu oli yksi hurjimmista Suomen koripallohistoriassa

Riittääkö kaksi voittoa?

Eksyksistä ihmenousuun

Tämän kommentin otsikko oli alun perin ”Fiasko Bosniassa”. Siltä ottelu vaikutti vielä 30 pelatun minuutin jälkeen.Sitten Suomi kaivoi jostain ihmeestä aivan ilmiömäisen pelihuumorin. Suomi latoi päätösneljänneksellä uskomattomat 36 pistettä! Se on täysin käsittämätön määrä nykykoripalloilussa.Samalla ottelu kääntyi jo täysin epätoivoisesta 45–63-tilanteesta Suomen 81–77-voitoksi.Viimeisen neljänneksen ilotulitus on niin kova suoritus 30 minuutin täydellisen anemian jälkeen, ettei sitä voi oikein uskoakaan.Viimeinen 10-minuuttinen on yksi hurjimmista Suomen koripallohistoriassa! Samalla jo käytännössä varmasti menetetty MM-kisapaikka sai jatkoaikaa ainakin vielä viimeiseen karsintaikkunaan asti.Tappio olisi käytännössä vienyt viimeisenkin oljenkorren taistelussa MM-kisapaikasta. Suomen lopulliseen MM-haaveen hautautumiseen olisi riittänyt Venäjän voitto Bulgariasta.Zenican ihmeen jälkeen Suomi on edelleen yhden voiton päässä Venäjästä, kun kaksi ottelukierrosta on pelaamatta.Se tarkoittaa, että Suomi on käytännössä varmasti MM-kisoissa voittamalla kaksi viimeistä karsintaotteluaan.Vielä ei toki MM-kisapaikkaa kannata tuulettaa, sillä vastassa on Euroopan huippumaihin lukeutuva Ranska ja päätösottelussa Venäjä kaukana Uralin juurella Permin kaupungissa.Suomen täytyy lyödä Venäjä vieraissa vähintään kolmella pisteellä, jotta se kuittaisi perjantaina Espoossa kärsityn kahden pisteen kivuliaan tappion.Suomi voi pullahtaa kahdella voitolla kisoista ulos vielä, jos Tshekki häviää panoksettomassa ottelussa Bosnialle helmikuun karsintaikkunan ensimmäisessä ottelussa.Tällöin on mahdollista, että Suomi, Tshekki ja Venäjä päätyvät kaikki seitsemään voittoon jatkolohkon sijoille 2–4. Tshekillä on keskinäisistä kolme voittoa (kaksi Suomesta ja yksi Venäjästä), Venäjällä kaksi ja Suomella vain yksi. Keskinäisten ottelujen perusteella silloin Suomi on se, jolle jää Musta Pekka käteen...Pääasia kuitenkin on, että Suomi on yhä taistelussa mukana. Eikä antautunut hampaattomasti niin kuin alun perin näytti.Zenican illassa alkuun tosiaan näytti siltä, että Suomi ei edes halunnut tarttua viimeiseen oljenkorteensa. Suomi ei ensimmäisen 30 minuutin aikana ollut valmis taistelemaan paikasta MM-lopputurnaukseen.Perjantaina tullut riipaiseva tappio Venäjälle näytti olleen henkisesti liian raskas käsitellä. Ilman loppuhetkien täydellistä jäätymistä Venäjää vastaan MM-kisapaikka olisi ollut vankasti Susijengin käsissä omissa käsissä. Pysäyttävän tappion jälkeen Suomen kisatoiveet jäivät muiden joukkueiden apujen varaan.Bosnia-ottelun alussa näytti siltä, että liian moni pelaaja ei jaksanut enää uskoa, että MM-kisapaikka olisi masentavan Venäjä-tappion jälkeen yhä saatavissa.Sen takia Suomi oli ottelun alussa täysin eksyksissä, ottelun alku oli Suomelta kerrassaan katastrofaalinen: kaukoheittopeli oli täysin luokatonta, pallo ei pudonnut mistään eikä keneltäkään.Lisäksi puolustuspeli oli todella huteraa, ja Bosnia pääsi nostelemaan täysin ilmaisia pisteitä.Heti alku meni Suomelta täysin vinoon, kun kolmen minuutin jälkeen tilanne oli 0–9. Ensimmäisen neljänneksen lopussa ero käväisi suurimmillaan 19 pisteessä. Jakson loppuluvut 28–11 olivat surullisen kuvaavat jakson tapahtumista.Suurimmillaan Suomen tappioluvut oli 19 minuutin pelin jälkeen (29–50), ja vielä 13 minuuttia ennen peliajan loppua Suomi oli 20 pistettä perässä.Se mitä sen jälkeen tapahtui, voi kuvata vain kahdella sanalla: Zenican ihme! Täysin odottamaton, yllätyksellinen ja selittämätön ihmeherääminen ja nousu voittoon...Voitto Bosniasta ei vielä tuonut Suomelle MM-kisapaikkaa, mutta ehkä se toi vielä jotakin tärkeämpää – osoituksen, ettei Suomi sittenkään luopunut kisapaikasta hampaattomasti ja alistuneesti ilman kunnon taistelua.Suomi kohtaa viimeisissä MM-karsintaotteluissa Ranskan kotona (21.2) ja Venäjän vieraissa (24.2).