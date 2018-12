Koripallo

Susijengiltä sensaatiomainen nousu elintärkeässä MM-karsintaottelussa Bosniassa!

Bosnia–Suomi 77–81 (28–11, 22–20, 13–14, 14–36)

Kaksi ottelua jäljellä

