Teemu Rannikko nousi kaikkien aikojen syöttötilaston kärkeen

7.11. 11:58

Teemu Rannikko nousi Korisliigan runkosarjan kaikkien aikojen syöttötilaston kärkeen ohi Damon Williamsin. Rannikko, 38, antoi neljä koriin johtanutta syöttöä, kun hänen joukkueensa Salon Vilpas kaatoi hallitsevan Suomen mestari Kauhajoen Karhu Basketin Korisliigassa tiistaina.



Rannikon syöttömäärä runkosarjassa on kymmenvuotisen liigauran jälkeen nyt yhteensä 1938. Ottelukohtainen keskiarvo on 6,97 syöttöä, ja yhden ottelun syöttöennätys 19.



Syöttökeskiarvolla mitattuna Rannikon paras Korisliiga-kausi oli 2015­–16, jolloin hän jakoi Joensuun Katajan paidassa 9,7 syöttöä ottelua kohden.



Korisliigan runkosarjan syöttötilastona kolmantena on Bojan Sarcevic (1874), neljäntenä Petri Virtanen (1799) ja viidentenä Antero Lehto (1385).