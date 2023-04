Venäläinen joukkuekaveri suitsuttaa Teemu Pulkkista: ”Täysin venäläistynyt”

KHL:ssä pelaavaa Teemu Pulkkista kehutaan Venäjällä.

Traktor Tsheljabinskin kausi KHL:ssä päättyi runkosarjaan. Joukkue jäi niukasti rannalle pudotuspeleistä.

Traktor herätti sikäli huomiota Euroopassa, että se onnistui kiinnittämään riveihinsä KHL:n ainoan suomalaispelaajan, Teemu Pulkkisen, sekä yhden harvoista ruotsalaisista, Adam Almquistin.

Pulkkinen oli päättyneellä kaudella joukkueensa seitsemänneksi paras pistemies tehoilla 15+12 63 ottelussa.

Laitahyökkääjä pelasi samalla jo viidennen kautensa KHL:ssä. Joukkuekaveri Nikita Tertishni kehui Championatin haastattelussa, että 31-vuotias suomalainen on sopeutunut Tsheljabinskiin enemmän kuin hyvin.

– Pulkkinen on jo kuin yksi venäläisistä pelaajista. Olemme kaikki lätkänpelaajia täällä, meillä ei ole kansalaisuuksia. Hän on ensisijaisesti joukkuepelaaja. Hän pelasi Tsheljabinskin paidassa, ei Suomen maajoukkueen. Ja hänellä on koti täällä, Tertishni sanoi.

– ”Pulkki” on siisti tyyppi. Hän on loistava pukukoppipelaaja, hän on täysin venäläistynyt. Minulla on hänestä vain hyvää sanottavaa, ja hän kertoo viihtyvänsä täällä. Tietysti hän kaipaa läheisiään. Hän löysi yhteisen sävelen muiden ulkomaalaispelaajiemme kanssa. Täällä on monia, jotka puhuvat englantia. Se varmasti helpottaa.

Täydellä venäläistymisellä Tertishni kertoo tarkoittavansa sitä, että Pulkkinen ymmärtää KHL:n koukerot ja vaatimukset. Hän ymmärtää, miten sarjassa pelataan ja on valinnut jatkaa KHL:ssä.

– Hän on omaksunut joitain tapojamme ja ymmärtää, miten käyttäydymme arjessa, jään ulkopuolella. Hän on sopeutunut Tsheljabinskiin ja liigaamme. Hän ymmärtää venäjänkielisiä sanoja, mistä puhutaan. Hän jopa yritti selittää jotain uusille pelaajillemme. Tajusin, että hän ymmärtää meitä tosi hyvin.

Teemu Pulkkinen kuvattuna vuonna 2017.

Pulkkinen ja Almquist ovat harvoja liigaan jääneitä eurooppalaisia. KHL houkuttaa yhä reilusti pohjoisamerikkalaisia pelaajia. Ennen Ukrainan sodan alkamista Traktorin riveissä pelasi useita kovan tason tshekkivahvistuksia.

Erityisesti tshekkitähdet Tomas Hyka ja Lukas Sedlak sekä yhdysvaltalainen Nick Bailen olivat vielä viime kaudella tärkeimpiä lenkkejä joukkueessa. Traktor oli viime kaudella KHL:n runkosarjan kakkonen ja ylsi välieriin saakka. Nyt seura jäi kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle.

Tertishni kertoo ymmärtävänsä etenkin, miksi tshekkejä ei liigassa enää näy.

– On ihan ymmärrettävää, miksi täällä ei ole enää tshekkejä. Jos he olisivat yhä täällä, menestyisimme todennäköisesti samaan tapaan kuin viime kaudella. Pidän heihin yhä yhteyttä, tietenkin, Instagramin kautta, Tertishni paljasti.

Tertishni kertoi, että yhteydenpito ei ole jatkuvaa, mutta tasaista. Hän kertoi mm. onnitelleensa taannoin Bailenia perheenlisäyksestä.

Instagram, kuten myös Facebook, ovat osa Meta-yhtiötä. Meta, ja sen seurauksena kaikki sen somealustat, on julistettu Venäjällä äärijärjestöiksi ja niiden käyttäminen on kiellettyä. Tämän asian huomauttaa myös Championat artikkelissaan.

Somealustojen käyttömahdollisuutta alettiin rajoittaa pian sodan aloittamisen jälkeen. Facebook ja Instagram lisättiin maan terroristi- ja äärijärjestölistalle viime lokakuussa sen jälkeen, kun Venäjällä niillä katsottiin lietsotun ”russofobiaa”.

Toisin sanoen Instagramin käyttäminen on tällä hetkellä vähintäänkin teknisesti ottaen kiellettyä Venäjällä, mutta sivuille pääsee yhä mm. virtuaalisen erillisverkon avulla.