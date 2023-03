Karmeaan veritekoon yhdistetty KHL-pelaaja rikkoi hiljaisuuden – julkaisi videon

Venäläismedian mukaan Artjom Ivanjuzenkov julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kiistää osallisuutensa rikokseen.

Artjom Ivanjuzenkov on pelannut urallaan 105 KHL-ottelua.

Venäläisjääkiekkoilija Artjom Ivanjuzenkov on kiistänyt osallisuutensa 23-vuotiaan miehen murhaan. Veriteko tapahtui Moskovan lähistöllä Podolskissa lauantaina.

Venäläiskanava MatchTV:n mukaan Ivanjuzenkov, 24, julkaisi sunnuntaina iltapäivällä Instagramissa videon, jossa hän väittää olevansa edustamansa seuran HK Sotshin harjoitusleirillä.

– Netissä leviää valeuutisia ja täyttä pötypuhetta siitä, että olisin tehnyt rikoksen jossakin ravintolassa. Älkää uskoko vahvistamattomia lähteitä. Tämä on kolmas päiväni harjoitusleirillä Sotshissa. Tapaus kyllä selviää, Ivanjuzenkovin kerrotaan väittäneen videolla, joka on kuvattu meren äärellä.

Ivanjuzenkovin julkaisemasta videosta ovat uutisoineet muutkin venäläismediat, kuten Championat.

Sotshi on 1 600 kilometrin päässä Podolskista.

Venäläismediassa on sunnuntaina uutisoitui laajalti, että Ivanjuzenkovia epäiltäisiin lauantaina tehdystä murhasta. Väitteet lähtivät leviämään sosiaalisen median palvelu Telegramissa.

Viranomaiset tai Ivanjuzenkovin seura HK Sotshi eivät ole kommentoineet pelaajan mahdollista osallisuutta tapaukseen.

MatchTV:n mukaan murha tapahtui ravintolan edustalla. Uhria oli puukotettu useaan otteeseen, ja hän menehtyi tapahtumapaikalla.

Venäjän poliisin mukaan epäillyt on pidätetty.

ARTJOM IVANJUZENKOVIN isä Boris Ivanjuzenkov, 57, on Venäjän duuman jäsen ja merkittävä tekijä Venäjän urheilupolitiikassa. Hän on toiminut Venäjän urheiluministerinä ja esimerkiksi Venäjän paralympiakomitean varapuheenjohtajana.

Tällä kaudella Artjom Ivanjuzenkov on pelannut KHL:ssä 36 ottelua, joissa on tehnyt tehopisteet 0+3. Hän on pelannut urallaan yhden ottelun AHL:ssä.