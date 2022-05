Sisäpiiriläiset paljastavat: Näin hurjia palkkoja suomalaiset tienasivat Putinin propagandaliigassa KHL:ssä – kokonaissumma on täysin järjetön

Venäläisten hallinnoiman kiekkosarjan KHL:n kovasta palkkatasosta paljon kertoo se, että esimerkiksi pelkästään pelaajan tai valmentajan henkilökohtainen mestaruusbonus voi olla ainakin 700 000 euroa.

Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota on kirvoittanut globaalisti keskustelua venäläisen rahan alkuperästä. Erityisesti siitä, mihin kaikkeen Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinto on läpi 2000-luvun käyttänyt miljardeja ja taas miljardeja nimenomaan siitä omaisuudesta, joka on pääasiassa koko Venäjän kansalle kuuluvilla luonnonvaroilla kerrytetty.

Urheilusta puhuttaessa tikunnokkaan on nostettu jääkiekkoliiga KHL, joka oli rauhan aikaan yksi Venäjän hallinnon tärkeimmistä propagandavälineistä. Venäjä toivoi lännen kadehtivan kiekkosarjaansa.

KHL:ssä on eurooppalaisen mittapuun mukaan maksettu vuosittain poikkeuksellisen suuria palkkoja niin venäläisille kuin ulkomaalaisille pelaajille, valmentajia unohtamatta.

Tämä raha on haalittu tavalla tai toisella Venäjän valtion kassasta.

KHL:ssä on sen perustamisesta vuodesta 2008 lähtien pelannut yli 150 suomalaista. KHL tuli suomalaisille tutuksi ennen kaikkea sarjassa kaudet 2014–2022 nähdyn Helsingin Jokerien kautta.

IS selvitti, kuinka paljon suomalaiset pelaajat ja valmentajat ovat vuosien varrella saaneet rahaa KHL:stä. Kokonaissummaa hahmotettaessa tietoja saatiin sarjassa nähdyiltä suomalaispelaajilta ja -valmentajilta sekä näiden agenteilta. Asian arkaluonteisuuden vuoksi he halusivat pysyä anonyymeinä.

– Jokereissa suomalaispelaajien palkat olivat keskimäärin selvästi pienempiä kuin KHL:n venäläisseuroissa. Näissä suomalaispelaaja on tietojeni mukaan tienannut pienimmillään kaudesta noin satatuhatta euroa nettona ja enimmillään bonukset huomioiden jopa noin kaksi miljoonaa euroa nettona, kokenut pelaaja-agentti sanoo.

– Ja kun tosiaan otetaan mukaan myös KHL:n moninainen bonusjärjestelmä, yksittäisen suomalaispelaajan keskipalkan voi laskea olleen noin 500 000 euroa vuodessa, ja siitä on sitten maksettu pääsääntöisesti 13 prosentin vero. Summa ei ole ainakaan yläkanttiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin taputteli pitkään KHL:n menestyskulusta. Sota kuitenkin tuhosi rahakkaan sarjan propagandatehon.

Samansuuntaiseen arvioon päätyivät useimmat haastatelluista. Kaikki korostivat, että KHL:n kollektiivinen palkkataso oli alkuaikoina suurempi kuin viime vuosina.

Kun huomioidaan toistaiseksi pelatut 14 KHL-kautta ja sarjassa vuosittain pelannut suomalaismassa, mittasuhteet valkenevat vaivatta. Ne ovat hurjia.

IS:n selvityksen perusteella KHL-seurat ovat maksaneet suomalaispelaajille ja -valmentajille yhteensä 200–300 miljoonaa euroa.

– Ei kokonaispotti ainakaan pienempi ole, lähde näkee.

Hyökkääjä Niko Kapanen on yksi kaikkien aikojen parhaiten palkatuista suomalaispelaajista KHL:ssä.

Yksi KHL:n suomalaista palkkakunkuista on eittämättä ollut Niko Kapanen, joka nautti Ak Bars Kazanissa IS:n tietojen mukaan parhaimmillaan reippaasti päälle miljoonan dollarin peruspalkkaa. Bonusten kanssa huippusentterin vuosipalkka oli tiettävästi yli kaksi miljoonaa dollaria.

– Käsittääkseni KHL-seura on suurimmillaan käyttänyt yksittäiseen suomalaispelaajaan vuositasolla noin kolme miljoonaa dollaria. Yhden miljoonan se maksoi sopimuksen purkamisesta SM-liigaseuralle, runsaan miljoonan peruspalkkana ja loput bonuksina, lähde alleviivaa.

Esimerkkitapaus kertoo siitä, että KHL-seurat ovat joinakin kertoina maksaneet korvauksia myös SM-liigaseuroille.

– Joillekin liigaseuroille sopimuksen alaisen pelaajan siirtyminen kesken sopimuskauden KHL:ään on ollut lottovoitto, lähde painottaa.

Esimerkiksi JYP hyötyi viime vuosikymmenen alussa huomattavasti KHL-siirroista.

Alkuvaiheessa KHL-seurat maksoivat palkkansa dollareissa, sittemmin ruplissa. Koska ruplan arvo on vuosien varrella heitellyt aika ajoin runsaastikin, jotkut suomalaisista ovat ansainneet yksittäisestä kaudesta todellisuudessa vähemmän kuin ovat alkujaan laskeskelleet.

– Toisinaan suuri merkitys on ollut sillä, missä vaiheessa ruplia on ehtinyt vaihtaa muuksi valuutaksi. Ruplan kurssin romahduspiikkien aikaan KHL-pelaajat ovat saattaneet menettää jopa puolet sovitusta peruspalkastaan, lähde muistuttaa.

– Toki ruplan kurssin heittelyyn on myös osattu jollain tavalla etukäteen varautua.

Tämä kuva jää historiaan: ensi kaudella Jokerit ei enää pelaa KHL:ssä, jossa se oli Putinin tärkein propagandatuote lännen suuntaan. Uusissa seuroissaan moni ex-jokeri joutuu tinkiään tienesteistään.

Eri arvioiden mukaan suomalaispelaajien peruspalkat vaihtelivat vuosina 2008–2013 noin 300 000 eurosta noin miljoonaan euroon. Myöhemmin suomalaisten keskimääräinen palkkataso on pienentynyt – KHL:ään lanseeratusta palkkakatosta sekä Jokerien normaalia alhaisemmasta palkkatasosta johtuen.

Jokereissa kokoonpanopelaajien bruttopalkat ovat yleisesti vaihdelleet 100 000–500 000 euron välillä.

– Viime vuosina suurimmat suomalaistähdet ovat tienanneet venäläisseuroissa yhdestä kaudesta edelleen noin 800 000–1 000 000 euroa, mutta niissäkin osa on pelannut ”vain” noin 200 000–250 000 euron vuosipalkalla. Keskimääräisesti suomalaispelaaja on tienannut niissä ilman bonuksia 300 000–400 000 euroa, palkka-asioista tarkasti perillä oleva valmentaja selvittää.

– KHL:n bonusjärjestelmä on oma viidakkonsa. Bonuksia maksetaan pelaajille ja valmentajille joukkueiden voittopeleistä sekä henkilökohtaisista suorituksista, kuten tehopisteistä ja tehomerkinnöistä. Ja mestaruusbonukset ovat suorastaan mahdottomia.

Selvityksemme perusteella isommissa KHL-seuroissa pelaajille maksetaan joukkueen voitosta nykyään 1 500–6 000 euroa, takavuosina enemmänkin.

Iso haitari selittyy sillä, että joidenkin vastustajien kaatamisesta saa tupla- ja joistakin jopa triplakorvauksen. Pienemmissä seuroissa joukkueiden voittobonukset ovat tätä nykyä tosi pieniä, lähteet kertovat.

KHL:n mestaruusbonuksen kerrotaan olleen yksittäisen pelaajan ja valmentajan kohdalla parhaimmillaan ainakin peräti 700 000 euroa.

– Tiedän asian varmuudella, koska tuollaisen summan olisin saanut itsekin mestaruudesta, valmentaja selvittää.