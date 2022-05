Venäläistoimittajalta raju vuodatus Mikko Lehtosen toiminnasta – haukkui Leijonien tähden tylysti

Championnat-sivuston toimittajan mielestä huonolla asenteella pelaavat pohjoismaalaiset eivät ole jatkossa tervetulleita Venäjälle.

Ulkomaalaispelaajat ovat kuuma puheenaihe Venäjällä tällä hetkellä. Valtaosa KHL:ssä kiekkoilleista ulkomaalaisista lähti Venäjältä pian sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Toukokuun alussa tuli ilmi ennen sodan alkua solmittuja, ensi kaudesta alkavia sopimuksia, joiden purkaminen on myös iso vyyhti.

Venäjän mediassa onkin käyty puolustusasemiin. Championnat-sivuston toimittaja Pavel Panyshev kirjoittaa kolumnissaan, että kiittämättömät ulkomaalaispelaajat haukkuvat nyt Venäjää ja KHL:ää kotimaidensa medioissa, vaikka nauttivat suuria palkkoja Venäjällä vielä vähän aikaa sitten.

Panyshev ottaa tähtäimeensä eritoten SKA:n puolustajan Mikko Lehtosen sekä Moskovan TsSKA:n ruotsalaisen Lucas Wallmarkin. Wallmarkin hän sanoo ”paenneen häpeällisesti kesken pudotuspelien”.

TsSKA voitti mestaruuden ilman ruotsalaistakin. Wallmark sanoi myöhemmin, ettei enää astu jalallaankaan KHL:ään.

– Vaikuttaa siltä, että Wallmark halusi aiheuttaa shokkireaktion lausunnoillaan, mutta rehellisesti, kukaan ei ole jäänyt kaipaamaan häntä. On ihan hyvä, ettei hän astu enää jalallaankaan tähän sarjaan. On parempi antaa nuorille mahdollisuuksia kuin maksaa heille, jotka puhuvat tällaisia, Panyshev kirjoittaa.

Lehtosella oli sopimus Pietarin SKA:n kanssa kevääseen 2025 saakka, mutta se purettiin. Lehtosen oli kuitenkin pelattava KHL:n pudotuspelit loppuun.

Hän kertoi Iltalehdelle, että Pietarissa olo oli vastenmielistä sodan alettua. Hän myös tuomitsi Venäjän aloittaman sodan jyrkästi.

Näitä lausuntoja Panyshev ei myöskään ota vastaan serpentiinisuihkeet paukkuen.

– Lehtonen pelasi isoja minuutteja, sai luottamusta ja fanit pitivät hänestä. Hänellä oli kaikki edellytykset pelata parasta jääkiekkoaan ja tienata rahaa. Sen sijaan Lehtonen sylki kaivoon, josta itsekin joi. Ja hän osoitti, että fanit, seura tai KHL eivät kiinnostaneet häntä pätkääkään. Lehtosta kiinnosti vain raha, ja hän pakeni ensimmäisen tilaisuuden tullen.

Panyshevin mielestä KHL:n seurojen on otettava nyt opiksi. Näin, vaikka on myös ”rehellisiä ja hyväntahtoisia” urheilijoita.

– Silti on heitäkin, joiden yllä on nyt stigma. Tuntuu mahdottomalta, että sellaiset pelaajat saisivat enää pelata KHL:ssä. Vaikka he myöhemmin tajuaisivatkin olleensa väärässä ja peruisivat puheensa, naamiot on riisuttu kauan sitten. Kaikki sanat on jo sanottu.