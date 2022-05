Asiantuntijalta tiukka näkemys suomalaisten KHL-sopimuksiin – ”Tulee varmasti parranpärinää ja paperisota”

Suomalaiset pelaajat eivät aio lähteä Venäjälle.

Suomalaiset pelaajat yrittävät päästä eroon ennen sotaa tehdyistä KHL-sopimuksista.

KHL-seura Avtomobilist Jekaterinburg kertoi vapunpäivänä hankkineensa ensi kauden joukkueeseensa maalivahti Juha Metsolan, puolustaja Jyrki Jokipakan ja hyökkääjä Miro Aaltosen. Sopimukset ovat kaksivuotisia, mutta jokainen pelaaja on ilmoittanut, ettei aio lähteä Venäjälle.

Nyt sopimusten purkamisesta kiistellään. Venäläisseura ei noin vain luovu huippupelaajistaan.

On jo väläytelty Casin eli urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen väliintuloa, jos asiat eivät muuten ratkea.

Casin pitkäaikainen suomalaisjäsen, urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste sanoo, ettei tilanne ole helppo.

– Tästä asiasta tulee varmasti parranpärinää ja paperisota, varatuomari Rauste täräyttää.

Olennaista on, millaiset ehdot pelaajien KHL-sopimuksiin on kirjattu. Rausteen mukaan on todennäköistä, ettei sopimuksessa ole erillistä purkupykälää nykyisen tilanteen eli sodan varalle.

Pelaajista ainakin osa yrittää vedota niin sanottuun force majeure -tilanteeseen eli ylivoimaiseen esteeseen.

Varatuomari Olli Rauste on pitkän linjan asiantuntija urheiluoikeuden kiistoissa.

– Jos ylivoimaisen esteen kriteerit täyttyvät, sopimus purkautuu. Se ei varmaan ole käytännössä ongelma, etteikö pelaaja pääsisi sopimuksesta irti lähettämällä KHL-seuralle yhden A4-paperin, jossa sanotaan, että nyt on ylivoimainen este, puran sopimuksen, Rauste sanoo.

– Siitä tuskin mitään seuraa. On vaikea kuvitella, että venäläinen KHL-seura lähtisi Suomen tuomioistuimeen yrittämään suomalaiselta pelaajalta jotain korvauksia, hän jatkaa.

Sopimuksen purkaminen onnistuu tavalla tai toisella, mutta Rausteen mukaan asian toinen vaihe on saada Kansainväliseltä jääkiekkoliitolta IIHF:ltä hyväksytty siirtopaperi.

– Se on asia erikseen. Jos IIHF ilmoittaisi, ettei hyväksy tätä KHL-sopimuksen purkua, eikä se antaisi siirtopaperia. Sellaisesta IIHF:n päätöksestä voisi ehkä valittaa Casiin, Rauste sanoo.

IIHF on toistaiseksi ilmoittanut, ettei se voi puuttua pelaajien ja KHL-seurojen välisiin sopimuskiistoihin millään tavoin.

– Viime kädessä Kansainvälisen jääkiekkoliiton kanta ratkaisee, pääsevätkö nämä pelaajat faktisesti pelaamaan enää Euroopassa. Se päätös on IIHF:llä edessä, Rauste korostaa.

Pitkän linjan asiantuntija uskoo, että IIHF asettuu pelaajien puolelle.

– IIHF on sulkenut Venäjän pois kansainvälisestä jääkiekkotoiminnasta. Jos IIHF toimii johdonmukaisesti, ja pelaajalla on oikeus purkaa KHL-sopimus, hän saa IIHF:ltä siirtopaperin ja voi siten tehdä sopimuksen muualle. Ei olisi IIHF:ltä loogista sulkea Venäjä pois Ukrainan sodan takia ja ottaa sitten pelaajien sopimusasiassa eri kanta.

Pelaajien vääntö KHL-sopimusten purkamiseksi on raskas, ja se voi viedä aikaa, mutta Rauste ennustaa kiistan ratkeavan suotuisasti.

– Lopputulos on varmaan se, että ne pelaajat, jotka haluavat purkaa sopimuksensa, sen tekevät. Ja he saavat pelata muualla. Kiirettähän tässä ei ole, kun kausi on vasta päättynyt, Rauste sanoo.

– Itse en usko siihen, että tässä mihinkään Casiin pitää mennä.

Rauste tosin huomauttaa, että voihan olla, että lopulta venäläiset seurat hakevat Casin apua.

– Hehän voivat yrittää saada päätöstä, ettei siirtopaperia annettaisi pelaajalle. Mutta se kuulostaa aika kaukaa haetulta.