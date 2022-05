Venäjä muutti sääntöjä – suomalaisten KHL-sopimuksista tuli iso sotku: ”Tämä ei olekaan niin helppoa kuin luulimme”

Suomalaispelaajat yrittävät purkaa tuoreet KHL-sopimuksensa.

Suomalaispelaajien Venäjälle tekemistä KHL-sopimuksista on noussut iso sotku.

Useampi suomalaispelaaja teki alkuvuodesta, ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, sopimuksen KHL:ään ensi kaudeksi. Sopimukset astuivat voimaan 1. toukokuuta.

KHL-seuroista Avtomobilist Jekaterinburg ehti ensimmäisenä kertoa, että se on hankkinut maalivahti Juha Metsolan, puolustaja Jyrki Jokipakan ja hyökkääjä Miro Aaltosen kaksivuotisilla lapuilla. Kaikki kolme ovat kuitenkin ilmoittaneet, etteivät he lähde Venäjälle.

Sopimukset ovat silti voimassa. Metsolan agentti Jarmo Kork on pyytänyt asiaan Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n apua.

IIHF:n hallituksen suomalainen jäsen Heikki Hietanen sanoo, ettei liitto voi puuttua asiaan.

– Ei meillä ole mitään mahdollisuutta hypätä näihin neuvotteluihin väliin, koska ei meillä ole edes tietoa näistä sopimuksista. Näitä sopimuksia ei mitenkään rekisteröidä Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa, Hietanen sanoi.

Siksi IIHF:n näkemyksen mukaan on pelaajien ja agenttien oma asia neuvotella sopimusten purkamisesta KHL-seurojen kanssa.

– He tietävät, mitä niissä sopimuksissa lukee. IIHF ei ole millään lailla osapuolena sopimuksessa.

Jalkapallossa kansainvälinen kattojärjestö Fifa linjasi maaliskuussa, että se antaa pelaajille luvan purkaa Venäjälle tehdyt sopimukset ilman sanktioita. Lupa on voimassa loppukauden ajan eli kesään asti. Jääkiekossa vastaavaa vapautusta ei ole nähty.

KHL-pelaajien tilannetta on tiukentanut entisestään Venäjän jääkiekkoliiton tekemä sääntömuutos.

Aiempina vuosina sekä pelaajan että seuran on pitänyt vielä erikseen vahvistaa voimaan astuva sopimus KHL:n tietokannassa. Enää tätä ei edellytetä, vaan pelaajan ja seuran jo aiemmin allekirjoittama kirjallinen sopimus katsotaan voimassa olevaksi 1. toukokuuta alkaen.

IIHF:n Hietanen sanoo, että jos pelaaja ei millään pääse eroon KHL-sopimuksestaan, hän voi vedota IIHF:n toimielimiin.

– Ehkä siinä vaiheessa meillä voi olla mahdollisuus katsoa asiaa, mutta tässä tilanteessa emme lähde yksittäisten pelaajien sopimuksiin puuttumaan, Hietanen totesi.

– Jos ratkaisua ei löydy, asian voi laittaa eteenpäin joko meidän toimielimiimme tai sitten urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CASiin.

Heikki Hietanen toimii Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n hallituksessa.

Lähipäivinä luultavasti useampi KHL-seura kertoo hankkineensa suomalaisia pelaajia.

Nämä sopimukset on mitä todennäköisimmin tehty ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä. Ei ole tiedossa, että yksikään suomalaispelaaja olisi enää lähdössä Venäjälle pelaamaan.

Myös Suomen Jääkiekkoliitto ilmoitti maanantaina tiukan kantansa: Venäjällä ensi kaudella pelaava suomalainen ei voi edustaa Suomen maajoukkuetta.

Hietanen antaa hieman piikkiä pelaajille, joilla on KHL-sopimus.

– Lähtökohta on, että kun on sopimuksia tehnyt, pitäisi tarkasti miettiä, mihin sopimukseen nimensä laittaa. Ja kun siitä sopimuksesta pitää neuvotella uudelleen, siinä pitää olla samat tahot neuvottelemassa. Ei siihen voi ulkopuoliset tulla väliin, Hietanen sanoi.

– Toivomme tietenkin, että sopimusasiat saadaan sovittua, ja pelaajat pelaavat siellä, missä haluavat pelata.

Metsolan agentti Kork kertoo käyvänsä paraikaa neuvotteluja Avtomobilistin kanssa sopimuksen purkamisesta. Metsola ei missään nimessä lähde sotaa käyvään maahan.

KHL-seura ei tahtoisi päästää noin vain irti uudesta ykkösmaalivahdistaan.

– He haluaisivat kaverin sinne, mutta ymmärtävät myös sen ongelman, joka tässä on. Neuvotteluja on käyty ihan hyvässä hengessä, Kork kertoi.

Venäjän liiton tekemä sopimuksia koskeva sääntömuutos vaikeuttaa tilannetta.

– Tämä ei olekaan niin helppoa kuin aluksi luulimme.