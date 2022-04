Ulosottolaitos on Ylen mukaan takavarikoinut Euroopan unionin pakotelistalla olevan Gennadi Timtshenkon omistukset entisessä Hartwall-areenassa.

Ulosottolaitos on takavarikoinut miljardööri Gennadi Timtshenkon omistukset Helsingissä sijaitsevassa areenassa. Asiasta kertoo Yle.

Pasilassa sijaitseva monitoimihalli tunnettiin tähän talveen asti Hartwall-areenana. Timtshenko omistaa Ylen mukaan noin 22,5 prosentin osuuden areenasta.

Venäläis-suomalainen oligarkki asetettiin maaliskuussa Euroopan unionin pakotelistalle. Ylen tietojen mukaan areenan omistusta koskeva takavarikko tehtiin kolme päivää tuota myöhemmin.

Timtshenko on ollut yksi areenan omistajista kesästä 2013. Tuolloin Harry Harkimo myi hallin Gennadi Timtshenkolle sekä Arkadi ja Boris Rotenbergille.

Areenan omistuksen ohella Timtshenko oli vuosina 2013–19 KHL:ssä pelanneen Jokerien merkittävä rahoittaja.

Areenan omistaa nykyisin Helsinki Halli Oy. Ylen mukaan Timtshenkon omistusosuuden arvo tuossa yhtiössä on noin 10 miljoonaa euroa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Timtshenko on yksi rikkaimmista oligarkeista. Talouslehti Forbesin mukaan Timtshenkon omaisuuden arvo on 17,6 miljardia dollaria eli noin 16,5 miljardia euroa. Timtshenko on vaurastunut muiden muassa öljy- ja kaasualan yhtiöiden omistuksilla.