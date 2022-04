Kiekkopomo latasi täyslaidallisen Venäjän KHL:ään jääneistä ulkomaalaispelaajista – ”Se on ainoa syy”

Szymon Szemberg esitti näkemyksensä SVT:n haastattelussa.

KHL:n pudotuspelit ovat täydessä vauhdissa samaan aikaan, kun Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Välierävaiheeseen edenneessä sarjassa pelaa yhä myös joitakin ulkomaalaisia pelaajia, mikä on herättänyt närää länsimaissa. Suomalaisista mukana ovat SKA Pietarin Mikko Lehtonen ja Leo Komarov sekä Traktor Tsheljabinskin Teemu Pulkkinen.

Myös viisi ruotsalaispelaaja, SKA Pietarin Lars Johansson ja Oscar Fantenberg, TsSKA Moskovan Adam Reidenborn, Magnitogorskin Linus Hulström sekä Traktor Tsheljabinskin Lawrence Pilut, on päättänyt jäädä Venäjälle.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n entinen viestintäjohtaja Szymon Szemberg kertoi SVT:n haastattelussa näkemyksensä siitä, mikä saa ulkomaalaiset kiekkoilijat jatkamaan Venäjällä pelaamista.

Hän ei usko, että pelaajia estettäisiin lähtemästä.

– Kaikki ruotsalaiset ja muutkin ulkomaalaiset, jotka ovat edelleen mukana, tekevät sen omasta vapaasta tahdostaan. Ainoa syy, miksi he pelaavat, on raha. Ammatikseen urheilevilla on kaksi liikkeellepanevaa voimaa: kunnia sekä raha. KHL:ssä pelaamisessa ei ole enää minkäänlaista kunniaa, vaan kyse on rahasta, Szemberg latasi SVT:lle.

Szemberg työskentelee nykyään Euroopan jääkiekkoseurojen liiton EHC:n toimitusjohtajana.

Suomessa on keskusteltu, voiko Venäjällä pelaavia jääkiekkoilijoita valita Leijonien MM-joukkueeseen kevään kotikisoissa.

KHL:ssäkin valmentanut Leijonien entinen päävalmentaja Erkka Westerlund sanoi viime viikolla Ilta-Sanomille, että pelaajat tekevät Venäjällä ”työtään, johon he ovat sitoutuneet”.

– Tietenkin se on jokaisen pelaajan valinta, jonka he voivat tehdä ja jokainen voi omia arvojaan miettiä. Kun joku toinen alkaa ulkopuolelta niitä asettamaan, se on vähän eri asia, Westerlund kommentoi.