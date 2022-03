Venäläiskiekkoilija Vitali Menshikov kertoi tuoreessa haastattelussa Jokerien kauden päättymisestä ja ajastaan Suomessa.

Kun puolustaja Vitali Menshikov solmi marraskuussa 2021 loppukauden mittaisen sopimuksen jääkiekkoseura Jokerien kanssa, hän liittyi harvinaiseen joukkoon.

Menshikovista tuli vasta viides venäläispelaaja, joka oli pelannut Jokereissa. Jokerien KHL-historiassa hän oli venäläispelaajista ensimmäinen.

Jokerien ja Menshikovin KHL-kausi 2021–2022 jäi tutuista ikävistä syistä kesken; Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, ja Jokerit keskeytti kauden.

Seuran tulevaisuus on tällä hetkellä hämärän peitossa.

Urallaan monia muitakin KHL-seuroja edustanut Menshikov kertoi venäläisen Sport-Expressin tuoreessa haastattelussa ennen aikaisesti päättyneen kauden loppuhetkistä.

Menshikovin mukaan hän ja seitsemän muuta Jokerien pelaajaa, jotka eivät olleet mukana helmikuisissa olympialaisissa, valmistautuivat intensiivisesti olympialaisten jälkeen alkamassa olleisiin pudotuspeleihin.

Kun pudotuspelit sitten olivat alkamassa ja samalla Venäjä hyökkäyssota kylvi tuhoa Ukrainassa, Jokerien GM Jari Kurri kokosi joukkueen yhteen ja kertoi, että Jokerien kausi on ohi.

– Kaikki vaipuivat apatiaan, ja kyyneleet kirjaimellisesti täyttivät silmät. Kukaan ei uskonut sen olevan totta, 32-vuotias Menshikov muisteli tunnelmia venäläismedialle.

Puolustaja kertoo palanneensa pari päivää Kurrin ilmoituksen jälkeen Venäjälle.

Hänen sopimuksensa Jokerien kanssa kestää huhtikuun loppuun. Hänen mukaansa joukkueenjohto oli kertonut seuran täyttävän sopimusten ”taloudelliset velvollisuudet”.

Menshikovin mukaan hän sai loppukaudeksi sopimustarjouksia suomalaisseuroilta, mutta päätti ”tässä tilanteessa” pysyä lähellä perhettään Venäjällä.

Sittemmin hän on kertomansa mukaan saanut useita tarjouksia myös venäläisiltä KHL-seuroilta, mutta haluaa ensin odottaa, kunnes päätös Jokerien tulevaisuudesta on tehty.

Menshikov iloitsi tammikuussa Jokereissa pelaamisesta Instagram-tilillään:

Menshikov kertoi Sport-Ekspressin pitkässä haastattelussa myös Suomeen ja Helsinkiin liittyneistä vääriksi osoittautuneista ennakkoluuloistaan.

– Ajattelin, että Helsinki olisi tylsä kaupunki. Mutta se vain vaikuttaa siltä ulkopuolelta katsottuna. Nyt kun olen asunut siellä, katson kaupunkia ja koko maata eri tavalla.

Venäläiskiekkoilija esitti myös näkemyksiään suomalaisista. Näkemykset ovat haastattelun perusteella oikein positiivisia.

– Suomalaiset ovat hyvin oppineita. Moni puhuu kolmea kieltä: suomea, englantia ja ruotsia tai ranskaa. Suomalaiset auttavat aina, jos pyydät kadulla apua. He ovat miellyttäviä ihmisiä. Kun tulin joukkueeseen, kaikki olivat minusta kiinnostuneita. He kyselivät, miten olen kotiutunut, mitä perheelleni kuuluu ja kuinka monta lasta minulla on. Tapasin todella ystävällisiä ihmisiä, Menshikov kehui.

Menshikovin mukaan hänen suomalaiset joukkuekaverinsa olivat myös kiinnostuneita tietämään elämästä Venäjällä.

Venäläisen mukaan suomalaiskollegat tykkäsivät pelata KHL:ssä, koska se antoi mahdollisuuden matkustaa kaupunkeihin Venäjällä.