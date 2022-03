Jokereista tuttu KHL:n tähti haluaa luopua Valko-Venäjän kansalaisuudesta

Ilveksessäkin pelanneelle Geoff Plattille riittää jatkossa vanha Kanadan passi.

Kanadalaissyntyinen jääkiekkoilija Geoff Platt haluaa luopua Valko-Venäjän kansalaisuudestaan. Asiasta kertoi ruotsalainen jääkiekkoitoimittaja Karl Månsson.

Månssonin mukaan Platt on käynnistänyt virallisen prosessin kansalaisuudesta luopumiseksi.

36-vuotias Platt on todellinen KHL:n legenda. Hän on pelannut sarjassa 14. kauden ja 630 ottelun verran. Tehopisteitä on kertynyt 180+152.

Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

Salavat Julajev Ufassa tällä kaudella pelannut Platt kuuluu siihen laajamittaiseen ulkomaalaispelaajien joukkoon, joka sanoi sopimuksensa irti Venäjän hyökkäyksen alettua.

Valko-Venäjän kansalaiseksi Platt päätyi sen jälkeen, kun hän oli kuuden eri kauden aikana pelannut Minskin Dynamossa ja sai uudella passillaan tilaisuuden pelata arvokisoissa. Hän siirtyi Valko-Venäjälle SM-liigan Ilveksestä kesken kauden 2008–09, kun hän takoi Suomessa 20 liigamaalia pikatahtiin.

Myöhemmin Platt nähtiin uudelleen Suomessa. Hän pelasi Jokereissa 2018–19 ja iski tehot 11+13. Hän on edustanut KHL:ssä myös mm. Lokomotiv Jaroslavlia, TsSKAa ja Jekaterinburgia.

Platt edusti Valko-Venäjää arvokisoissa viidesti ja kaksi kertaa olympiakarsinnoissa.