Kuuluisasta suomalaisesta maamerkistä tuli hetkessä myrkyllinen hylkiö, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan: ”Muuttumassa nyt autiotaloksi”

Entisen Hartwall-areenan tulevaisuus näyttää huonolta, mutta sisäpiiritietojen mukaan se voisi nyt olla ostettavissa pakotelistalla olevilta oligarkeilta.

Eninen Hartwall-areena on Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin määräysvallassa. Nimisponsorin kyltit poistettiin hallin seinästä 2. maaliskuuta.

Mitä tapahtuu Hartwall-areenana vuosikymmeniä tunnetulle suomalaisen tapahtumateollisuuden maamerkille, joka uhkaa menettää kaikki tulonlähteensä?

Lahoaako venäläisoligarkkien Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin määräysvallassa oleva monumentti pystyyn?

Voiko jääkiekon KHL-seura Jokerien ja Suomen A-maajoukkueen pitkäaikaiselle kotiareenalle löytyä uusi omistaja? Millä hinnalla?

Näitä kysymyksiä on pohdittu kuumeisesti toissa viikon torstaista, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Taustalla painavat länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet sekä yleinen boikotti-ilmapiiri.

Pakotelistalle kuuluvien Timtshenkon ja Rotenbergin bisneksiä ei haluta tukea.

Juomakonserni Hartwall katkaisi viime viikolla yhteistyönsä areenan taustayhtiön Helsinki Halli Oy:n kanssa, ja käytännössä kaikki Pasilan areenaan varatut tapahtumat on peruttu – myös jääkiekon MM-kisapelit toukokuussa.

– Areenayhtiön tilanne on äärimmäisen vaikea. Harmillinen juttu, sillä ennen koronapandemiaa yhtiö oli varsin tuottoisa, ja silloin sen myymisestä käytiin alustavia neuvotteluja, yksi areenan sisäpiirivaikuttajista sanoo.

Suurin osa haastatteluista tehtiin anonyymisti, koska siten sisäpiiriläiset uskalsivat puhua asioista oikeilla nimillä.

– Nyt ostajaehdokkaita ei löytyne. Tai vaikka löytyisikin, areenaa ei voi myydä – kiitos pakotteiden, jotka mitä ilmeisimmin estäisivät kaupanteon teknisesti, hän jatkaa viittaamalla siihen, että tilisiirrot pakotelistalla oleville on länsimaissa estetty.

Hallin kalenteri on nyt tyhjä.

Kommenteista löytyy yllättävä uutinen Pasilan areenan myyntiaikeista.

Helsinki Halli Oy:n äänivaltaisista c-sarjan osakkeista yli 90 prosenttia kuuluu Timtshenkon ja Rotenbergin omistamalle Arena Events Oy:lle, joka kesällä 2013 lähti levittämään Venäjän presidentin Vladimir Putinin urheilupoliittista propagandaa länteen.

Venäläis-suomalaiset oligarkit ostivat sekä Hartwall-areenan että puolet SM-liigaseura Jokereista, jonka siirrosta venäläistaustaiseen KHL:ään päätettiin saman tien – suomalaisittain hyvin kyseenalaisen kulissipelin jälkeen.

Jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja Kalervo Kummola petasi verhojen takana venäläiskaupat Jokerien ja areenan nokkamiehelle Harry ”Hjallis” Harkimolle ilman, että asiasta käytiin asianmukaista keskustelua liigan sisällä.

SM-liiga raivostui Harkimolle. Pikavauhdilla järjestetyt kaupat mitä ilmeisimmin kuitenkin pelastivat hänet uhanneelta konkurssilta.

Harry Harkimo (kesk.) ja areenan uudet omistajat Gennadi Timtshenko (vas.) sekä Roman Rotenberg ilmoittivat kaupoista vuonna 2013.

Vaikka Jokerit on tehnyt KHL:ssä vuosittain 10–15 miljoonan euron tappiot, Putinin lähipiiriin kuuluvat venäläisrahoittajat ovat kuitanneet viulut. Kreml on nähnyt Jokerit yhdeksi koko KHL:n tärkeimmistä seuroista, urheilun sillanpääasemaksi lännessä.

Samantapaista symbolista etupiiriajattelua Putinin ja kumppanien on arveltu näkevän ”loppuun asti” Hartwall-areenassa. Juuri siksi sen myyntiaikeisiin ei ole uskottu.

– Venäläiset ostivat Hartwall-areenan nimenomaan poliittisista syistä. Yksi tarkoitus oli tiivistää urheilun avulla Suomen ja Venäjän välisiä kauppa- ja politiikkasuhteita, toinen lähde kertoo.

– Ylipäätään alkuperäinen suunnitelma oli, että KHL leviäisi Suomen lisäksi muihinkin läntisen Euroopan maihin. Mutta kaikki muuttui, kun Venäjä miehitti Krimin 2014 ja ensimmäinen pakoteaalto iski. Pakotteet ovat sittemmin vaikuttaneet keskeisesti siihen, että Arena Events on suunnitellut areenakauppoja, yksi asioista hyvin perillä oleva sisäpiirilähde korostaa.

60 prosenttia Jokerien osakkeista on kirjattu Jari Kurrille.

Raskaan pakotevyyhdin vuoksi Arena Eventsin voimahahmot junailivat Jokerien omistusjärjestelyt uusiksi 2019. Venäjän rikkaimmaksi mieheksi arvioitu Vladimir Potanin omistaa Jokereista nyt yhtiönsä kautta 40 prosenttia, ja loput osakkeet on kirjattu kiekkolegenda Jari Kurrille.

Potaninin hallinnoima Norilsk Nickel maksaa vuorostaan Jokereille jättiluokan vuosittaista ”sponsoritukea”.

– Hartwall-areenasta käytiin tunnustelevia myyntineuvotteluja jo ennen koronaa ulkomaalaistahojen kanssa. Areena oli saatu kannattavaksi, mutta koska uhka pakotteiden pahenemisesta raastoi, omistajat halusivat tutkia myyntivaihtoehtoja, sisäpiiriläinen perustelee.

Huhtikuussa 2021 päättyneellä tilikaudella Helsinki Halli Oy teki reilun viiden miljoonan euron liikevaihdolla tappiota noin 460 000 euroa. Valtionkonttorin kustannustukia yhtiölle on pandemian alun jälkeen maksettu 1,9 miljoonaa euroa.

Ennen pandemiaa yhtiön toiminta oli kannattavaa. Tilinpäätösten perusteella sen kassasta löytyy tällä hetkellä noin seitsemän miljoonaa euroa.

– Sitä voi olla vähän enemmänkin, eräs lähde uskoo.

Jokerit on maksanut huomattavaa vuokraa areenayhtiölle, mutta lähteiden mukaan se selittää vain osaksi areenan kannattavuuslukuja.

– Ykköstekijä olivat tuottoisat konsertti- ja muut suurtapahtumat. Ainakin joillekin järjestäjille areenaa tarjottiin hyvin edullisella vuokralla, mikä lisäsi yleistä kiinnostusta. Areenan haluttiin näyttävän kannattavalta, kenties juuri myyntitarkoituksen vuoksi, yksi lähde uumoilee.

Pasilan areenan tämänhetkiseksi kirjanpitoarvoksi on laskettu noin 35 miljoonaa euroa. IS:n tietojen mukaan areenasta pyydettäisiin nyt ”35–40 miljoonaa, ehkä jopa 50 miljoonaa euroa”.

– Siinä haarukassa liikuttaisiin, areenan sisäpiirilähde alleviivaa.

– Normaalioloissa yhtiössä saa sijoitukselleen prosentuaalisesti hyvän vuosituoton. Pilkkahintaan sitä ei myytäisi myöskään siksi, että kokonaisuuteen kuuluu nykyään muutakin (Niemi Center) kuin aiemman kaupanteon hetkellä.

Nykyään kansanedustajana vaikuttava Harry Harkimo (liik) myi Hartwall-areenan noin 35 miljoonalla eurolla. Kulujen jälkeen hän kuittasi kaupoista noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi myöhemmin hän sai Jokerien myynnistä nelisen miljoonaa euroa.

Sisäpiiritietojen mukaan Harkimo ei olisi halunnut luopua Jokerien määräysvallasta vielä 2014–2015, mutta hänen ajatuksensa muuttuivat, kun pakotteet iskivät venäläisoligarkkeihin.

– Nyt viime viikon jälkeen Timtshenko ei ole enää pelkästään USA:n, vaan myös Britannian ja EU:n pakotelistalla. On ilmeistä, että varsinkin nyt hän olisi valmis myymään areenan, lähde korostaa.

Areenan kunnosta on liikkunut ristiriitaista tietoa. Uskottavimpien ulkopuolisten lähteiden mukaan siitä on pidetty pääosin hyvää huolta.

– Siellä pitää uusia lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä tehokkaammaksi, mutta muutoin halli on kuntonsa puolesta yhä kilpailukykyinen.

Jokerien mainoslakana koristi areenan seinää vielä 28. helmikuuta.

Pasilan areena on ollut suomalaisartisteille omanlaisensa pyhiinvaelluspaikka. Jos on pystynyt täyttämään areenan, on noussut kuninkuusluokkaan.

Onko mahdollisuus nyt mennyttä?

Helsinki Gardenin rakennustyöt alkanevat viimeistään vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla, ja töiden arvellaan kestävän kolmisen vuotta. Gardenin uskotaan heikentävän oleellisesti Pasilan areenan bisnesnäkymiä.

– Uusi on aina uusi, kyllä. Toisaalta uudessa kaikki maksaa enemmän, ja koska Helsinki Halli Oy:llä ei ole enää edes pankkivelkaa, se pystyy tarjoamaan esimerkiksi artisteille selvästi halvempia paketteja. Tampereen Nokia-areena on sekin kova kilpailija, mutta sillä taas ei ole monia pääkaupunkiseudun valtteja puolellaan, lähde ynnäilee.

– Pasilan areenan peli ei ole vielä tässä mielessä täysin pelattu. Eri asia sitten on, kuka haluaisi ostaa areenan, jonka maine on oligarkkiomistajien vuoksi ryvettynyt.

Hartwallin mainoskyltit revittiin irti areenasta viime viikolla.

Viranomaiset mitä ilmeisimmin puuttuisivat Pasilan areenan toimintaan, ellei sen taustayhtiöllä olisi neljä muutakin osakesarjaa, jotka yhteenlaskettuna muodostavat muodollisen enemmistön. Tilanne ei muuttune, jollei pankki reagoi venäläisoligarkkien pakotetilanteeseen.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että OP Yrityspankki on tarjonnut pankkipalveluita Helsinki Hallille.

– En voi kommentoida yksittäisten asiakkaiden asioita. Yleisellä tasolla on selvää, että pankkimme noudattaa voimassaolevia sääntöjä, suurasiakkuusjohtaja Jarmo Tiihonen sanoo.

Helsinki Halli Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta kommentoi HS:lle, etteivät ”pakotteet koske yhtiötä”.

Sisäpiiriläisten mukaan tilin likvidointi olisi ajan kuluessa kuolinisku areenalle – ainakin siinä tapauksessa, ettei rahaa irtoaisi edes sen välttämättömiin ylläpitokustannuksiin.

– Totaalisulku voisi johtaa areenan lahoamiseen. Nyt areena on joka tapauksessa muuttumassa autiotaloksi, eikä kukaan tiedä, kuinka pitkäksi aikaa, yksi lähteistä korostaa.

– Jos areenayhtiö menisi konkurssiin, jotkut suomalaiset olisivat varmasti halukkaita jatkamaan toimintaa konkurssipesän pohjalta. Tai jos Timtshenko ja Rotenberg löytäisivät ostajan hallille, kenties viranomaiset mahdollistaisivat yksittäiseen kauppaan liittyvät tilisiirrot. Vaihtoehdot ovat mutkikkaita.