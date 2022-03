”Hän jäi tavallaan vangiksi seuraan” – suomalaispelaaja kertoo KHL:ään syntyneestä pelon ilmapiiristä

Kokenut suomalaispelaaja kertoo palkkarahojen saattavan jäädä saamatta, koska suomalaispankit ovat hänen mukaansa blokanneet venäläistileiltä tehtyjä rahasiirtoja.

Varovaisuus on aistittavissa oitis, kun suomalainen KHL-pelaaja vastaa puhelimeensa Venäjällä. Pelkokin.

– En uskalla puhua asioista omalla nimelläni, koska siitä saattaisi aiheutua itselleni jotain vaikeuksia, kokenut pelaaja perustelee heti alkuunsa.

– Täällä ilmapiiri on ylipäätään muuttunut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota on saanut aikaan sen, että jopa jääkiekkoseurojen sisällä pelätään puhua tosiasioista ääneen. Tuore lakiehdotus vain pahentaa tilannetta.

Mediatietojen perusteella Venäjällä tulee perjantaina tai lähipäivinä pikakäsittelyyn lakiehdotus, jota ainakin maassa asuvat ulkomaalaiset kammoksuvat jo nyt – todennäköisesti monet venäläisetkin.

Venäjällä voi pian saada jopa 15 vuoden vankeustuomion, jos levittää Venäjän hallinnon mielestä ”väärää tietoa maan asevoimista ja niiden toimista”. Venäjän propagandakoneisto on päivästä yksi lähtien toitottanut kansalleen valhetta, jonka mukaan maan asevoimien Ukrainan-operaatiossa ei olisi lainkaan kyse sodasta vaan rauhanoperaatiosta.

– Huolettaa, että voidaanko tavallisten asukkaidenkin puheet ja viestit tulkita feikkiuutisten levittämiseksi. Sodasta ja sen vaikutuksista ei tule jatkossa puhuttua ääneen eikä vinkattua mitään sosiaalisessa mediassa, pelaaja sanoo.

– Tilanne on kaikkinensa tosi vaikea. Ahdistava.

Neftehimik Nizhnekamskissa pelaava suomalaisvahti Frans Tuohimaa antoi IS:lle keskiviikkona haastattelun, jossa hän kuvaili tuntojaan muun muassa näin:

– Aika paskat fiilikset. On vaikea jäsennellä omia ajatuksia tällä hetkellä. Pelaaminen ei ole ensimmäisenä mielessä. Ongelmana on se, että Venäjä ei myönnä, että on sota, Tuohimaa, 30, korosti.

IS:n torstaina haastattelema pelaaja puhuu asioista hyvin samansuuntaisesti.

– Tuntuu väärältä olla täällä nyt. Jääkiekko ei todellakaan ole ensimmäisenä mielessä, on tosi vaikeaa pitää omia ajatuksia kasassa, hän kertoo.

– Päällimmäisenä on tietysti huoli siitä, aikooko Venäjä kohdistaa julmia toimiaan myös Suomeen. Omia läheisiä on näissä olosuhteissa normaalia selvästi kovempi ikävä.

Pekingin olympialaisissa Leijonien kultajoukkueeseen kuulunut Tuohimaa sanoi, että KHL:stä pakeneminen olisi jo käytännön tasolla vaikeaa.

– Tässä on paljon riskejä ja ongelmia, koska olemme Venäjän maaperällä. Näillä yhteyksillä ei ole Suomen puolella hetkessä. Ei täältä voi niin vain livistää, hän selvitti.

Leijonien olympiasankarijoukkueen hyökkääjä Markus Granlund purki KHL-sopimuksensa eilen, mutta valtaosa KHL-pelaajista on ainakin toistaiseksi pysynyt Venäjällä. Sisäpiiritietojen mukaan joissakin KHL-seuroissa ulkomaalaispelaajia olisi suorasanaisesti ja painostavasti kielletty lähtemästä kesken kauden.

– Yhteydenpito KHL:n ulkomaalaispelaajien välillä on kuluneen viikon aikana tiivistynyt. Seuroissa vaikuttaisi olevan eri käytäntöjä siinä, miten pelaajien mahdollisiin pakenemisiin suhtauduttaisiin, anonyymisti haastateltu suomalaispelaaja uskoo.

– Kuulemani mukaan yhdessä seurassa ulkomaalaispelaajaa, ei suomalaista, kiellettiin tiukan painostuksen keinoin lähtemästä, eli hän jäi tavallaan vangiksi seuraan. Eikä hän ainakaan vielä ole uskaltanut yrittää kotiinpaluuta.

Suomalaispelaaja jatkaa, että hänen edustamassaan seurassa henki on toinen.

– Meille on sanottu, ettei ketään ruveta pitämään väkisin täällä. Tietysti jos vaikka itse päättäisin lähteä, niin sopimus raukeaisi ja palkanmaksu loppuisi. Mutta ei tässä raha nyt paina, hän sanoo.

– Palkat saattavat jäädä joka tapauksessa saamatta. Ne ehkä maksetaan pelaajien venäläistileille, mutta itsellenikin on jo selvinnyt, että sodan vuoksi suomalaispankit blokkaavat kaikki venäläistileiltä tehdyt rahansiirrot.

Pelaaja haluaa alleviivata, että ”Venäjällä elettään nyt toisessa todellisuudessa kuin esimerkiksi Suomessa”.

– Nykymuotoinen KHL lienee tullut tiensä päähän. Tuskin sarjassa pelaa ensi kaudella ainuttakaan ulkomaalaista, hän arvelee.

– Pelko tässä on nyt läsnä. Toivon vaan, että täältä pääsisi mahdollisimman pian niin sanotusti siististi kotiin.