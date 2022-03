Leijonien Frans Tuohimaa on jumissa Venäjällä – etsii kuumeisesti turvallista tietä Suomeen: ”Pelikavereita uhkailtu”

Leijonien tuore olympiavoittaja Frans Tuohimaa kertoo, miten tukalassa tilanteessa suomalaiset KHL-pelaajat Venäjällä ovat.

– Aika paskat fiilikset, huokaa Frans Tuohimaa puhelimitse tsheljabinskiläisestä hotellista.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt maailmalla, mutta KHL:n kausi pyörii normaaliin tapaan.

Leijonien mukana olympiakultaa saavuttanut Tuohimaa, 30, on yksi 17:stä suomalaispelaajasta, joka jatkaa kauttaan KHL:n pudotuspeleissä.

– On vaikea jäsennellä omia ajatuksia tällä hetkellä. Pelaaminen ei ole ensimmäisenä mielessä. Joo, täällä on Gagarin Cupin "jahti" alkanut, mutta ongelmana on se, että Venäjä ei myönnä, että on sota. Ignooraava asenne johtuu tietysti siitä tiedosta, mitä kansa täällä saa, sanoo Tuohimaa.

Tuohimaan edustama joukkue Neftehimik Nizhnekamsk pelaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Traktor Tsheljabinskiä vastaan.

Tiistaina pelattu avausottelu päättyi Traktorin voittoon, mutta jääkiekko-otteluiden tulokset ovat tällä hetkellä toissijaisia.

– On helppo puhua ongelmista, joita on mediassakin ollut esillä eli pelaajien palkanmaksusta ja muusta, mutta ne ovat toissijaisia asioita tällä hetkellä. Jokainen KHL:n joukkue toimii hieman eri tavalla, joten en tiedä miten protokollat menevät eri joukkueissa, mutta sen voin sanoa, että sovussa täältä ei pääse pois. Sovittelun keinoin ei pääse lähtemään, Tuohimaa ilmoittaa.

Tuohimaa korostaa, että KHL:stä pakenemiseen liittyy muitakin kuin rahallisia riskejä. Jo pelkästään käytännön tasolla poistuminen Venäjältä on vaikeaa.

– Ongelma on siinä, että miten täältä pääsee livistämään. Raha on toissijaista tällä hetkellä. Tässä on paljon riskejä ja ongelmia, koska olemme Venäjän maaperällä. Näillä yhteyksillä ei ole Suomen puolella hetkessä. Koko lähtöprosessi kestää muutaman päivän. Se ei ole vain nopea simulointi Suomeen. Ei täältä voi niin vain livistää, Tuohimaa sanoo.

Frans Tuohimaa sai juhlia olympiavoittoa Pekingissä 20. helmikuuta.

Tuohimaa on pitänyt viime päivät tiiviisti yhteyttä muiden KHL:ssä kautta jatkavien suomalaisten kanssa.

– Jaamme päivittäin muiden suomalaispelaajien kanssa ajatuksia tästä tilanteesta, pohdimme käänteitä ja eri vaihtoehtoja. Juuri nyt on aseista riisuttu olo.

– Olen joukkueen ainoa suomalainen. Meillä on kaksi tshekkiä ja yksi jenkki. Olen huomannut, että maiden välisiä eroja on. Tshekit saavat kovempaa painetta, ja he ovat paskamaisemmassa tilanteessa. He ovat saaneet uhkauksia, mikä on jo next level -kamaa, Tuohimaa sanoo.

Tuohimaa toivoo aktiivisempaa otetta kansainväliseltä kiekkoperheeltä, jotta pelaajien olisi helpompi irrottautua työsopimuksistaan.

– En osaa sanoa tarkkaan, onko Jääkiekkoliitto oikea taho tekemään tällaisia ratkaisuja vai olisiko se valtiovallan tehtävä. Toivoisin kuitenkin, että kansainväliseltä liitolta tulisi jotain päätöksiä.

– Paljon on keskustelua, mutta pitää muistaa, että näin suuria päätöksiä ei tehdä tunnissa, eikä urheilu ole irrallaan erinäköisistä päätöksistä. Me KHL:ssä pelaavat suomalaiset olemme julkisuudessa se näkyvin joukko, mutta Venäjällä on tuhansia suomalaisia, jotka painivat tällä hetkellä samojen asioiden kanssa, muistuttaa Tuohimaa.

Tuohimaan mieli halajaa kovasti takaisin Suomeen, mutta Venäjän rajojen sisäpuolella sanavalinnoissa on oltava tarkkana.

– Toivoisin, että olisi joku keino päästä pois. KHL:n jengit ovat eri tilanteessa. Joidenkin kausi loppuu viikon kuluessa, mutta jotkut joukkueet pelaavat vielä pari kuukautta. Nyt pitäisi löytää keinot ratkaista tämä tilanne ja tehdä kollektiivinen päätös, Tuohimaa ruotii.

– Tässä on niin solmussa omien ajatusten kanssa, eikä täällä auta suututtaa ketään nyt.