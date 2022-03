Kommentti: Sota paljasti karmealla tavalla KHL:n todelliset kasvot – suomalaispelaajien on aika palata idästä kotiin

Jokainen KHL:n kautta hyötyvä joutuu nyt tosissaan puntaroimaan arvojensa ja moraalinsa kautta valintojaan, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jahti on alkanut. Näin irvokkaasti KHL:n virallinen Twitter-tili hehkutti karikatyyristen karhujen, susien ja lumiukkojen kera tiistaina alkavia propagandaliigan pudotuspelejä.

Varsinainen jahti on tällä hetkellä käynnissä Ukrainan maaperällä, mutta KHL, humaaniset arvot ja tyylitietoisuus eivät ole koskaan kätelleet. Oligarkkien ja Venäjän valtionyhtiöiden rahoilla pyörivä KHL pyrkii jatkamaan kautta kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta Venäjän rajojen ulkopuolella silmät ovat avautuneet.

Näyttää siltä, että KHL on tullut tiensä päähän nykyisessä muodossaan. Hirmuhallitsija Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä organisoima kiekkosarja on ajettu pakotteilla nurkkaan. Kiekkotelluksen Pohjois-Korea jatkakoon touhujaan jatkossa venäläisvoimin.

KHL-koneiston ainoa ”suomalaissiiveke” Jokerit teki ainoan oikean ratkaisun keskeyttämällä kautensa viime perjantaina, mutta Venäjän rajojen sisäpuolelle jäi vielä moni suomalainen harjoittamaan ammattiaan.

Gagarin Cupin ”jahdissa” on mukana 17 suomalaispelaajaa. Ei käy pelaajia kateeksi.

KHL:n perustamisen jälkeen sadat suomalaispelaajat ovat kuluneen vuosikymmenen aikana hyötyneet ruplaliigan pulleista tilipusseista. KHL-sopimukset ovat taanneet pelaajille uran jälkeistä taloudellista riippumattomuutta. Pelaajat ovat ansainneet palkkansa kovalla työllä.

Matkan varrella on voinut ummistaa silmänsä kaikelta siltä, mitä Putinin pehmeän vallankäytön välineenä toimiva KHL edustaa laajemmin, mutta nyt ruplajuna on rysähtänyt täydellä vauhdilla seinään. Alkaa olla loppulaskun aika.

On korostettava, että nyt ei ole tarkoitus syyttää KHL:ssä pelaavia suomalaisia tai heidän alkuperäisiä valintojaan. Kun käteen lyödään puoli miljoonaa euroa, kukapa ei vastaavaan tarjoukseen tarttuisi.

Sen lauluja laulat kenen leipää syöt ja niin edelleen, mutta Venäjän aloittama sota on muuttanut asetelmaa radikaalisti. Pelaajat ovat yhtäkkiä puun ja kuoren välissä.

Sota paljasti lopullisesti karmealla tavalla KHL:n todellisen luonteen eli sarjan ja sen rahoituksen suoran yhteyden Putinin hirmuvaltaan. Rajat on kirjaimellisesti ylitetty. Silmien ummistamiselle ei ole enää mitään tekosyitä.

Jokainen KHL:n kautta hyötyvä joutuu nyt tosissaan puntaroimaan arvojensa ja moraalinsa kautta valintojaan. Yksittäiselle pelaajalle päätös lähteä kesken kauden Venäjältä ei varmasti ole yksioikoinen alkaen ihan jo käytännön järjestelyistä.

Siksi nyt tarvittaisiin johtajuutta Suomi-kiekon ylemmältä johdolta.

Jääkiekkoliiton johdon pitäisi ottaa roolia, osoittaa tukensa ja ilmoittaa valtiomiesmäisesti, että nyt on pojat hyvä aika palata idästä kotiin. Jääkiekkoliitto ei tietenkään voi käskeä ammattilaispelaajia irtisanoutumaan työsuhteestaan, mutta liitto voisi julkisesti suositella pelaajien pikaista kotiinpaluuta.

Vaikka sillä verukkeella, että Venäjällä pelaaminen katsotaan jatkossa esteeksi maajoukkueessa pelaamiselle. Tällöin pelaajat saisivat tarvittavaa vipuvartta seurojensa suuntaan ja ”tekosyyn” palata Suomeen.

Toki on myös mahdollista, että kauden lusiminen Venäjällä loppuun turpa kiinni -tyylillä on turvallisempi vaihtoehto tässä vaiheessa. Riveistä poistuminen voi olla jopa turvallisuusriski, kun muistetaan, että Venäjällä astui voimaan laki, missä Ukrainan sodan kritisointi voi tuoda vankeutta.

Seuraavaan vaihtoon keskittymisen sijaan KHL:n ulkomaalaispelaajat joutuvat nyt tosissaan puntaroimaan arvomaailmaansa ja sitä, mikä on itsekunnioituksen arvo.

Ruplan arvo on romahtanut pikavauhtia ja pelaajilta voi jäädä isoja summia rahaa itärajan taakse, mutta se on hinta, jonka joutuu maksamaan siitä, että on alun perin lähtenyt mukaan KHL-sirkukseen.

Se on selvää, että kuluvan kauden jälkeen yhdelläkään suomalaispelaajalla ei ole enää mitään asiaa siirtyä KHL:ään vuolemaan veriruplia.

Jos joku päättää lipsua pakoterintamasta, samalla hetkellä voi sulkea oven maajoukkueeseen.