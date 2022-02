Yksi virke paljastaa, miksi Jokerien lähtö Venäjän KHL:stä on vaikeaa – näin SM-liigan pomo ajattelee mahdollisesta paluusta

Päätösvalta Jokerien tulevaisuudesta on käytännössä kokonaan Venäjällä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu myös urheilun maailmaan. Jokerien kannattajat vetosivat jo seuran pääomistajaan Jari Kurriin seuran vetämiseksi Venäjän KHL-liigasta. He vetosivat myös seuran logoa ja nimeä hallinnoivaan yhdistykseen Jokerit ry:hyn, jotta se kieltäisi näiden käytön KHL-seuralta.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan käytännön tasolla Jokerien irtautuminen KHL:stä on erittäin monimutkaista. Vaikka Kurri on nimellisesti seuran pääomistaja, niin todellista ja ainoaa merkittävää päätösvaltaa seurassa käyttävät päärahoittajan Norilsk Nickelin valtuuttamat edunvalvojat.

Norilsk Nickelin suomalainen tytäryhtiö Norilsk Nickel Harjavalta omistaa 40 prosenttia Jokereista, mutta käytännön tasolla sen edustajat päättävät seuran asioista. Seura ei voi lähteä KHL:stä, jos rahoittaja ei siihen suostu.

Jari Kurri on vain Jokerien nimellinen pääomistaja.

Jokerit Hockey Club Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan seuran hallituksen pitää tehdä yksimielinen päätös, jos seura halutaan siirtää toiseen sarjaan pelaamaan. Tämä käy ilmi yhtiöjärjestyksen kohdassa seitsemän, ”Päätöksenteko eräissä asioissa”. Alakohdassa neljä eritellään, että näihin asioihin lukeutuu ”yhtiön jääkiekkojoukkueen poistuminen KHL-liigasta (englanniksi Kontinental Hockey League).”

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä kahdeksaan hallituksen jäsentä, joista Norilsk Nickel Harjavalta saa yksin nimetä kaksi.

Toisin sanoen Kurrin vaikutusvalta tilanteessa on hyvin pieni ja isännän ääni kuuluu muualta.

Hallituksessa istuu mm. Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Hautojärvi oli Jokerien tulevaisuudesta vaitonainen.

– Ymmärrän kannattajayhdistyksen näkemyksen. Jokerien osalta en hallituksen jäsenenä voi vielä kommentoida. Tämä on puhtaasti Jokerien oma asia. Uskon, että tästä tullaan keskustelemaan hallituksessa lähiaikoina.

Jokerien pudotuspelitaival alkaa 1. maaliskuuta.

Todennäköisesti ainoastaan poikkeuksellinen poliittinen paine tai seuran urheilupuolen – pelaajien ja valmentajien – päätös boikotoida otteluja johtaisi siihen, ettei seura vetäisi kautta loppuun.

Siinäkin tapauksessa, että Jokerien pelaajat uhkaisivat boikotilla, saattaisi heidät olla mahdollista lyhyellä aikavälillä jopa korvata tilapäismiehillä.

Suurempi kysymys koskee sitä, mitä tapahtuu kauden jälkeen. Koska Jokerit ei voi ilman hallituksen yksimielisyyttä lähteä, tapahtuu poistuminen KHL:stä vain, jos yhtiö käytännössä tyhjenee sen voimavarasta eli pelaajista ja valmentajista, eikä se saa koottua korvaavaa joukkuetta.

Tällöin seura jäisi ikään kuin tyhjäksi kuoreksi, jolloin rahoittajan jatkaminen seuran takana ei olisi järkevää edes KHL-rahoittamisen mittapuulla.

Oma vaikutusvaltansa on luonnollisesti myös Jokerit ry:llä. KHL-Jokerit maksaa IS:n tietojen mukaan erittäin tuntuvan summan yhdistykselle nimen ja logon käyttämisestä. Näillä rahoilla kustannetaan mm. juniorivalmentajien palkkoja.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kim Borgström kertoi keskiviikkona Helsingin Sanomille yhteistyösopimuksen vaikutuksista.

– Kun tehdään juniorityötä, kaikki toimintaan vaadittavat rahat, joihin seuralta ei löydy rahaa, kaivetaan vanhemmilta. Meidän strategia on se, että koitamme pitää tämän lajin harrastamisen mahdollisimman edullisena meidän lasten vanhemmille, Borgström sanoi HS:lle.

Toisin sanoen esimerkiksi moni työpaikka yhdistyksessä voisi olla uhattuna, jos sopimus KHL-seuran kanssa ei jatku.

IS ei tavoittanut Borgströmiä kommentoimaan.

Arkitasolla sisäpiiriläiset uskovat, että todennäköisin tie Jokereille ulos KHL:stä olisi ulkopuolinen poliittinen paine ja sidosryhmien paine. Jos seurasta ei jäisi jäljelle kuin nimellinen ulkokuori, ei sillä olisi sitä propagandahyötyä, jonka KHL:n päättäjät ovat kokeneet niin tärkeäksi.

Paluu SM-liigaan ei olisi yksiselitteinen asia sekään. Käytännössä Jokerien pitäisi aloittaa uusi taustayhtiö uudelta pohjalta ja löytää kokonaan uusi rahoitus liigatoiminnan pyörittämiseksi.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

Luonnollisesti puhutaan KHL-vuosia huomattavasti pienemmistä summista, mutta liigan ovi ei aukea vain narrinsilmää iskemällä. Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoo, että teknisesti ovi on aina auki Jokereille – kuten kenelle hyvänsä hakijalle – mutta ehdot pitää pystyä täyttämään.

– Jokerien pitää hakea liigan osakkuutta ja täyttää osakassopimuksen ehdot. Myös liigalisenssin ehdot pitää pystyä täyttämään, Hiltunen kertoo.

Hiltusen mukaan liigapaikkaa hakevalla seuralla pitää olla junioripuolella selvä pelaajaputki ylöspäin. Lisäksi olosuhteiden pitää olla lisenssivaatimusten määrittämässä kunnossa. Jokerit joutuisi mitä todennäkösimmin etsimään itselleen uuden kodin KHL:stä lähtiessään, sillä areenan omistavat venäläiset.

– Olemme lähtökohtaisesti sopineet, että pitää urheilullisin perustein osoittaa kilpailukykyä, olla selkeä junioripolku, resurssit toiminnan pyörittämiseen, olosuhteet ja kyky lunastaa liigaosake.

Liigapaikasta unelmoi tällä haavaa myös mm. Mestiksessä pelaava Kiekko-Espoo. Jokerien kurvaaminen ohituskaistalta kohti SM-liigaa ei sulkisi Hiltusen mukaan muilta halukkailta ovia. Mutta hän tunnistaa, että Jokerien kaupallinen arvo SM-liigalle olisi selkeä.

– Meillä ei ole ylärajaa seuroille. Toki kyse on siitäkin, mikä on omistajien tahtotila joukkuemäärän kasvattamiseen. Selvää on, että liigan kaupallisen arvon kannalta olisi hyvä olla lisäjoukkue pääkaupunkiseudulta. Haluamme tarjota huippukiekkoa suomalaisille, ja omistajille on tärkeää, että liigan kaupallinen ja markkinoinnillinen arvo kasvaa, Hiltunen muistuttaa.

Hiltunen muistaa toki myös, että Jokerit oli paikallispelienkin ulkopuolella himoittu vierasvastus, joka veti yleisöä halleihin eri puolilla Suomea. Jokerien tuoma arvonnosto sarjalle olisi selkeä.

– Haluan kuitenkin painottaa, että mitään keskusteluja asian tiimoilta ei ole käyty. SM-liigassa ei ole kuitenkaan mitään anti-jokerikulttuuria. Asia käytäisiin avoimesti läpi, jos se tulisi eteen. Sopeutuminen liigaan ei olisi varmasti mutkatonta heille. He palaisivat hyvin erilaiseen liigaan kuin mistä lähtivät, seurat ovat kehittyneet taloudellisesti paljon eteenpäin.