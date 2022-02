Jokerien KHL-päätös puhuttaa myös Venäjällä – toimittaja huomasi merkittävän muutoksen: ”Nyt näemme Jokerit, joka tottelee”

Jokerien kannattajat vaativat seuran vetäytymistä KHL:stä.

Jääkiekkoseura Jokerien tulevaisuus puhuttaa Suomessa ja Venäjällä. KHL:ssä pelaavan Jokerien kannattajat vaativat seuraa vetäytymään sarjasta viimeaikaisten tapahtumien vuoksi.

Lisäksi Eteläpääty vetosi seuran logoa ja nimeä hallinnoivaa yhdistystä vetämään tunnukset pois KHL-seuralta.

Seuran pääomistaja Jari Kurri muistutti tiistaina Ilta-Sanomille, että vaikka hän ymmärtää kannattajien tunteet, on seuralla sitovat sopimukset ja velvoite niiden noudattamisesta.

Asia ei ole jäänyt huomaamatta itänaapurissa. Championat-urheilusivuston toimittaja Lev Lekin kirjoittaa kolumnissaan sen olleen selvää, että Venäjän johdon päätös tunnustaa separatistitasavallat koko Donbassin ja Luhanskin hallinnollisilla alueilla johtaisi seurauksiin myös urheilun saralla.

Jokereita vaaditaan pois KHL:stä ja Mestarien liigan finaalin siirtämistä pois Pietarista. Samaten jalkapallon MM-karsintapeli Puolaa vastaan halutaan siirtää neutraalille kentälle.

– Tässä ei ole mitään yllättävää. Suomessa ei olla pitkään aikaan pidetty siitä, että Jokerit pelaa Venäjän pääsarjassa, joka on Vladimir Putinin luomus. Suomalaisten mielestä heidän seuransa kärsii sarjassa, menettää rahaa ja vain Venäjän oligarkit estävät sitä voittamasta sarjan mestaruuden. Tätä viestiä toistetaan vuosittain paikallisissa julkaisuissa, Lukin kirjoittaa.

Lukinin mukaan EU:lle kuuliaisen Suomen ”maailmankuvassa” Jokerien jatkaminen KHL:ssä näyttää varmasti kamalalta.

– Olin varautunut siihen, että Jokerien johto tukisi fanien näkemystä. Kenties jotkut Spartakin fanit (Jokerien pudotuspelivastus) jo juhlivat jatkopaikkaa. Jokerien vastaus oli kuitenkin yllättävän tasapainoinen. Oli hienoa, että Jokerit suhtautui niin vakavasti velvoitteisiinsa KHL:ää kohtaan eikä jälleen kerran sotkenut urheilua ja poliitiikkaa. On vain sääli, ettemme ole nähneet tällaista lähestymistä heiltä aikaisemmin.

Lukin kirjoittaa, että Jokerit ei muistanut ”sitovaa suhdettaan” KHL:ään, kun he menivät ”toistuvasti ja mielivaltaisesti” karanteeniin koronakaudella 2020–21. Lisäksi hän kirjoittaa syyskuun 2020 ”poliittisesta boikotista”, kun Jokerit ei matkustanut Minskiin kohtaamaan Dinamoa.

– Tuolloin suomalaiset selvästi kokivat, että heillä on oikeus esittää näkemyksensä. Silloin tilanne ei tietysti ollut aivan sama. Mutta nyt näemme Jokerit, joka tottelee. Mikä on muuttunut? Ymmärsivätkö suomalaiset yhtäkkiä, ettei urheilua ja politiikkaa tarvitse sekoittaa, vaan voi yksinkertaisesti vain olla jääkiekkoseura? En usko. On todennäköisempää, että Jokereilla ei ole varaa lähteä sarjasta. Ei ainakaan nyt.

Jari Kurri on jälleen KHL:n ja kannattajien ristitulessa.

Lukinin mukaan on selvää, että suomalaisten vastustuksesta huolimatta Jokerit haluaa pelata KHL:ssä. Lukinin mukaan Euroopan parhaassa sarjassa pelaaminen sekä liigan tv-oikeuksista saatavat rahat ovat seuran mieleen, ja lisäksi Suomen maajoukkue hyötyy liigasta. Suuri osa olympiakultajoukkueen pelaajista pelasi itärajan tuolla puolen.

Jokerien areenakysymys on myös pelissä. Lukin muistuttaa, että Gennadi Timtshenko ja Rotenbergin perhe osti areenan itselleen samalla kun Jokerit siirtyi KHL:ään.

– Viimeisen kahdeksan vuoden aikana ei ole ollut mahdollista selvittää julkisista tiedoista, kuka hallin omistaa. Todennäköisesti sitä hallinnoivat yhä oligarkit. On siis loogista päätellä, että jos Jokerit nyt alkaisi uhitella, he voisivat menettää mahdollisuuden pelata hulppeassa hallissaan.

Timtshenko rahoitti Jokereita kymmenillä miljoonilla tämän ensimmäisten KHL-vuosien aikana. Nyt pääomistaja on Jari Kurri, mutta rahoittaja on yhä venäläinen – eikä hänen nimeään mainita Lukinin jutussa: Nornickel-konsernin omistajiin kuuluva oligarkki Vladimir Potanin.