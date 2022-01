Lauri Marjamäki pohti kesällä valmennusuransa jatkoa – vaimon sanat pysäyttivät

Lauri Marjamäki valmentaa viimeistä kautta Jokereissa. Sapattivuosi ei houkuttele enää entistä maajoukkueluotsia.

Yhden asian Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki on ainakin oppinut vuosiensa aikana KHL:ssä. Idän ihmeliigassa kaikkeen on varauduttava.

Lisäksi koronan tuoma epävarmuus on tuonut omat haasteensa arkeen parin viime vuoden aikana.

Tällä hetkellä Jokerit viettää poikkeuksellisen pitkää, kuuden viikon taukoa peleistä, kun KHL löi sarjan tauolle koronan takia.

– Aika pitkälle päästiin ennen tätä rysäystä. Nyt kaikissa Venäjän joukkueissa on sairastuminen päällä, ja meillä on muutamia sairastuneita. Toivotaan, ettei isoin aalto tule olympialaisten jälkeen. Sitten menisi vaikeaksi, Marjamäki sanoo Ilta-Sanomille.

Läntisen konferenssin kolmantena majaileva Jokerit pelasi edellisen ottelunsa 11. tammikuuta, kun se kaatoi vieraissa Moskovan Dynamon 3–2. Seuraava ottelu on edessä vasta 22. helmikuuta – jos suunnitelmat pitävät.

– Se on ihan justiinsa, Marjamäki toteaa lakonisesti.

– Kahden edellisen viikon aikana meiltä vietiin neljä peliä pois, mutta olemme tehneet suunnitelmat tuleville viikoille. Joukkue on harjoittelut hyvin, mutta pidemmän päälle sekin alkaa maistua puulta, kun ei ole pelejä. Olisi kiva pelata, kun pelikin kulkee.

Pitkällä pelitauolla on myös puolensa, sillä helmikuussa Jokerien kokoonpanosta poistuu tukku pelaajia Pekingin olympiaturnaukseen.

Leijonien riveissä nähtäneen 4–5 pelaajaa Jokereista. Todennäköisesti mukana ovat vahvoja näyttöjä EHT-turnauksissa antaneet puolustaja Petteri Lindbohm sekä hyökkääjät Marko Anttila, Hannes Björninen ja Iiro Pakarinen. Potentiaalisiin olympiapelaajiin kuuluvat myös Veli-Matti Savinainen ja Otto Leskinen.

Tshekin olympiajoukkueessa luutii puolustaja David Sklenicka. USA:n joukkueeseen valittiin Jokerien paras pistemies Brian O’Neill. Jokerien paras maalintekijä Nicklas Jensen vahvistaa Tanskan joukkuetta.

– Heillä on varmasti motivaatio huipussaan. Meillä on olympialaisten aikana 14–15 kenttäpelaajaa harjoituksissa, joten ei siinä hirveästi viisikko- tai erikoistilannetreenejä vedetä, mutta käytetään aika fysiikka-, luistelu- ja kamppailuharjoitteluun, sanoo Marjamäki.

Marjamäelle kuluva kausi on viimeinen Jokereissa. 44-vuotias valmentaja siirtyi Leijonista Jokerien vaihtopenkin taakse kaudeksi 2018–19.

– Tämä on ollut hienoa aikaa. Tykkään KHL:stä. Tämä on raaka ja rehellinen sarja. Vain voittamisella on väliä. On ollut hienoa, kun saa pelata Suomesta käsin kovaa sarjaa periaatteessa EHT-tason nipun kanssa, Marjamäki kuvailee.

Marjamäki on jatkanut Jokereissa meritoituneiden suomalaisvalmentajien työtä. Erkka Westerlundin ja Jukka Jalosen aikana Jokerit eteni parhaimmillaan KHL:n pudotuspeleissä toiselle kierrokselle.

– Se tässä ajaa itseäni eteenpäin, että olisi mahkuja mennä pidemmälle ja pärjätä. Seuraavan 2–3 kuukauden päästä nähdään, mikä meidän lopullinen sijoituksemme on.

Joulukuun alussa Marjamäki teki historiaa, kun hänestä tuli eniten voittoja (128) KHL:n runkosarjassa saavuttanut suomalaisvalmentaja.

– Rupesi tuntumaan vanhalta, vaikka taulussa on vasta 44 vuotta.Toivottavasti on vielä paljon vuosia edessä, Marjamäki naurahtaa.

Marjamäki kokee kehittyneensä niin valmentajana kuin ihmisenä KHL-vuosiensa aikana.

– Aika paljon on tapahtunut kaikenlaista. Joka vuosi kehittyy, kun tulee kokemusta ja näkemystä lisää. Niin pelissä kuin kaikessa muussakin. Kieli on kehittynyt, kun olen valmentanut neljä vuotta englanniksi ja nähnyt paljon eri paikkoja. Näihin vuosiin on mahtunut paljon positiivisia juttuja.

Marjamäen luotsaama Jokerit on tällä hetkellä KHL:n läntisessä konferenssissa kolmantena.

KHL on armoton sarja. Tampereella asuva Marjamäki myöntää, että jatkuva reissaaminen neljän vuoden ajan on vaatinut veronsa.

– Ehdin käydä 4–5 kertaa kuukaudessa kotona katsomassa perhettä ja lapsia. Tämä on ollut antoisaa aikaa, mutta tein viime kesänä päätöksen, että nyt mennään viimeistä vuotta.

Päätöksensä jälkeen Marjamäki on pystynyt nauttimaan kuluvasta kaudesta uudella tavalla.

– Tuntuu, että on rennompi ja helpompi mennä, kun tietää, että viimeistä vuotta mennään. Olen nauttinut eri tavalla joka päivästä.

Kun pesti Jokereissa päättyy, mitä seuraavaksi?

– Välillä on tuntunut, että pitäisikö ottaa happea, kun olen koheltanut 15 vuotta Suomen kamaralla Bluesissa, Kärpissä, maajoukkueessa ja nyt Jokereissa, mutta tällä hetkellä valmentaminen maistuu.

– Viime kesänä oli selkeä fiilis, että pitää ottaa happea 15 vuoden ravin jälkeen. Vaimo sanoi hyvin, etten pysyisi paikallaan edes kolmea päivää, että äläpä höpötä, Marjamäki hymähtää.

Valmentaminen on Marjamäelle elämäntapa. Puheista päätellen hänet nähdään ensi kaudellakin vaihtopenkin takana jossain.

– Taas tuntuu, että jääkiekko ja valmentaminen on kivaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa.